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Πολυτελή ακίνητα στο εξωτερικό έχουν ήδη οδηγηθεί σε πλειστηριασμούς για την κάλυψη οφειλών, ενώ η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων έχει προχωρήσει σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων.

Οι αρχές διερευνούν τη μεγάλη απόκλιση μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων του εκλιπόντος και της συνολικής αξίας των περιουσιακών του στοιχείων.

Το Ελληνικό Δημόσιο έχει προχωρήσει σε φορολογικούς καταλογισμούς ύψους άνω των οκτώ εκατομμυρίων ευρώ, αναζητώντας τη διαχείριση της κληρονομιάς.

Η τελική τύχη των τραπεζικών καταθέσεων, των θυρίδων και των ράβδων χρυσού παραμένει μέχρι σήμερα αδιευκρίνιστη για τις αρμόδιες αρχές.

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Σχεδόν πέντε χρόνια μετά τον θάνατο του Γιώργου Τράγκα, τον Δεκέμβριο του 2021, η μεγάλη περιουσία που άφησε πίσω του εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο δικαστικών διεκδικήσεων, φορολογικών ελέγχων και οικογενειακών αντιπαραθέσεων.

Πολυτελείς κατοικίες σε μερικές από τις ακριβότερες περιοχές του πλανήτη, εκατομμύρια ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες στο Μονακό, ράβδοι χρυσού, αυτοκίνητα και εξωχώριες εταιρείες συνθέτουν το παζλ μιας κληρονομιάς που εξακολουθεί να προκαλεί ερωτήματα.

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Ακίνητα εκατομμυρίων για κοινόχρηστα 50.000 δολαρίων

Δύο από τις πολυτελείς κατοικίες του Γιώργου Τράγκα στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη πλειστηριαστεί για οφειλές κοινοχρήστων συνολικού ύψους 50.000 δολαρίων.

Το διαμέρισμα στον Olympic Tower, στο Μανχάταν, αναφέρεται ότι κατακυρώθηκε έναντι 1,7 εκατ. δολαρίων, ενώ το διαμέρισμα στην Ουάσινγκτον έναντι 875.000 δολαρίων.

Σειρά έχει το Μαϊάμι

Σε δημοσιεύματα αναφέρεται επίσης διαδικασία πλειστηριασμού για το πολυτελές διαμέρισμα στο Μαϊάμι, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί η έκβασή της. Παραμένει άγνωστη η σημερινή κατάσταση του ακινήτου στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνιας.

Τα τρία ακίνητα στη Γαλλία

Σύμφωνα με προηγούμενα δημοσιεύματα, το 2025 διατάχθηκε η δέσμευση τριών ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ακινήτων στη Γαλλία: της βίλας στη Νίκαια, της βίλας στο Σεν Τροπέ και του πολυτελούς διαμερίσματος στο Παρίσι. Οι δημοσιευμένες εκτιμήσεις για την αξία τους φθάνουν αντίστοιχα τα 12, 2,5 και 3 εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις στο Λας Βέγκας και στη Μύκονο

Σύμφωνα με παλαιότερα δημοσιεύματα, το διαμέρισμα στους δίδυμους πύργους Veer Towers του Λας Βέγκας πωλήθηκε τον Μάρτιο του 2022 έναντι 804.000 δολαρίων.

Τον Νοέμβριο του 2022 αναφέρθηκε επίσης η πώληση έναντι περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ της βίλας στον Άγιο Λάζαρο της Μυκόνου, την οποία είχε μεταβιβάσει ο δημοσιογράφος στον γιο του Γιάννη εν ζωή. Πρόκειται για αναφερόμενες πωλήσεις και όχι αναγκαστικούς πλειστηριασμούς.

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Η μεγάλη περιουσία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Τον Ιούνιο του 2022 έγινε γνωστή η εντολή της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων του εκλιπόντος.

Στα περιουσιακά στοιχεία που έχουν κατά καιρούς αναφερθεί περιλαμβάνονται:

Δύο κατοικίες στη Μύκονο.

Ακίνητα στην Πολιτεία και την ευρύτερη περιοχή της Κηφισιάς.

Η κατοικία στην Εκάλη.

Εξοχική κατοικία στην Κέρκυρα.

Κατοικία στην Αγόριανη Παρνασσού.

Ακίνητο με θέα στην Ακρόπολη.

Ακίνητα στο Μονακό, στη Γαλλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τραπεζικές καταθέσεις, θυρίδες, αυτοκίνητα και εταιρικές συμμετοχές.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί η τύχη κάθε ακινήτου ξεχωριστά.

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Οι ράβδοι χρυσού και τα εκατομμύρια στις τράπεζες

Σε δημοσιεύματα για την έρευνα του 2022 είχαν αναφερθεί τραπεζικές καταθέσεις ύψους 11.437.547 ευρώ στη Γαλλία και στο Μονακό, ακίνητη περιουσία καταγεγραμμένης αξίας τουλάχιστον 11.691.970 ευρώ, ράβδοι χρυσού αξίας τουλάχιστον 2,5 εκατ. ευρώ και δύο τραπεζικές θυρίδες στο Μονακό.

Τα δηλωθέντα εισοδήματα του ζεύγους Τράγκα για την περίοδο 2002-2020 αναφέρονταν περίπου στα 5,95 εκατ. ευρώ. Η απόκλιση μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων αποτέλεσε αντικείμενο της έρευνας των αρχών.

Περιουσία 100 ή 140 εκατομμυρίων ευρώ;

Μετά τον θάνατο του Γιώργου Τράγκα είχαν δημοσιευτεί εκτιμήσεις που ανέβαζαν τη συνολική περιουσία του ακόμη και στα 140 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις αυτές δεν αποτελούν οριστική επίσημη αποτίμηση.

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Οι φορολογικές οφειλές και η δικαστική διαμάχη

Δημοσιεύματα του Δεκεμβρίου 2024 ανέφεραν φορολογικό καταλογισμό περίπου 8,3 εκατ. ευρώ. Η δικαστική διαμάχη αφορά επίσης τη διαχείριση της κληρονομιάς και την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Δημοσίου.

Η Μαρία Καρρά έχει αρνηθεί την εμπλοκή της στην επίμαχη διαδικασία απόκτησης της περιουσίας. Οι διατάξεις δέσμευσης δεν ισοδυναμούν με οριστική δήμευση ή τελεσίδικη ποινική καταδίκη.

Τα μεγάλα αναπάντητα ερωτήματα

Πόσα χρήματα θα εισπράξει τελικά το Ελληνικό Δημόσιο; Ποια είναι η σημερινή αξία των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων; Τι απέγιναν οι ράβδοι χρυσού, οι τραπεζικές καταθέσεις και οι θυρίδες στο εξωτερικό; Πόσα άλλα ακίνητα θα οδηγηθούν σε πλειστηριασμό;

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Σχεδόν πέντε χρόνια μετά τον θάνατο του Γιώργου Τράγκα, ο φάκελος της περιουσίας του παραμένει ανοιχτός.

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