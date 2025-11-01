Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, με τρία αυτοκίνητα και επτά τραυματίες, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά, σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (1/11) στον Πύργο Ηλείας.

Πιο συγκεκριμένα, το τροχαίο έλαβε χώρα περίπου στις 10:30 το πρωί στην εθνική οδό Πατρών–Πύργου, στο ύψος του καταστήματος «Μπούρα», όταν τρία αυτοκίνητα συγκρούστηκαν διαδοχικά, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν επτά άτομα, ανάμεσά τους και δύο παιδιά.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ένα ΙΧ κινούμενο προς τον Πύργο, υπό συνθήκες που ερευνώνται, εξετράπη της πορείας του, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε διαδοχικά με δύο ακόμα αυτοκίνητα, στα οποία επέβαιναν τρεις γυναίκες από την Ιταλία.

Από την σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν τα τέσσερα μέλη της οικογένειας που επέβαιναν στο πρώτο ΙΧ, εκ των οποίων δύο παιδιά, καθώς και οι τρεις γυναίκες από την Ιταλία. Αξίζει να σημειωθεί ότι το οδόστρωμα ήταν ολισθηρό, λόγω βροχόπτωσης που είχε προηγηθεί στην ευρύτερη περιοχή.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μετέφεραν τους τραυματίες στο νοσοκομείο Πύργου. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.

Πηγή: Ilialive