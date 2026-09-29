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Την απόλυτη συμφωνία του με την παραπομπή των εις βάρος του ισχυρισμών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας εκφράζει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), Γιώργος Πατούλης, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «ορθή θεσμική οδό».

Ο κ. Πατούλης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο από τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου, όπως σημειώνει, να δοθούν οριστικές απαντήσεις. Παράλληλα, κάνει λόγο για «ανθρωποφαγία, διασπορά ψευδών ειδήσεων και στοχοποίησή» του, υποστηρίζοντας ότι ο έλεγχος των αρμόδιων Αρχών θα συμβάλει στην αποσαφήνιση της υπόθεσης.

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«Η παραπομπή των εις βάρος μου ισχυρισμών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποτελεί την ορθή θεσμική οδό, με την οποία συντάσσομαι απόλυτα.

Ζήτησα ο ίδιος από τον υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο από τις αρμόδιες Αρχές, ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία, η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η στοχοποίησή μου.

Ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, έχω πλήρη εμπιστοσύνη στους θεσμούς και θα συνδράμω με κάθε τρόπο στο έργο τους, ώστε να λάμψει η αλήθεια».

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