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Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης Πηνελόπης στην Ηγουμενίτσα, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του. Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, αποφασίστηκε η προφυλάκισή του για την υπόθεση που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία.

Ο 27χρονος είχε μεταφερθεί το πρωί της Πέμπτης στο Δικαστικό Μέγαρο Ηγουμενίτσας, προκειμένου να απολογηθεί για το βαρύ κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ζήτημα της υπεράσπισής του. Σύμφωνα με πληροφορίες του thespro.gr, ο 27χρονος είχε ζητήσει τον διορισμό συνηγόρου λόγω οικονομικής αδυναμίας. Ωστόσο, δικηγόροι της Θεσπρωτίας στους οποίους απευθύνθηκε η διαδικασία φέρονται να αρνήθηκαν να αναλάβουν την υπεράσπισή του, με αποτέλεσμα τελικά να οριστεί συνήγορος προκειμένου να προχωρήσει κανονικά η απολογία.