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«Συγγνώμη» με ανάρτηση στα social media ζήτησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σχετικά με περιστατικό που, σύμφωνα με δημοσίευμα, έλαβε χώρα στο Ιπποκράτειο, με τραυματιοφορέα να αρνείται να δώσει αναπηρικό αμαξίδιο σε ηλικιωμένο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του TheToc, αναγνώστης ανέφερε πως το πρωί της Τετάρτης άνδρας συνόδευε τον 87χρονο πατέρα του, εμφανώς καταπονημένο από τη ζέστη και την ταλαιπωρία. Ο ηλικιωμένος έπρεπε να μεταβεί στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου, που βρίσκονται περίπου 100 μέτρα μακριά, στη Βασιλίσσης Σοφίας 108. Για να αποφύγει την έκθεσή του στον καύσωνα και τον κίνδυνο μιας κατάρρευσης, ο συνοδός ζήτησε να χρησιμοποιήσει προσωρινά ένα από τα τρία αναπηρικά καροτσάκια που, όπως αναφέρει ο αυτόπτης μάρτυρας, βρίσκονταν έξω από το γραφείο των τραυματιοφορέων. Τραυματιοφορέας του απάντησε πως αυτό δεν μπορούσε να γίνει, και ακολούθησε διάλογος, με τον τραυματιοφορέα να συνεχίζει σε επιθετικό ύφος.

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«Πρώτον ζητώ πραγματικά και ειλικρινώς συγγνώμη ως Υπουργός Υγείας της Ελλάδος για το απαράδεκτο αυτό περιστατικό. Το ΕΣΥ έχει μόνον μία αποστολή να εξυπηρετεί τον κόσμο που έχει ανάγκη. Ούτε τα καροτσάκια, ούτε τίποτε δεν έχει νόημα να υπάρχει εάν δεν εξυπηρετούμε όσους έχουν ανάγκη. Εάν γίνει επίσημη καταγγελία για το περιστατικό θα διατάξω αμέσως ΕΔΕ. Αν και διαπίστωσα ότι το περιστατικό αυτό, όπως περιγράφεται στο άρθρο είναι απολύτως αληθές, εντούτοις δεν έχει γίνει επίσημη καταγγελία έως αυτή την στιγμή. Χωρίς επίσημη καταγγελία θα κάνουμε απλή σύσταση αλλά ας είναι αυτή μου η ανάρτηση και μια δημόσια εντολή σε όλο μας το προσωπικό να εξυπηρετούν τον κόσμο πάντα. Θα ήθελα να παρακαλέσω μήν χαρακτηρίσει αυτή η μία λάθος συμπεριφορά ενός υπαλλήλου μας, το σύνολο του ΕΣΥ. Το ΕΣΥ και εξυπηρετεί και διασώζει και κατά κανόνα το προσωπικό του σκίζεται για τους ασθενείς μας και γενικά για όσους έχουν ανάγκη. Η συνδικαλιστική ιδιότητα του πρωταγωνιστή δεν αποτελεί δικαιολογία» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Πρώτον ζητώ πραγματικά και ειλικρινώς συγγνώμη ως Υπουργός Υγείας της Ελλάδος για το απαράδεκτο αυτό περιστατικό. Το ΕΣΥ έχει μόνον μία αποστολή να εξυπηρετεί τον κόσμο που έχει ανάγκη. Ούτε τα καροτσάκια, ούτε τίποτε δεν έχει νόημα να υπάρχει εάν δεν εξυπηρετούμε όσους έχουν… July 22, 2026