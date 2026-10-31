Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Παγκόσμια Ημέρα των Τεχνών του Δρόμου καθιερώθηκε το 2007 στη Γαλλία με στόχο την ανάδειξη του δημόσιου χώρου ως πεδίου πολιτισμού και ελεύθερης έκφρασης.

Οι καλλιτεχνικές δράσεις περιλαμβάνουν ποικίλα θεάματα, όπως μουσική, χορό και θέατρο, επιδιώκοντας την άμεση επαφή με τους περαστικούς πολίτες.

Παρά τον εορτασμό της ημέρας στην Ελλάδα από το 2008, δεν υπήρξε φέτος επίσημο ενιαίο πρόγραμμα εκδηλώσεων για το τελευταίο Σάββατο του Οκτωβρίου.

Η απουσία προγραμματισμένων δράσεων δεν αποκλείει την πραγματοποίηση μεμονωμένων καλλιτεχνικών παρεμβάσεων από ανεξάρτητους δημιουργούς στους δρόμους της πόλης.

Η συγκεκριμένη ημέρα υπογραμμίζει τη σημασία της προσβασιμότητας στον πολιτισμό και την ανάγκη για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας των καλλιτεχνών του δρόμου.

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Η τέχνη δεν χρειάζεται πάντοτε εισιτήριο, σκηνή και αυλαία. Μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά σε μια πλατεία, σε έναν πεζόδρομο ή σε μια γειτονιά: ένας μουσικός, ένας ηθοποιός, μια ομάδα χορευτών, ένας καραγκιοζοπαίχτης. Αυτή είναι η φιλοσοφία της Παγκόσμιας Ημέρας των Τεχνών του Δρόμου και της Ελεύθερης Έκφρασης στον Δημόσιο Χώρο.

Μια γιορτή που ξεκίνησε στη Γαλλία

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Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2007 στη Γαλλία από την Ομοσπονδία Καλλιτεχνών των Τεχνών του Δρόμου. Καθιερώθηκε για το τελευταίο Σάββατο του Οκτωβρίου, με στόχο να αναδείξει ότι ο δημόσιος χώρος δεν είναι μόνο τόπος μετακίνησης ή εμπορίου, αλλά και τόπος συνάντησης, πολιτισμού και ελεύθερης έκφρασης.

Από τις μαριονέτες έως τους ξυλοπόδαρους

Οι εκδηλώσεις μπορούν να περιλαμβάνουν υπαίθριο θέατρο, μικρές συναυλίες, χορό, ακροβατικά και τσίρκο δρόμου, απαγγελίες ποίησης, εικαστικές παρεμβάσεις, μαριονέτες, ξυλοπόδαρους και θέατρο σκιών. Η ιδιαιτερότητά τους είναι η άμεση επαφή του καλλιτέχνη με περαστικούς που συχνά γίνονται θεατές χωρίς να το έχουν προγραμματίσει.

Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Η ημέρα γιορτάζεται στη χώρα μας από το 2008, με επίκεντρο την Αθήνα. Κατά καιρούς ανεξάρτητοι καλλιτέχνες έχουν συμμετάσχει σε υπαίθριες δράσεις, δίνοντας ζωή στους δρόμους της πόλης. Δεν πρόκειται όμως για έναν ενιαίο θεσμό με υποχρεωτικό πανελλαδικό πρόγραμμα κάθε χρόνο.

Το 2026: Τι έχει επιβεβαιωθεί

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Το τελευταίο Σάββατο του Οκτωβρίου ήταν φέτος η 24η Οκτωβρίου. Μέχρι τις 26 Οκτωβρίου, από την έρευνα στις διαθέσιμες δημόσιες ανακοινώσεις δεν προέκυψε επαληθευμένο, ενιαίο πρόγραμμα εκδηλώσεων στην Ελλάδα ειδικά για την Παγκόσμια Ημέρα των Τεχνών του Δρόμου. Συνεπώς δεν μπορούμε να αναφέρουμε ως βέβαιες συγκεκριμένες πλατείες, ώρες ή συμμετέχοντες. Η απουσία δημοσιευμένου προγράμματος δεν αποδεικνύει ότι δεν έγιναν μεμονωμένες δράσεις.

Στην Αθήνα υπήρχαν άλλες πολιτιστικές δράσεις στις 24 Οκτωβρίου, όπως το παιδικό εικαστικό πρόγραμμα «Εκεί που κατοικούν οι ιστορίες…!» στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων και το Kids Radio Spooky Festival στην Τεχνόπολη στις 24–25 Οκτωβρίου. Δεν υπάρχουν όμως στοιχεία που να τις συνδέουν οργανωτικά με τη συγκεκριμένη παγκόσμια ημέρα.

Το δικαίωμα στην πόλη και στον πολιτισμό

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Πέρα από το εορτολόγιο, η ημέρα θέτει ένα ουσιαστικό ερώτημα: πόσο χώρο αφήνουν οι σύγχρονες πόλεις στη δημιουργία; Η τέχνη του δρόμου κάνει τον πολιτισμό προσβάσιμο, δημιουργεί αυθόρμητες συναντήσεις και μετατρέπει ακόμη και μια συνηθισμένη διαδρομή σε εμπειρία. Ταυτόχρονα αναδεικνύει τις ανάγκες των ίδιων των καλλιτεχνών για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και δυνατότητα έκφρασης.

Πηγές: «Παγκόσμια Ημέρα των Τεχνών του Δρόμου»· Δήμος Αθηναίων, ημερολόγιο εκδηλώσεων Οκτωβρίου 2026· Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, πρόγραμμα Οκτωβρίου 2026· PolisEvents, πρόγραμμα 24 Οκτωβρίου 2026.

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