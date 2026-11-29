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Πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου, μια πρωτοβουλία που γεννήθηκε μέσα από την απώλεια εξελίσσεται σε μια οργανωμένη κοινωνική και επιστημονική προσπάθεια για την πρόληψη της βίας, την προστασία των θυμάτων και τη διεκδίκηση ουσιαστικών θεσμικών αλλαγών στην Ελλάδα.

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός «Γίνε Άνθρωπος» επιχειρεί να συνδέσει την επιστημονική γνώση με τη βιωματική εμπειρία των οικογενειών θυμάτων, την κοινωνική αλληλεγγύη με τη θεσμική διεκδίκηση και την τέχνη με την ενεργοποίηση των πολιτών.

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Στο επίκεντρο της προσπάθειας αυτής βρίσκεται σήμερα ένα διπλό εγχείρημα: μια μεγάλη συναυλία ενάντια στην έμφυλη βία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και μια πανελλαδική εκστρατεία συλλογής υπογραφών για την προώθηση ενός ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου αντιμετώπισης της γυναικοκτονίας, της έμφυλης και της ενδοοικογενειακής βίας.





Από τη Γαρυφαλλιά σε μια οργανωμένη κοινωνική διεκδίκηση

Το «Γίνε Άνθρωπος» γεννήθηκε το 2021, με αφορμή τη γυναικοκτονία της 26χρονης Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου στη Φολέγανδρο. Η ανάγκη να μη μετατραπεί ακόμη μία γυναικοκτονία σε μια είδηση που θα ξεχαστεί με την πάροδο του χρόνου αποτέλεσε την αφετηρία μιας οργανωμένης προσπάθειας με διαρκή κοινωνική, επιστημονική και θεσμική παρουσία.

Η ίδια η ονομασία του οργανισμού αποτελεί ένα κάλεσμα ατομικής και συλλογικής ευθύνης απέναντι στη βία, την κοινωνική αδιαφορία και την κανονικοποίηση κακοποιητικών συμπεριφορών.

Στην πορεία, η αρχική πρωτοβουλία εξελίχθηκε σε έναν οργανωμένο μη κερδοσκοπικό φορέα, τον οποίο πλαισιώνουν επιστήμονες – εθελοντές διαφορετικών ειδικοτήτων και οικογένειες θυμάτων γυναικοκτονιών και έμφυλης βίας. Στα ιδρυτικά μέλη του οργανισμού συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, οι οικογένειες της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου, της Ερατώς Μανωλακέλλη, της Ντόρας Ζαχαριά, της Ενκελεϊντα Λιμάι, της Πολυξένης Μπέρδου, της Σοφίας Σαββίδου και της Ελένης Τοπαλούδη. Οι οικογένειες αυτές, μαζί με άλλες οικογένειες θυμάτων και επιστήμονες – εθελοντές διαφορετικών ειδικοτήτων, ενώνουν τις φωνές και τις δυνάμεις τους σε μια κοινή προσπάθεια κοινωνικής και θεσμικής αλλαγής.

Όπως αναφέρει η Δρ. Κέλλυ Ιωάννου, εγκληματολόγος και πρόεδρος του οργανισμού:

«Πολλοί με ρωτούν γιατί “Γίνε Άνθρωπος”, αφού άνθρωποι είμαστε όλοι. Πράγματι, άνθρωποι γεννιόμαστε όλοι. Η ανθρωπιά, όμως, είναι μια στάση ζωής που καλούμαστε καθημερινά να επιλέγουμε και να αποδεικνύουμε μέσα από τις πράξεις μας.

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Το “Γίνε Άνθρωπος” δεν είναι μια προσταγή προς τους άλλους. Είναι μια υπενθύμιση προς όλους μας. Να μη συνηθίσουμε τη βία, να μη μάθουμε να προσπερνάμε τον πόνο του διπλανού μας, να μην περιμένουμε να χτυπήσει η τραγωδία τη δική μας πόρτα για να αντιληφθούμε το μέγεθος της κοινωνικής μας ευθύνης.

Το όραμά μας ήταν να δημιουργηθεί ένας οργανισμός όπου η επιστημονική γνώση θα συναντά την ανθρωπιά και η αλληλεγγύη θα αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο. Ένας οργανισμός όπου οι οικογένειες των θυμάτων δεν θα χρειάζεται να εκθέτουν διαρκώς το τραύμα τους για να διεκδικήσουν τα αυτονόητα και όπου η φωνή τους θα έχει τη δύναμη να συμβάλει στην αλλαγή των θεσμών.

Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στις οικογένειες τους ανθρώπους που έχασαν. Μπορούμε, όμως, να σταθούμε δίπλα τους, να διεκδικήσουμε μαζί τους ένα ασφαλέστερο μέλλον και να εργαστούμε ώστε άλλοι άνθρωποι να μη βιώσουν την ίδια απώλεια.

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Η μεγαλύτερη επιτυχία του “Γίνε Άνθρωπος” δεν θα μετρηθεί από το πόσο θα μεγαλώσει ο οργανισμός, αλλά από το πόσο λιγότερο αναγκαία θα καταφέρουμε να κάνουμε την ύπαρξή του. Γιατί το πραγματικό μας όραμα είναι μια κοινωνία στην οποία κανένας άνθρωπος δεν θα χρειάζεται να αγωνίζεται για το αυτονόητο δικαίωμά του να ζει χωρίς φόβο».

Πίσω από κάθε δολοφονημένη γυναίκα υπάρχουν γονείς, αδέλφια και παιδιά που καλούνται να διαχειριστούν, πέρα από το τραυματικό πένθος, μακροχρόνιες δικαστικές διαδικασίες, οικονομικές επιβαρύνσεις και φαινόμενα δευτερογενούς θυματοποίησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα παιδιά που μένουν πίσω και στις οικογένειες που αναλαμβάνουν τη φροντίδα τους, συχνά χωρίς επαρκή θεσμική και οικονομική υποστήριξη.

Μέσα από τη συνάντηση της επιστημονικής γνώσης με τη βιωματική εμπειρία των οικογενειών, το «Γίνε Άνθρωπος» επιδιώκει να υπερβεί τα όρια της συμβολικής ευαισθητοποίησης, διαμορφώνοντας συγκεκριμένες προτάσεις δημόσιας πολιτικής και νομοθετικών παρεμβάσεων.

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Για τον οργανισμό, η δικαίωση δεν εξαντλείται στην καταδίκη του δράστη. Περιλαμβάνει την ουσιαστική υποστήριξη των ανθρώπων που μένουν πίσω και, πρωτίστως, τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την αποτροπή της επόμενης γυναικοκτονίας.



Ένας οργανισμός που δεν περιορίζεται στην ευαισθητοποίηση

Το «Γίνε Άνθρωπος», αναπτύσσει ένα πολυεπίπεδο δίκτυο δράσεων, με έμφαση στην πρόληψη, την εκπαίδευση, την υποστήριξη και τη θεσμική παρέμβαση.

Στο επιστημονικό και εθελοντικό δυναμικό του συμμετέχουν εγκληματολόγοι, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, νομικοί και άλλοι επαγγελματίες.

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Οι βασικοί άξονες του έργου του περιλαμβάνουν:

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Τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής εξατομικευμένης υποστήριξης, η οποία βασίζεται στο μοντέλο της συνεχούς διαχείρισης υποθέσεων (case management). Κάθε υπόθεση ανατίθεται σε συγκεκριμένο επιστημονικό συνεργάτη, ο οποίος παραμένει το σταθερό σημείο αναφοράς του υποστηριζόμενου ατόμου, συντονίζοντας τις αναγκαίες παρεμβάσεις και παρακολουθώντας την εξέλιξη της υπόθεσης. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η συνέχεια της φροντίδας, αποφεύγεται ο κατακερματισμός της υποστήριξης και περιορίζεται η ανάγκη επαναλαμβανόμενης αφήγησης των τραυματικών εμπειριών σε διαφορετικούς επαγγελματίες.

Την ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περίπτωσης.

Τη στήριξη των οικογενειών θυμάτων γυναικοκτονιών και των παιδιών που μένουν πίσω.

Την κινητοποίηση δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης για την κάλυψη πρακτικών αναγκών των οικογενειών.

Την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δωρεάν υλικού πρόληψης.

Τη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, ημερίδων, εργαστηρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Την ενημέρωση για τη βία στο ψηφιακό περιβάλλον, την κακοποίηση ανηλίκων, τον εκφοβισμό, τη σεξουαλική παρενόχληση και την ενδοοικογενειακή βία.

Την επεξεργασία προτάσεων για τη βελτίωση του νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου προστασίας των θυμάτων.

Η φιλοσοφία του στηρίζεται στην αντίληψη ότι η αντιμετώπιση της βίας δεν μπορεί να ξεκινά τη στιγμή που έχει ήδη διαπραχθεί ένα έγκλημα. Προϋποθέτει την έγκαιρη αναγνώριση των παραγόντων κινδύνου, την εκπαίδευση, την αποτελεσματική παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών και τη δημιουργία ενός πραγματικού δικτύου προστασίας.

