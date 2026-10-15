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Δύο φιαλίδια φέρεται να εντοπίστηκαν και να κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια της νέας έρευνας που έγινε παρουσία εισαγγελέα σήμερα Πέμπτη (15/10) στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, στο πλαίσιο της διερεύνησης για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τα δύο φιαλίδια εκτιμάται πως περιέχουν το αντίδοτο στη μιδαζολάμη. Ωστόσο τα επίσημα αποτελέσματα αναμένονται έπειτα από την ανάλυση που θα διενεργηθεί στο περιεχόμενο των φιαλιδίων.

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Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά τις 15:30 κλιμάκιο αποτελούμενο από τρεις αστυνομικούς της Ασφάλειας, δύο δικαστικούς λειτουργούς, εκ των οποίων η μία εισαγγελέας, καθώς και οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο κατηγορούμενων γιατρών, πήγαν στο ιατρείο έπειτα από εντολή του αρμόδιου ανακριτή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αρχές αναζητούσαν ουσίες που προκαλούν καταστολή ή μέθη και ενδεχομένως χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο των ιατρικών πράξεων που εξετάζονται από την ανάκριση. Τα ευρήματα της έρευνας αναμένεται να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δικαστικής διερεύνησης.

Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι των δύο γιατρών υποστήριξαν ότι η έρευνα συνδέεται με τη διαδικασία αποδέσμευσης του χώρου, καθώς έχει καταγγελθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο του ιατρείου και πρόκειται να παραδοθεί στον ιδιοκτήτη.