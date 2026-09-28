Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Σφοδρή κακοκαιρία προκάλεσε πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Ινδία και το Νεπάλ, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 76 ανθρώπων συνολικά.

Στην Ινδία καταγράφηκαν 56 νεκροί και εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ στο Νεπάλ η κατάσταση παραμένει κρίσιμη σε δεκάδες περιφέρειες της χώρας.

Η καταστροφική υπερχείλιση ποταμών διέκοψε την ηλεκτροδότηση και τις τηλεπικοινωνίες σε πολλές περιοχές, προκαλώντας παράλληλα σοβαρές φθορές σε υποδομές και κατοικίες.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό των δεκάδων αγνοουμένων πολιτών.

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Σφοδρή κακοκαιρία έχει προκαλέσει τεράστιες καταστροφές σε Ινδία και Νεπάλ, καθώς οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις και οι ισχυρές καταιγίδες των τελευταίων ημερών έχουν οδηγήσει σε φονικές πλημμύρες και εκτεταμένες κατολισθήσεις.

Στην Ινδία, ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τουλάχιστον τους 56, ενώ στο Νεπάλ οι επιβεβαιωμένοι θάνατοι έχουν ξεπεράσει τους 20, την ώρα που δεκάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

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Εντυπωσιακές εικόνες από την περιοχή Τσάμε, στην περιφέρεια Μανάνγκ του Νεπάλ, καταγράφουν τη δύναμη των φυσικών φαινομένων. Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε, μια ολόκληρη πλαγιά βουνού αποκολλάται και καταρρέει με μεγάλη ορμή στον ποταμό Μαρσιάνγκντι, παρασύροντας ό,τι βρίσκεται στην πορεία της.

Το περιστατικό σημειώνεται περίπου έναν μήνα μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του Αυγούστου, οι οποίες είχαν προκαλέσει τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων στην ίδια ευρύτερη περιοχή.

🇳🇵 A massive landslide hit Chame in Manang, Nepal, sending an entire mountainside into the Marsyangdi River



The collapse adds to a wider crisis after intense weekend rainfall caused flooding that killed at least 24 people and left 14 missing across several districts.



It comes… pic.twitter.com/x4JOGj2VUP — Visegrád 24 (@visegrad24) September 28, 2026

Μεγάλες καταστροφές και βαρύς απολογισμός

Στο Νεπάλ, η κατάσταση εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη σε 49 από τις συνολικά 77 περιφέρειες της χώρας.

Η υπερχείλιση των ποταμών είχε ως αποτέλεσμα να διακοπούν πλήρως η ηλεκτροδότηση και οι τηλεπικοινωνίες στις περιφέρειες Μανάνγκ, Μουστάνγκ, Μυαγκντί και Μπαγκλούνγκ. Παράλληλα, ένας υδροηλεκτρικός σταθμός στον ποταμό Ραχουγκάνγκα υπέστη σοβαρές ζημιές από τα ακραία φαινόμενα.

Στην Ινδία, ιδιαίτερα σοβαρή είναι η κατάσταση στο βόρειο κρατίδιο Ούταρ Πραντές, όπου καταγράφηκε σχεδόν δεκαπλάσια ποσότητα βροχής σε σχέση με τη φυσιολογική για την εποχή. Πέρα από τους 56 νεκρούς, έχουν αναφερθεί δεκάδες τραυματισμοί, ενώ περισσότερες από 1.000 κατοικίες έχουν υποστεί ζημιές.

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Την ίδια ώρα, η Κεντρική Επιτροπή Υδάτων έχει σημάνει συναγερμό σε 30 σταθμούς παρακολούθησης ποταμών, καθώς ο Γάγγης, όπως και άλλοι μεγάλοι ποταμοί, έχει ξεπεράσει τα όρια ασφαλείας.

Οι επιχειρήσεις των αρχών για τον εντοπισμό και τη διάσωση ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Με πληροφορίες από Reuters

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