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Η εναέρια συνδρομή ελικοπτέρων που “πέταξαν” από Ηράκλειο και Χανιά αποδείχθηκε σωτήρια για τον περιορισμό της πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στα Σελλιά του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο νομό Ρεθύμνου.



Την επιχείρηση από αέρος εξήρε ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης, μιλώντας στο Cretalive.gr τονίζοντας πως δεν κινδυνεύουν πυκνοκατοικημένοι οικισμοί όπως ο Πλακιάς.

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Οι καπνοί, εξάλλου, ήταν εμφανείς από το δημοφιλές τουριστικό θέρετρο.

“Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, παραμένουν στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις” δήλωσε στο Cretalive ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος.



Η φωτιά έχει οριοθετηθεί, με τους πυροσβέστες ωστόσο να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων, αφού στην περιοχή πνέουν σφοδροί άνεμοι.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά τις 19:30 εστάλη και μήνυμα του 112 για εκκενώσεις των περιοχών Φωτεινάρι και Σούδα. Το μήνυμα καλούσε τους πολίτες να απομακρυνθούν μέσω παραλιακού Αγιοβασειλιάτικου δρόμου προς την παραλία Κόρακα Ροδακίνου.