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Την εκτίμηση ότι μέχρι το τέλος του 2026 ενδέχεται να σημειωθούν ακόμη ένας έως τρεις σεισμοί μεγέθους 7 Ρίχτερ και άνω σε διάφορα σημεία του κόσμου διατυπώνει ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, σε ανάρτησή του στο Facebook.

Όπως εξηγεί, ο πρόσφατος σεισμός των 7,1 Ρίχτερ στα νησιά Βανουάτου, στον νότιο Ειρηνικό, σε συνδυασμό με τη σεισμική δραστηριότητα στο Θιβέτ, ανεβάζει στους 14 τον αριθμό των σεισμών μεγέθους 7 Ρίχτερ και άνω που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως από την αρχή του έτους.

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Ο κ. Παπαδόπουλος υπενθυμίζει ότι είχε προχωρήσει σε σχετική εκτίμηση και μετά τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ στον Παναμά, στις 9 Οκτωβρίου, προβλέποντας ότι θα ακολουθούσαν και άλλες ισχυρές δονήσεις πριν από το τέλος του 2026.

Βάσει των παγκόσμιων στατιστικών στοιχείων που επικαλείται, κάθε χρόνο καταγράφονται κατά μέσο όρο 15 έως 17 σεισμοί μεγέθους 7 Ρίχτερ και άνω.

Με δεδομένο ότι ο αριθμός των ισχυρών σεισμών για το 2026 έχει ήδη φτάσει τους 14, ο σεισμολόγος θεωρεί ότι παραμένει αρκετά πιθανό να σημειωθούν ακόμη ένας έως τρεις σεισμοί αντίστοιχου μεγέθους μέχρι την εκπνοή της χρονιάς.

Ολόκληρη η ανάρτησή του:

«Και άλλος ισχυρότατος σεισμός στον πλανήτη μας, μεγέθους Μ=7.1, έγινε στα νησιά Βανουάτου στο νότιο Ειρηνικό. Δυστυχώς, και αυτός καταστροφικός και πολύνεκρος. Όταν έγινε ο πρόσφατος σεισμός στον Παναμά (9 Οκτ., Μ=7.7) έγραψα σε ανάρτησή μου: “Aναμένονται και άλλοι ισχυροί σεισμοί στην υδρόγειο με μέγεθος μεγαλύτερου του 7 έως το τέλος του 2026. Η παγκόσμια στατιστική λέει ότι κάθε χρόνο γίνονται 15-17 τέτοιοι σεισμοί”. Πράγματι, η εκτίμηση αυτή επαληθεύεται με τους τελευταίους σεισμούς στο Θιβέτ και στα Βανουάτου, που ανέβασαν στον αριθμό 14 το σύνολο των σεισμών μεγέθους 7 και μεγαλύτερου που έγιναν μέχρι τώρα στην υδρόγειο εντός του 2026. Συνεπώς, παραμένει με υψηλή πιθανότητα το ενδεχόμενο για τη γένεση 1 έως 3 τέτοιων ισχυρών σεισμών μέχρι το τέλος της χρονιάς».