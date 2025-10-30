Credits: STAR - Η στιγμή που ο 23χρονος που γυρνούσε σπίτι μετά από παιχνίδι του Παναθηναϊκού έχασε τον έλεγχο της μηχανής

Στο πένθος έχουν βυθιστεί φίλοι και συγγενείς του 23χρονου δικυκλιστή, ο οποίους σκοτώθηκε την Τετάρτη (29/10) στα Γλυκά Νερά, ενώ επέστρεφε από αγώνα του Παναθηναϊκού.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Λεωφόρο Λαυρίου, όταν ο 23χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής στην οποία επέβαινε και προσέκρουσε στην διαχωριστική νησίδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός δεν φορούσε κράνος την στιγμή της τραγωδίας, τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο 23χρονος Τριαντάφυλλος, «Ντάφυ» όπως τον φώναζαν οι φίλοι του, είχε βγει το βράδυ με φίλους για να παρακολουθήσει την εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και καθώς επέστρεφε στο σπίτι του στην Κάντζα, έχασε τον έλεγχο της μηχανής του.

Λόγω του περιστατικού, οι οργανωμένοι φίλοι του Παναθηναϊκού εξέδωσαν συλληπητήριο μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την οδύνη τους για τον χαμό του Τριαντάφυλλου, ο οποίος έχασε την ζωή του, ενώ επέστρεφε από το γήπεδο.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που δημοσίευσε το STAR, φαίνεται η στιγμή που η μοτοσικλέτα του 23χρονου παρασύρεται για αρκετά μέτρα πριν προσκρούσει στη νησίδα. Ο θόρυβος της πρόσκρουσης ήταν εκκωφαντικός και, σύμφωνα με τους κατοίκους, διερχόμενοι οδηγοί σταμάτησαν αμέσως για να προσφέρουν βοήθεια.

«Η μηχανή ακούμπησε στο κράσπεδο, γλίστρησε και σύρθηκε για αρκετά μέτρα. Δεν εμπλέκεται άλλο όχημα. Η μηχανή κατέληξε μόνη της, δυστυχώς», περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας.

Από το πρωί, φίλοι και γνωστοί αφήνουν λουλούδια και σημειώματα στο σημείο του δυστυχήματος, προσπαθώντας να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο τους Τριαντάφυλλο.

Οι κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο, όπου γίνονται συχνά αναστροφές και τροχαία ατυχήματα. «Πράγματι εδώ υπάρχει μια νησίδα και έχουν συμβεί πολλά περιστατικά. Είναι πολύ επικίνδυνο σημείο», δήλωσε κάτοικος των Γλυκών Νερών.

Η Τροχαία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος, ωστόσο το μόνο βέβαιο είναι πως ο νεαρός δεν φορούσε κράνος. Το όριο ταχύτητας στη λεωφόρο Λαυρίου είναι 50 χιλιόμετρα την ώρα, ωστόσο, σύμφωνα με τους κατοίκους, πολλοί οδηγοί το αγνοούν.