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Ο Φώτης Σεργουλόπουλος μίλησε για την επιθυμία του γιου του να αποκτήσει σκουλαρίκι, αποκαλύπτοντας την ερώτηση που του έθεσε το παιδί σχετικά με την ισότητα μεταξύ αγοριών και κοριτσιών.

Ο παρουσιαστής βρέθηκε την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Στούντιο 4» και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην πατρότητα και στις συζητήσεις που κάνει με τον 13χρονο γιο του. Όπως εξήγησε, ορισμένα από τα ερωτήματα του παιδιού τον αιφνιδιάζουν και τον οδηγούν να σκεφτεί ξανά αντιλήψεις που μέχρι πρότινος θεωρούσε αυτονόητες.

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Με αφορμή την επιθυμία του γιου του να φορέσει σκουλαρίκι, ο Φώτης Σεργουλόπουλος περιέγραψε τον διάλογο που είχαν, ο οποίος περιστράφηκε γύρω από την ισότητα των δύο φύλων.

«Ενώ του τα έχεις μάθει όλα για την ισότητα, άντρες και γυναίκες είναι το ίδιο πράγμα, σεβασμός στους άλλους, ξαφνικά σου κάνει μια ερώτηση που σε ξαφνιάζει. Μου ζήτησε να βάλει σκουλαρίκι και του απάντησα ότι δεν γίνεται. Τότε με ρώτησε: “Και τα κορίτσια γιατί έχουν από μικρά και εγώ δεν έχω; Αφού είμαστε ίσοι;”» αποκάλυψε ο παρουσιαστής.