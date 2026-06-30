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Μία viral στιγμή για την Ιουλία Καλλιμάνη σημειώθηκε πάνω στην πίστα την ώρα που τραγουδούσε.

Συγκεκριμένα, θαμώνας που βρισκόταν μπροστά στην πίστα στην πλησίασε θέλοντας να της δώσει 100 ευρώ. Η Ιουλία Καλλιμάνη αντέδρασε ψύχραιμα, απαντώντας: «Τι είναι; Είσαι τρελός ρε; Δεν παίρνω εγώ πουρμπουάρ».

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Το περιστατικό φυσικά καταγράφηκε από τους θαμώνες και κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκαλώντας αντιδράσεις.