Από τον ακτιβισμό στην ανάγκη δημιουργίας ενός βιώσιμου δικτύου υποστήριξης

Μέχρι τον Ιούλιο του 2025, το «Γίνε Άνθρωπος» λειτουργούσε ως εκστρατεία κοινωνικής ευαισθητοποίησης, χωρίς ταμείο και οργανωμένους οικονομικούς πόρους. Η ανάγκη αυτή οδήγησε, τον Ιούλιο του 2025, στη θεσμική μετεξέλιξη της πρωτοβουλίας σε Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (S.A.F.E. ΑΜΚΕ), με διακριτικό τίτλο Κέντρο Υποστήριξης Θυμάτων S.A.F.E- «Γίνε Άνθρωπος», διατηρώντας αναλλοίωτο τον εθελοντικό, ανεξάρτητο και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα της.

Ακόμη και σήμερα, ο οργανισμός δεν απασχολεί ούτε έναν έμμισθο υπάλληλο και δεν διαθέτει σταθερή χρηματοδότηση. Το σύνολο του επιστημονικού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού, καλλιτεχνικού και θεσμικού έργου του στηρίζεται στην εθελοντική προσφορά, την προσωπική κινητοποίηση και την ακτιβιστική δράση των ανθρώπων που τον πλαισιώνουν.

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Στην πορεία, ωστόσο, η στενή επαφή με τις οικογένειες των θυμάτων ανέδειξε μια πραγματικότητα που υπερβαίνει τις δυνατότητες της αμιγώς εθελοντικής προσφοράς: το δυσβάσταχτο οικονομικό κόστος που καλούνται να επωμιστούν οι άνθρωποι που μένουν πίσω.

Παππούδες και γιαγιάδες που αναλαμβάνουν την ανατροφή των εγγονιών τους με πενιχρές συντάξεις. Νέοι άνθρωποι που, μόλις στα είκοσί τους χρόνια, καλούνται να αναλάβουν τη φροντίδα των μικρότερων αδελφών τους, επαναπροσδιορίζοντας βίαια τη δική τους ζωή και το μέλλον τους. Οικογένειες που, ενώ διαχειρίζονται μια ανεπανόρθωτη απώλεια, βρίσκονται αντιμέτωπες με υπέρογκα δικαστικά έξοδα, παράβολα, μετακινήσεις και μακροχρόνιες δικαστικές διαδικασίες.

Η πραγματικότητα αυτή ανέδειξε την ανάγκη μετάβασης από μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης σε έναν οργανωμένο μη κερδοσκοπικό φορέα, με τη δυνατότητα κινητοποίησης οικονομικών πόρων και ανάπτυξης ενός βιώσιμου δικτύου έμπρακτης υποστήριξης.

Η οικονομική ενίσχυση του οργανισμού δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Αποτελεί μέσο για την κάλυψη πραγματικών αναγκών, αλλά και για τη διασφάλιση της συνέχειας ενός έργου που μέχρι σήμερα στηρίζεται στην ανιδιοτελή προσφορά.

Παράλληλα, το «Γίνε Άνθρωπος» διεκδικεί τη θεσμοθέτηση ενός σταθερού κρατικού πλαισίου μέριμνας για τις οικογένειες των θυμάτων γυναικοκτονιών, καθώς η αξιοπρεπής διαβίωσή τους και η ανατροφή των παιδιών που μένουν πίσω δεν μπορούν να εξαρτώνται αποκλειστικά από την ιδιωτική πρωτοβουλία, τη φιλανθρωπία ή την ευαισθησία των εθελοντών.

Όταν η τέχνη γίνεται μέσο κοινωνικής αλλαγής

Από τα πρώτα βήματα του «Γίνε Άνθρωπος», η τέχνη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας και της επικοινωνιακής στρατηγικής του οργανισμού. Η μουσική, ο κινηματογράφος, οι εικαστικές παρεμβάσεις και οι εκστρατείες κοινωνικής ευαισθητοποίησης αξιοποιούνται ως μέσα καλλιέργειας της ενσυναίσθησης, αποδόμησης των στερεοτύπων και ενεργοποίησης της κοινωνίας απέναντι στη βία.

«Γαρύφαλλο στην Άμμο»: Ένα τραγούδι που έγινε σημείο αναφοράς

Η καλλιτεχνική διαδρομή του οργανισμού ξεκίνησε το 2021 με το τραγούδι «Γαρύφαλλο στην Άμμο», αφιερωμένο στη μνήμη της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου.

