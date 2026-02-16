Αρκετά είναι τα προβλήματα που άφησε πίσω της η κακοκαιρία που εκδηλώθηκε στην Ηλεία, καθώς μετά από την ελεγχόμενη αποσυμφόρηση του φράγματος «Καραμανλή» προς τον ποταμό Πηνειό, σπίτια και καλλιέργειες βρέθηκαν κάτω από το νερό.

Στο Βαρθολομιό, τα νερά έχουν συγκεντρωθεί έξω από σπίτια, με ορισμένους κατοίκους της περιοχής να παραμένουν εγκλωβισμένοι στις κατοικίες τους. Η ιδιοκτήτρια της παρακάτω κατοικίας κάνει λόγο για απουσία ενημέρωσης, προκειμένου οι κάτοικοι να προλάβουν να λάβουν τα μέτρα τους.

Η στάθμη άρχισε να ανεβαίνει από τα χαμηλότερα σημεία της περιοχής και σύμφωνα με μαρτυρίες, το νερό έφτασε γρήγορα σε αυλές και εσωτερικούς χώρους σπιτιών. Καλλιέργειες καταστράφηκαν, αποθηκευμένος εξοπλισμός βυθίστηκε στη λάσπη, ενώ κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Σημαντικές είναι οι ζημιές και στον αγροτικό τομέα, καθώς πλημμύρισαν καλλιεργήσιμες εκτάσεις και θερμοκήπια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας θέτει αύριο (17/2) σε κόκκινο συναγερμό την Περιφέρεια Πελοπονήσσου και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς αναμένεται νέα κακοκαιρία.

Σχετικά με την αυριανή (17/2) κακοκαιρία προβλέπονται:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες την Τρίτη

α. στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα

β. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές έως και τις απογευματινές ώρες

γ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

δ. στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα

ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν

α. στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) την Τρίτη μέχρι το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το απόγευμα – βράδυ έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ

β. στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο την Τρίτη από τις πρωινές ώρες νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 δυτικοί 9 μποφόρ.

(Με πληροφορίες από ilialive.gr)