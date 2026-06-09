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Μετά τους μυστηριώδεις θανάτους στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, μία νέα αποκάλυψη έρχεται στο φως της δημοσιότητας που πιθανότατα σχετίζεται με τους μαζικούς θανάτους των τελευταίων μηνών.

Ενδελεχής έλεγχος πραγματοποιήθηκε και στις τρεις πτέρυγες των φυλακών από ειδικό κλιμάκιο των αρχών το βράδυ της Δευτέρας προκειμένου να διερευνηθεί τι ακριβώς κρύβεται πίσω από τους θανάτους των κρατούμενων.

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Η προσπάθεια των αρχών απέδωσε καρπούς καθώς εντοπίστηκε φονική ναρκωτική ουσία ονόματι «μπονσάι».

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Πελοπόννησος», ο διευθυντής των φυλακών προχώρησε σε έκτακτη κινητοποίηση, καλώντας άμεσα 12 σωφρονιστικούς υπαλλήλους και ισάριθμα μέλη της Εξωτερικής Φρουράς να μεταβούν στο σωφρονιστικό κατάστημα. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε πολύωρη επιχείρηση ελέγχου και στις τρεις πτέρυγες των φυλακών, η οποία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Οι αρχές εντόπισαν αυτοσχέδια μαχαίρια, μεταλλικές «γροθιές», ψυχοφάρμακα αλλά και σημαντική ποσότητα της ναρκωτικής ουσίας «μπονσάι», η οποία έχει συσχετιστεί με σοβαρά προβλήματα υγείας, καθώς και με περιστατικά που οδήγησαν ακόμη και σε απώλεια ζωής χρηστών. Άνδρες από την ασφάλεια Δυτικής Αχαΐας κατέφθασαν στις φυλακές και παρέλαβαν τα κατασχεθέντα προκειμένου να σχηματιστεί σχετική δικογραφία.

Τα νέα ευρήματα αποκτούν αυξημένη σημασία, καθώς έρχονται λίγες μόλις ημέρες μετά από προηγούμενη επιχείρηση ελέγχου στις φυλακές, η οποία είχε διενεργηθεί από ειδικό κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ. που είχε μεταβεί από την Αθήνα. Κατά τον τότε έλεγχο είχαν εντοπιστεί μικρές ποσότητες ναρκωτικών, γεγονός που είχε πυροδοτήσει προβληματισμό σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ερευνών.

Η πρόσφατη επιχείρηση επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για πιθανή διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και άλλων απαγορευμένων αντικειμένων εντός του σωφρονιστικού ιδρύματος, σε μια περίοδο όπου τόσο οι συνθήκες κράτησης όσο και τα αίτια των πρόσφατων θανάτων κρατουμένων εξετάζονται στενά από τις αρμόδιες αρχές.