Τους στίχους, τη μουσική και την ερμηνεία υπογράφει ο μουσικοσυνθέτης Αντώνης Αγγελίδης, σημερινός αντιπρόεδρος του «Γίνε Άνθρωπος», ο οποίος έχει διαχρονικά καθοριστική συμβολή στην καλλιτεχνική και οπτικοακουστική ταυτότητα του οργανισμού.

Το τραγούδι παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 24 Νοεμβρίου 2021, στο πρώτο συνέδριο του «Γίνε Άνθρωπος», στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Αθηναΐς». Στο επίσημο βίντεο κλιπ συμμετέχουν η μητέρα και η αδελφή της Γαρυφαλλιάς, η μητέρα της Ερατώς Μανωλακέλλη, φίλες της Γαρυφαλλιάς και εθελοντές της τότε εκστρατείας.

Το «Γαρύφαλλο στην Άμμο» αποτελεί μέχρι σήμερα ένα τραγούδι μνήμης για όλες τις γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της βίας, αλλά και ένα διαρκές κάλεσμα για κοινωνική αλλαγή.

Καταξιωμένοι ηθοποιοί και καλλιτέχνες στο πλευρό του οργανισμού

Η προσπάθεια συνεχίστηκε το 2022 με το τραγούδι «Πιο Δυνατός», επίσης σε δημιουργία του Αντώνη Αγγελίδη, το οποίο ανέδειξε τη σημασία της αλληλεγγύης, της ενδυνάμωσης και της συλλογικής αντίδρασης απέναντι στη βία.

Στην καλλιτεχνική αυτή πρωτοβουλία συμμετείχαν η Ζέτα Δούκα, η Σάρα Εσκενάζυ, ο Λεωνίδας Κακούρης, η Αντιγόνη Κουλουκάκου, η Μπέττυ Λιβανού, η Υβόννη Μαλτέζου, η Λουκία Πιστιόλα, η Νίκη Σερέτη, ο Γιώργος Χρανιώτης και ο τραγουδιστής Κωνσταντίνος Τσιμούρης.

Μέσα από προσωπικά μηνύματα και τη συμμετοχή τους σε οπτικοακουστικές παραγωγές, άνθρωποι του καλλιτεχνικού κόσμου στηρίζουν το όραμα του οργανισμού, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της κοινωνικής ευθύνης απέναντι σε κάθε μορφή κακοποίησης.

Ταινίες μικρού μήκους και εκστρατείες κοινωνικής ευαισθητοποίησης

Σημαντικό μέρος της δράσης του «Γίνε Άνθρωπος» αποτελεί η παραγωγή πρωτότυπου οπτικοακουστικού υλικού, μέσα από το οποίο αναδεικνύονται διαφορετικές και συχνά αθέατες διαστάσεις της βίας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ταινία μικρού μήκους «Ξέρεις το όνομά της, όχι την ιστορία της!», σε σενάριο και σκηνοθεσία του Αντώνη Αγγελίδη, με πρωταγωνίστρια την ηθοποιό Ντιάνα Φραγκιά και τη συμμετοχή εθελοντών και συνεργατών του οργανισμού.

Η ταινία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 24 Νοεμβρίου 2023, στο πέμπτο συνέδριο του «Γίνε Άνθρωπος», αναδεικνύοντας την καθημερινή ανασφάλεια, τον φόβο και τις εμπειρίες γυναικών που βιώνουν διαφορετικές μορφές έμφυλης βίας.

Παράλληλα, μέσα από ταινίες μικρού μήκους και στοχευμένες κοινωνικές καμπάνιες, ο οργανισμός επιχειρεί να αναδείξει τη σημασία της συναίνεσης, του σεβασμού των προσωπικών ορίων, της σωματικής αυτονομίας και της αναγνώρισης κακοποιητικών συμπεριφορών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αποδόμηση αντιλήψεων που κανονικοποιούν τη σεξουαλική βία, μεταθέτουν την ευθύνη στο θύμα ή συγχέουν την απουσία αντίστασης με τη συναίνεση.

Η καλλιτεχνική δημιουργία λειτουργεί εδώ συμπληρωματικά προς την επιστημονική και εκπαιδευτική δράση του οργανισμού, επιτρέποντας σε σύνθετα κοινωνικά και εγκληματολογικά ζητήματα να γίνουν κατανοητά από ένα ευρύτερο κοινό.

«Σήμερα είμαι εκείνη»: Η καμπάνια που έγινε viral

Ξεχωριστή θέση στις δράσεις του «Γίνε Άνθρωπος» κατέχει η καμπάνια «Σήμερα είμαι εκείνη», η οποία έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έντονη συγκίνηση και ανοίγοντας έναν ευρύτερο δημόσιο διάλογο γύρω από τις γυναικοκτονίες.

