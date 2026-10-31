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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική όταν φωτιά ξέσπασε σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Η επιχείρηση βρίσκεται στην Γλυφάδα και στο σημείο έφτασαν άμεσα 28 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα βραχιονοφόρο όχημα.

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Σύμφωνα με πληροφορίες προληπτικά έγινε εκκένωση πολυκατοικίας που βρίσκεται δίπλα στην αντιπροσωπεία.

Όπως θα δείτε στο βίντεο η φωτιά ήταν μεγάλη ωστόσο η Πυροσβεστική την έθεσε υπό έλεγχο και την έσβησε.

Η επιχείρηση υπέστη σοβαρές ζημιές, ενώ ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός.

Βίντεο που δημοσίευσαν πολίτες στα social media, δείχνουν το μέγεθος της πυρκαγιάς.