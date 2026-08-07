Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Ιουλία Καλλιμάνη βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο εξαιτίας ενός περιστατικού με λουλούδια κατά τη διάρκεια συναυλίας της, αυτή τη φορά στην Ηγουμενίτσα.

Σε αντίθεση με ανάλογο συμβάν που είχε σημειωθεί τον Δεκέμβριο του 2025, όταν είχε αντιδράσει λεκτικά, η τραγουδίστρια επέλεξε διαφορετικό τρόπο για να απαντήσει.

Advertisement

Advertisement

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ ερμήνευε το τραγούδι «Για τα μάτια του κόσμου» του Χρήστου Αυγερινού. Σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, ένας θεατής άρχισε να της πετάει δίσκους με λουλούδια, οι οποίοι κατέληξαν στο κεφάλι και το πρόσωπό της.

Εμφανώς ενοχλημένη, η Ιουλία Καλλιμάνη ζήτησε μερικούς δίσκους με λουλούδια, κάλεσε τον θεατή να σηκωθεί και τους πέταξε πίσω, λέγοντάς του: «Σήκω πάνω» και «Εσένα σ’ αρέσει αυτό;».