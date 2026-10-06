Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ειδικά κλιμάκια καταγράφουν τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσε η πρόσφατη σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη σε υποδομές, αγροτικές εκτάσεις, οικίες και στο δίκτυο υδροδότησης.

Κυβερνητικό κλιμάκιο πραγματοποίησε αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές, ενώ εξετάζεται η αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και πλειστηριασμών για τους κατοίκους που επλήγησαν από τα έντονα φαινόμενα.

Εκπρόσωποι αγροτών ζήτησαν την εφαρμογή μέτρων στήριξης αντίστοιχων με εκείνα της Θεσσαλίας για την επιτάχυνση των διαδικασιών αποκατάστασης των καταστροφών.

Οι δήμοι συγκεντρώνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους πληγέντες πολίτες ώστε να δρομολογηθεί άμεσα η καταβολή της πρώτης αρωγής για τις ζημιές.

Συνεργεία εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση των σοβαρών προβλημάτων στο οδικό δίκτυο και την υδροδότηση, με ορισμένα σχολεία να παραμένουν κλειστά λόγω της κατάστασης.

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Την έκταση των καταστροφών που άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη καταγράφουν από χθες Δευτέρα ειδικά κλιμάκια, ενώ κυβερνητικό κλιμάκιο πραγματοποίησε αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές και εξετάζει τα επόμενα βήματα για την αποκατάσταση των ζημιών.

Μετά από πέντε ημέρες συνεχών και ιδιαίτερα έντονων βροχοπτώσεων, οι ζημιές είναι εκτεταμένες, με δρόμους να έχουν καταστραφεί, προβλήματα να έχουν προκληθεί στο δίκτυο υδροδότησης, σπίτια να έχουν πλημμυρίσει και μεγάλες αγροτικές εκτάσεις να έχουν καλυφθεί από νερά.

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Σύσκεψη στο Τζερμιάδο – Τα αιτήματα των αγροτών

Το μεσημέρι της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Τζερμιάδο του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, παρουσία του κυβερνητικού κλιμακίου που έφτασε στο Δημαρχείο, μετά τη διευρυμένη σύσκεψη στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης στο Ηράκλειο.

Στη σύσκεψη συμμετείχε και επιτροπή αγροτών, η οποία είχε συνεδριάσει το Σαββατοκύριακο προκειμένου να καθορίσει τα αιτήματα που θα θέσει στους υπουργούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αγρότες ζητούν να εφαρμοστεί ένα μοντέλο αντίστοιχο με αυτό που εφαρμόστηκε μετά την κακοκαιρία Daniel στη Θεσσαλία, με επιτάχυνση των διαδικασιών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφής.

Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και πλειστηριασμών

Κατά τη διευρυμένη σύσκεψη που προηγήθηκε στο Ηράκλειο ανακοινώθηκαν τα πρώτα μέτρα για τους πληγέντες. Σήμερα Τρίτη αναμένεται να συνεδριάσει η αρμόδια κυβερνητική επιτροπή, προκειμένου να αποφασίσει την αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων και των πλειστηριασμών για τους πληγέντες.

Παράλληλα, έχουν ήδη ξεκινήσει αυτοψίες σε σπίτια και επιχειρήσεις στις πληγείσες περιοχές από στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών.

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος ανέφερε ότι μέσα στις επόμενες 15 ημέρες θα πρέπει να έχουν αποσταλεί τα αιτήματα της Αυτοδιοίκησης για χρηματοδότηση έργων και αποκατάσταση των κατεστραμμένων υποδομών, με την κυβέρνηση να δεσμεύεται ότι θα καταβληθεί προσπάθεια για την ικανοποίησή τους στο σύνολό τους.

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Οι Δήμοι, από την πλευρά τους, θα συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους κατοίκους των οποίων τα σπίτια πλημμύρισαν, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία καταβολής της πρώτης αρωγής και αποκατάστασης των οικιακών συσκευών.

Στο επίκεντρο Οροπέδιο, Ιεράπετρα και Μυλοπόταμος

Το κυβερνητικό κλιμάκιο επισκέφθηκε διαδοχικά τις πληγείσες περιοχές, μεταξύ άλλων το Οροπέδιο, την Ιεράπετρα και τον ορεινό Μυλοπόταμο, με επίκεντρο την περιοχή των Ζωνιανών.

Οι τοπικές κοινωνίες, οι εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης, καθώς και αγρότες και κτηνοτρόφοι παρουσίασαν ανά περιοχή τα προβλήματα και τα αιτήματά τους, προκειμένου να καταγραφεί με ακρίβεια η κατάσταση και να εξειδικευτούν οι ανάγκες για την αποκατάσταση των ζημιών.

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Χωρίς νερό τα Ζωνιανά – Μεγάλες ζημιές στο οδικό δίκτυο

Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα συνεργεία στα Ζωνιανά και την Κολοφώνα για την αποκατάσταση των μεγάλων ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία.

Στα Ζωνιανά, το δίκτυο υδροδότησης δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί, με τον οικισμό να παραμένει για ακόμη μία ημέρα χωρίς νερό. Σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί και στο οδικό δίκτυο.

Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για πρωτοφανή καταστροφή, επισημαίνοντας ότι δεν έχουν βιώσει αντίστοιχη κατάσταση τα τελευταία 70 χρόνια.

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Παράλληλα, συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών σε σπίτια και άλλες υποδομές, καθώς τα νερά εισέβαλαν σε κατοικίες στα Ζωνιανά και σε άλλους οικισμούς. Οι κάτοικοι επιχειρούν με ίδια μέσα να αποκαταστήσουν τις ζημιές στα σπίτια τους και στους δρόμους γύρω από αυτά.

Τα σχολεία στις δημοτικές κοινότητες Ζωνιανών θα παραμείνουν κλειστά και σήμερα Τρίτη.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

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