Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Την οικογένειά τους αναμένεται να μεγαλώσουν ο Γιώργος Πατούλης και η σύζυγός του, Νάνσυ Κοιλού, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του TLIFE, περιμένουν το δεύτερο παιδί τους.

Ο τέως Περιφερειάρχης Αττικής και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και η Νάνσυ Κοιλού έχουν επιλέξει να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, διανύουν μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο, καθώς πρόκειται να αποκτήσουν ακόμη ένα παιδί.

Advertisement

Advertisement

Για τον Γιώργο Πατούλη, αυτή θα είναι η τρίτη φορά που θα γίνει πατέρας. Ο ίδιος και η Νάνσυ Κοιλού έχουν ήδη έναν γιο, ηλικίας περίπου 1,5 έτους, ενώ από τον προηγούμενο γάμο του με τη Μαρίνα Σταυράκη έχει αποκτήσει τον Αλέξανδρο.

Μιλώντας στο Mega τον Μάρτιο του 2026, ο Γιώργος Πατούλης είχε αναφερθεί στην οικογενειακή του ζωή και στον μικρό του γιο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι περνούν πολύ όμορφα ως οικογένεια. «Με τη σύζυγο και το μωρό θα έλεγα ότι είμαστε πάρα πολύ όμορφα και περνάμε πάρα πολύ καλά», είχε πει, προσθέτοντας πως επιθυμία του είναι το παιδί να είναι πάνω απ’ όλα υγιές.

Ο Γιώργος Πατούλης και η Νάνσυ Κοιλού παντρεύτηκαν τον Νοέμβριο του 2024, σε μια κλειστή οικογενειακή τελετή. Λίγους μήνες αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2025, υποδέχθηκαν τον γιο τους.