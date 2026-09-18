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Νεότερα στοιχεία αναφορικά με τη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι σε υπαίθριο χώρο εναπόθεσης απορριμάτων στην περιοχή του Ρέντη έδωσε ο Γιάννης Αρτοποιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεατικού σώματος μιλώντας στην ΕΡΤ.

Όπως ανέφερε ο κ. Αρτοποιός η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με την αρχική εικόνα εκδήλωσής της.

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Στην περιοχή επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα οι οποίοι αντιμετωπίζουν πλέον διάσπαρτες εστίες καθώς και ένα μικρό μέτωπο, το οποίο δεν προκαλεί ανησυχία. Παράλληλα στο σημείο υπάρχουν και χωματουργικά μηχανήματα που κάνουν αναμοχλεύσεις των υλικών.

Αναφορικά με τα προβλήματα στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς ο κ. Αρτοποιός ανέφερε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν η φύση των υλικών που καίγονται καθώς εξαιτίας τους προκλήθηκε πυκνός μαύρος καπνός που έκανε δύσκολη την κατάσβεση.

Προτού ολοκληρώσει ο κ. Αρετοποιός ανέφερε ότι η φωτιά δεν απειλεί σπίτια και πως είναι θέμα χρόνου να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο.

Λόγω των πυκνών μαύρων καπνών, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Αττικής. Η Πολιτική Προστασία τους καλεί να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και να κρατήσουν κλειστά τα παράθυρα και τις πόρτες.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Αγίου_Ιωάννη_Ρέντη της Π.Ε. #Πειραιώς



‼️ Οι καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή σας. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα.



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) September 18, 2026





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Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:45 και οι πυροσβευστικές δυνάμεις έφθασαν άμεσα. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο στη συμβολή των οδών Στρατηγού Μακρυγιάννη και 28ης Οκτωβρίου στο Ρέντη Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα και το ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 18, 2026

Επίσης ο Δήμος Ρέντη κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρα.

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Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.

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