Μέσα από την πρωτοποριακή αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και με τη ρητή συναίνεση των οικογενειών τους, οι μορφές γυναικών που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της έμφυλης βίας επανέρχονται συμβολικά στον δημόσιο χώρο, μεταφέροντας ένα ισχυρό μήνυμα μνήμης, πρόληψης και συλλογικής ευθύνης.

Η καμπάνια δεν αποσκοπεί απλώς στη συγκίνηση του κοινού, αλλά στη μετατροπή της συγκίνησης σε κοινωνική συνείδηση και ενεργό συμμετοχή. Αξιοποιεί την τεχνολογία όχι ως αυτοσκοπό, αλλά ως μέσο διατήρησης της συλλογικής μνήμης, υπενθυμίζοντας ότι πίσω από κάθε γυναικοκτονία υπάρχει μια γυναίκα με όνειρα, επιθυμίες, σχέδια και ένα μέλλον που της στερήθηκε.

Τη δημιουργία, το σενάριο, τη σκηνοθεσία, το μοντάζ, τη μουσική επιμέλεια και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης υπογράφει ο Αντώνης Αγγελίδης. Το κείμενο υπογράφει η Δρ. Κέλλυ Ιωάννου, ενώ την αφήγηση αναλαμβάνει η Εριέττα Δρακοπούλου, εγκληματολογική ψυχολόγος και εθελόντρια του οργανισμού.

Στόχος της πρωτοβουλίας δεν είναι η αναπαράσταση των εγκλημάτων, αλλά η διατήρηση της μνήμης των γυναικών και η ανάδειξη της ανάγκης για έγκαιρη πρόληψη και κοινωνική κινητοποίηση.

Η διπλή τιμητική αναγνώριση του έργου του οργανισμού

Το 2025 αποτέλεσε σημαντική χρονιά για το «Γίνε Άνθρωπος», καθώς το κοινωνικό έργο του οργανισμού και η συμβολή του στην αντιμετώπιση της έμφυλης βίας αναγνωρίστηκαν μέσα από δύο τιμητικές διακρίσεις.

Η πρώτη απονεμήθηκε στο πλαίσιο των Victorious Awards 2025, που διοργανώθηκαν από το Victorious Network. Ο οργανισμός τιμήθηκε για την κοινωνική προσφορά και τη δράση του υπέρ των γυναικών που βιώνουν κακοποίηση, παρουσία οικογενειών θυμάτων γυναικοκτονιών. Η βραδιά περιλάμβανε επίσης κοινωνική καμπάνια με την αφήγηση της ηθοποιού Μαρίας Καβογιάννη.

Η δεύτερη τιμητική διάκριση πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαΐου 2025, στη Λέσχη Αξιωματικών Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «ΜΑΝΑ – ΜΗΤΕΡΑ – ΜΑΜΑ», που διοργάνωσαν το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Νέα Ελπίδα» και η 2η ΕΠΑΣ Μαθητείας Θεσσαλονίκης της ΔΥΠΑ.

Η Δρ. Κέλλυ Ιωάννου τιμήθηκε με τον συμβολικό τίτλο «Μητέρα της Καρδιάς», ως αναγνώριση της επιστημονικής και κοινωνικής της προσφοράς στον αγώνα κατά της έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών.

Τη διάκριση απένειμε η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κεντρικής Μακεδονίας, Μαρία (Μελίνα) Δερμεντζοπούλου, παρουσία της Υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αρμόδια για θέματα Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Έλενα Ράπτη.

Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν αναγνώριση μιας συλλογικής προσπάθειας, στην οποία συμμετέχουν οι οικογένειες των θυμάτων, οι επιστήμονες, οι εθελοντές και οι άνθρωποι της τέχνης που στηρίζουν διαχρονικά το όραμα του «Γίνε Άνθρωπος».

Από την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η δράση του οργανισμού έχει επεκταθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στις 14 Ιανουαρίου 2026, σε συνεργασία με τον ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη, αντιπρόεδρο της πολιτικής ομάδας The Left, πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η εκδήλωση «Γυναικοκτονίες: 8 + 1 ιστορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».

Οι οικογένειες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις εμπειρίες τους, να αναδείξουν τις ελλείψεις του συστήματος προστασίας και να θέσουν ζητήματα που αφορούν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και τη μακροχρόνια υποστήριξη των ανθρώπων που πλήττονται από τη γυναικοκτονία.

