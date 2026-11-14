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Σε νοσοκομεία μεταφέρθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου τρία στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, τα οποία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τραυματίστηκαν πάρα πολύ σοβαρά κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, την ώρα που οι πυροσβέστες επιχειρούσαν στο εσωτερικό του κτιρίου τμήμα της οροφής κατέρρευσε και τους καταπλάκωσε.

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Οι συνάδελφοί τους έσπευσαν να τους βοηθήσουν και ανέσυραν τον πρώτο σε λιπόθυμη κατάσταση. Με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Λίγα λεπτά αργότερα κατάφεραν να ανασύρουν και τους άλλους δύο, χωρίς τις αισθήσεις τους. Τους παρέλαβαν διασώστες του ΕΚΑΒ και επελέγη η διακομιδή τους στο Αττικό Νοσοκομείο, το οποίο είναι και το πλησιέστερο.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 11:40. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα, από τον 10ο, 6ο και 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και η 1η ΕΜΑΚ.