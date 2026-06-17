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Την αφορμή που οδήγησε τον 50χρονο αστυνομικό από τη Δράμα να δολοφονήσει την εν διαστάσει σύζυγο και συνάδελφό του, αναζητούν οι αρχές αξιλογώντας ως επικρατέστερα σενάρια την άρνηση αποδοχής του χωρισμού, σε συνδυασμό με την απομάκρυνση και την άρνηση επαφής ή ενός έντονου διαλόγου.

Σημειώνετα πως το τελευταίο εξάμηνο το ζευγάρι είχε ξεκινήσει συζητήσεις για τον ενδεχόμενο χωρισμό με την 45χρονη να είναι εκείνη που το πρότεινε και το επανέφερε ως θέμα ενώ ο 50χρονος αρνιότταν. Η δε συμβίωση συνεχιζόταν κατά διαστήματα.

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Επίσης, από τον Μάρτιο, το ζευγάρι συμμετείχε σε εβδομαδιαίες συνεδρίες με ψυχολόγο, τόσο από κοινού όσο και ατομικά ενώ ο θύτης και εν συνεχεία αυτόχειρας.

Ο ψυχολόγος που τους παρακολουθούσε μάλιστα ανέφερε στις Aρχές ότι ο 50χρονος δεν είχε παρουσιάσει ενδείξεις επιθετικότητας ή αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς και δεν θεωρούνταν ικανός να προκαλέσει κακό στον εαυτό του ή σε άλλους. Παράλληλα, είχε γίνει παραπομπή σε ψυχίατρο, ο οποίος είχε χορηγήσει ήπια φαρμακευτική αγωγή.

Πάντως, το σπίτι του ζευγαριού εντοπίστηκαν ηρεμιστικά χάπια αλλά το εάν είχε γίνει χρήση ή όχι θα το απαντήσουν οι τοξικολογικές εξετάσεις.

Στο μεταξύ, συνάδελφοι του 50χρονου, ο οποίος υπηρετούσε στην ομάδα ΔΙ.ΑΣ., τον περιγράφουν ως πλήρως λειτουργικό και επιχειρησιακά ενεργό, χωρίς ενδείξεις δυσλειτουργίας στην υπηρεσία του. Παράλληλα, τονίζεται ότι δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια που να υποδηλώνουν σοβαρά ψυχικά προβλήματα.

Έτσι, εκτιμάται ότι ήταν κάποιο γεγονός που πυροδότησε την ένταση της στιγμής. Θεωρείτα πιθανό ο δράστης επιχείρησε ερωτική προσέγγιση, η οποία απορρίφθηκε από το θύμα, γεγονός που πιθανόν οδήγησε σε έντονο διάλογο και κλιμάκωση της κατάστασης.

Τι δείχνουν τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα

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Η 45χρονη έφερε επτά τραύματα από μαχαίρι μήκους όχι μεγαλύτερου των 10 εκατοστών. Το ένα τραύμα προκάλεσε διάτρηση της καρδιάς, ενώ τα υπόλοιπα έπληξαν πνεύμονες και παρακείμενους ιστούς. Δεν διαπιστώθηκαν κακώσεις που να παραπέμπουν σε χρήση μεταλλικού αντικειμένου διαφορετικού από μαχαίρι, ούτε ενδείξεις πάλης.

Για τον 50χρονο αστυνομικό έχει καταγραφεί τραύμα από πυροβόλο όπλο στον αριστερό κρόταφο. Έχουν επίσης παραγγελθεί τοξικολογικές εξετάσεις.

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία, οι αστυνομικοί που υπηρετούν σε μάχιμες υπηρεσίες όπως Άμεση Δράση, ΟΠΚΕ, ΜΑΤ και ΔΙ.ΑΣ. υποβάλλονται σε τακτικούς ψυχολογικούς και ψυχομετρικούς ελέγχους, δύο φορές τον χρόνο, ενώ υπάρχει διαθέσιμος ψυχολόγος σε κάθε αστυνομική διεύθυνση.

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Σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, οι αστυνομικοί παραπέμπονται για αξιολόγηση και, κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, αφαιρείται ο οπλισμός. Την τελευταία τριετία, 369 αστυνομικοί κρίθηκαν προσωρινά μη κατάλληλοι για οπλοφορία, ενώ ένα μικρό ποσοστό συνδέεται με ψυχική επιβάρυνση ή άλλους λόγους υπηρεσιακής ή ιατρικής φύσης.

Εκτιμάται επίσης ότι ένα μεγαλύτερο ποσοστό προσωπικού χρειάζεται επαναξιολόγηση ή υποστήριξη λόγω της καθημερινής επαγγελματικής πίεσης.

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