Είχε προηγηθεί, τον Νοέμβριο του 2025, δημόσια εκδήλωση στο Θέατρο Πειραιώς, σε συνεργασία με την Πρωτοβουλία για την Ευρωπαϊκή Πρόοδο και το Institute of European Democrats.

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Μια μεγάλη συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, το «Γίνε Άνθρωπος» διοργανώνει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, στις 20:00, στην αίθουσα «Νίκος Σκαλκώτας» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, μια μεγάλη μουσική συνάντηση με κοινωνικό και θεσμικό χαρακτήρα.

Σημαντικοί καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του οργανισμού:

Αντώνης Αγγελίδης

Μυρτώ Βασιλείου

Κωνσταντίνος Γιουρτσίδης

Τάκης Ζαχαράτος

Έλενα Κελεσίδου

Δήμητρα Σελεμίδου

Ελένη Τσαλιγοπούλου

Μάριος Φραγκούλης

Τη μουσική διεύθυνση της ζωντανής ορχήστρας αναλαμβάνει ο Στάθης Σούλης.

Στο επίκεντρο της βραδιάς θα βρίσκονται οι οικογένειες των θυμάτων γυναικοκτονιών, η παρουσία των οποίων προσδίδει στην εκδήλωση ιδιαίτερο συμβολισμό.

Η συναυλία δεν αποτελεί απλώς μια πολιτιστική διοργάνωση στη μνήμη των γυναικών που δολοφονήθηκαν. Φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως σημείο συνάντησης της κοινωνίας των πολιτών, της επιστημονικής κοινότητας, του καλλιτεχνικού κόσμου και των θεσμικών εκπροσώπων, γύρω από ένα κοινό αίτημα: την αποτελεσματικότερη προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Η τέχνη μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο συλλογικής έκφρασης, να δημιουργήσει χώρο για δύσκολες συζητήσεις και να κινητοποιήσει ανθρώπους που ενδεχομένως δεν θα συμμετείχαν σε έναν αμιγώς επιστημονικό ή νομικό διάλογο.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, η ευαισθητοποίηση συνδέεται με έναν σαφή και μετρήσιμο στόχο: τη συγκέντρωση 500.000 υπογραφών.

Η πρόταση νόμου που έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή

Στις 10 Ιουλίου 2025 κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων η πρόταση νόμου με τίτλο «Πρόληψη και καταστολή της γυναικοκτονίας, έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας».

Η πρόταση αποτελεί αποτέλεσμα πολυετούς επεξεργασίας, στην οποία συνέβαλαν οι οικογένειες θυμάτων του «Γίνε Άνθρωπος», η επιστημονική ομάδα του οργανισμού, εξειδικευμένοι νομικοί και κοινωνικοί επιστήμονες.

Κατά τη διαμόρφωσή της μελετήθηκαν ευρωπαϊκές νομοθετικές πρακτικές και το ιταλικό θεσμικό πλαίσιο.

Η κοινοβουλευτική κατάθεση πραγματοποιήθηκε από ανεξάρτητους βουλευτές που συνδέονταν με το Κίνημα Δημοκρατίας, με τον Στέφανο Κασσελάκη να έχει αναλάβει την πολιτική υποστήριξη και τη δημόσια ανάδειξη της πρωτοβουλίας.

Παρά την επίσημη κατάθεσή της, η πρόταση παραμένει σε εκκρεμότητα ως προς την κοινοβουλευτική συζήτηση.

Πρόκειται για μια πρόταση που δεν εξαντλείται στην αναγνώριση της γυναικοκτονίας ως αυτοτελούς ποινικού αδικήματος, αλλά επιχειρεί να αντιμετωπίσει συνολικά τις συνθήκες που προηγούνται της βίας, την προστασία των θυμάτων και τις συνέπειες που ακολουθούν την τέλεση ενός εγκλήματος.

Τι προβλέπει η νομοθετική πρόταση

Μεταξύ των βασικών παρεμβάσεων που προτείνονται περιλαμβάνονται:

Η αυτοτελής ποινική αναγνώριση της γυναικοκτονίας

Η αναγνώριση της έμφυλης διάστασης της ανθρωποκτονίας, όταν μια γυναίκα δολοφονείται εξαιτίας του φύλου της ή στο πλαίσιο σχέσεων έμφυλης κυριαρχίας, ελέγχου και κακοποίησης.

Η αναγνώριση του έμφυλου κινήτρου ως επιβαρυντικού παράγοντα

Η συνεκτίμηση της έμφυλης διάστασης κατά την ποινική αντιμετώπιση εγκλημάτων βίας.

Η ενίσχυση των προληπτικών μέτρων προστασίας

Η απομάκρυνση δραστών από την κοινή κατοικία, η αξιοποίηση μέτρων ηλεκτρονικής επιτήρησης και η αποτελεσματικότερη διαχείριση των περιπτώσεων υψηλού κινδύνου.

Η δωρεάν νομική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη των θυμάτων

Η διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη και στις υπηρεσίες υποστήριξης, ανεξάρτητα από την οικονομική δυνατότητα του θύματος.

Η ειδική μέριμνα για τα παιδιά των θυμάτων γυναικοκτονιών

Η αντιμετώπιση των ψυχολογικών, κοινωνικών, οικονομικών και οικογενειακών συνεπειών που βιώνουν τα παιδιά μετά τη δολοφονία της μητέρας τους.

Η δημιουργία ειδικού μητρώου δραστών

Η οργανωμένη διαχείριση των σχετικών πληροφοριών, με στόχο την αποτελεσματικότερη πρόληψη της υποτροπής και την προστασία των θυμάτων, υπό τις αναγκαίες εγγυήσεις νομιμότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η δημιουργία εξειδικευμένων οικογενειακών δικαστηρίων

Η ενίσχυση της εξειδίκευσης στη δικαστική διαχείριση υποθέσεων που αφορούν την ενδοοικογενειακή βία, τις οικογενειακές σχέσεις και την προστασία των ανηλίκων.

Η αντιμετώπιση της έμφυλης βίας στο ψηφιακό περιβάλλον

Η αναγνώριση της σημασίας που έχουν πλέον οι τεχνολογικά υποβοηθούμενες μορφές κακοποίησης, όπως η διαδικτυακή παρενόχληση, η ψηφιακή παρακολούθηση και ο έλεγχος μέσω τεχνολογικών μέσων.

Γιατί έχει σημασία η νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας

Από εγκληματολογικής σκοπιάς, η γυναικοκτονία δεν συνιστά απλώς μια διαφορετική ονομασία για τη δολοφονία μιας γυναίκας.

Ο όρος αναδεικνύει συγκεκριμένες κοινωνικές, εγκληματολογικές και έμφυλες διαστάσεις της βίας. Σε πολλές περιπτώσεις, της ανθρωποκτονίας προηγούνται συμπεριφορές καταναγκαστικού ελέγχου, απειλές, παρακολούθηση, απομόνωση, κλιμάκωση της κακοποίησης ή αδυναμία αποδοχής της αυτονομίας του θύματος.

Η αναγνώριση αυτών των χαρακτηριστικών μπορεί να συμβάλει στη συστηματικότερη καταγραφή του φαινομένου, στη βελτίωση των εργαλείων αξιολόγησης επικινδυνότητας, στην εκπαίδευση των επαγγελματιών και στην ανάπτυξη περισσότερο στοχευμένων πολιτικών πρόληψης.

Το ζητούμενο δεν είναι η διαφοροποίηση της αξίας της ανθρώπινης ζωής ανάλογα με το φύλο, αλλά η αναγνώριση ιδιαίτερων μηχανισμών βίας, ώστε αυτοί να μπορούν να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα.

Η ποινική αναγνώριση, από μόνη της, δεν αρκεί για να αποτρέψει μια γυναικοκτονία. Για τον λόγο αυτό, η συγκεκριμένη πρόταση συνδυάζει την ποινική αντιμετώπιση με μέτρα πρόληψης, προστασίας και αποκατάστασης.

500.000 υπογραφές: Η δυνατότητα της λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας

500.000 υπογραφές: Η δυνατότητα της λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας

Στις 30 Οκτωβρίου 2026 ανακοινώθηκε μια νέα πανελλαδική πρωτοβουλία για τη συγκέντρωση 500.000 υπογραφών, μέσα από τη συνεργασία του «Γίνε Άνθρωπος», των οικογενειών θυμάτων και του πολιτικού φορέα «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο», με επικεφαλής τον Στέφανο Κασσελάκη.

Η πρωτοβουλία στηρίζεται στη δυνατότητα λαϊκής νομοθέτησης που κατοχυρώθηκε με τη συνταγματική αναθεώρηση του 2019.

Σύμφωνα με το άρθρο 73 παράγραφος 6 του Συντάγματος, 500.000 πολίτες που διαθέτουν εκλογικό δικαίωμα μπορούν, υπό τις προβλεπόμενες νόμιμες προϋποθέσεις, να υποβάλουν πρόταση νόμου στη Βουλή. Η διαδικασία προβλέπει την επεξεργασία της από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και την υποχρεωτική εισαγωγή της προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια.

Ωστόσο, για την πλήρη ενεργοποίηση του θεσμού απαιτείται η θέσπιση του αναγκαίου εφαρμοστικού νομοθετικού πλαισίου. Επομένως, η συγκέντρωση των υπογραφών αποτελεί ταυτόχρονα μια προσπάθεια κοινωνικής κινητοποίησης και μια διεκδίκηση της ουσιαστικής εφαρμογής ενός συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος των πολιτών.

Η συλλογή υπογραφών φιλοξενείται στην ψηφιακή πλατφόρμα των «Δημοκρατών – Προοδευτικού Κέντρου», στο πλαίσιο της συνεργασίας για τη θεσμική και κοινοβουλευτική προώθηση της πρότασης νόμου. Το «Γίνε Άνθρωπος», ως ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός, μπορεί να επεξεργάζεται νομοθετικές προτάσεις, να κινητοποιεί την κοινωνία των πολιτών και να διατυπώνει θεσμικά αιτήματα, δεν διαθέτει, όμως, αυτοτελές δικαίωμα κοινοβουλευτικής κατάθεσης προτάσεων νόμου.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η υπογραφή στην εν λόγω πλατφόρμα αφορά αποκλειστικά τη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία και δεν συνιστά ψήφο υπέρ του πολιτικού φορέα, εγγραφή σε αυτόν ή δήλωση κομματικής υποστήριξης. Οι πολίτες που υπογράφουν εκφράζουν την υποστήριξή τους στην πρόταση για τη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας, την ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, την αποτελεσματικότερη προστασία των θυμάτων και την ουσιαστική μέριμνα για τις οικογένειες και τα παιδιά που μένουν πίσω.

Η συγκεκριμένη συνεργασία δεν μεταβάλλει τον ανεξάρτητο και μη κομματικό χαρακτήρα του «Γίνε Άνθρωπος», το οποίο παραμένει ανοιχτό στη συνεργασία με κάθε πολιτικό και θεσμικό φορέα που επιθυμεί να συμβάλει στην προώθηση των συγκεκριμένων αιτημάτων.

Στόχος της εκστρατείας είναι να αποκτήσει η νομοθετική πρόταση ισχυρή κοινωνική υποστήριξη και να μεταφερθεί το αίτημα των οικογενειών στο επίκεντρο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.

Δεν πρόκειται για δημοψήφισμα ούτε για διαδικασία που συνεπάγεται αυτομάτως την ψήφιση ενός νόμου, αλλά για μια πρωτοβουλία ενίσχυσης της συμμετοχής των πολιτών στη νομοθετική διαδικασία και της θεσμικής λογοδοσίας.

Η ψηφιακή πλατφόρμα συγκέντρωσης υπογραφών είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση:

Το επόμενο βήμα είναι η κοινωνική συμμετοχή

Η συναυλία της 30ής Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών αποτελεί έναν ακόμη σταθμό μιας προσπάθειας που δεν ολοκληρώνεται με το τέλος μιας εκδήλωσης ή μιας επετείου.

Η πραγματική πρόκληση είναι η μετατροπή της κοινωνικής ευαισθησίας σε διαρκή συμμετοχή, της δημόσιας κατακραυγής σε αποτελεσματικές πολιτικές πρόληψης και των βιωμάτων των οικογενειών σε θεσμική γνώση.

Οι 500.000 υπογραφές αποτελούν έναν φιλόδοξο, αλλά συγκεκριμένο συλλογικό στόχο.

Για τις οικογένειες των θυμάτων, η προσπάθεια αυτή δεν μπορεί να αλλάξει το παρελθόν. Μπορεί, όμως, να συμβάλει στην αλλαγή των συνθηκών που θα καθορίσουν το μέλλον άλλων γυναικών.

Γιατί η μνήμη αποκτά κοινωνική δύναμη όταν μετατρέπεται σε πρόληψη, προστασία και δικαιοσύνη.

Και γιατί η αντιμετώπιση της έμφυλης βίας δεν αποτελεί υπόθεση ενός οργανισμού, ενός κόμματος ή μόνο των ανθρώπων που την έχουν βιώσει. Αποτελεί συλλογική ευθύνη.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και πληροφορίες

Επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμού: https://www.gineanthropos.gr

Πλατφόρμα συγκέντρωσης υπογραφών: https://demokrates.gr/vote

Επίσημη καταχώριση της πρότασης νόμου στη Βουλή των Ελλήνων: https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Katatethenta-Nomosxedia?law_id=dc7085e2-f76c-4100-b981-b316010f7e0a

Τηλέφωνο επικοινωνίας οργανισμού: 210 4448975

Email: [email protected]