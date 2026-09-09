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Ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για μετάδοση της λοίμωξης στην τοπική κοινότητα.

Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν σε έκτακτα μέτρα υγειονομικής προστασίας, πραγματοποιώντας μυοκτονίες και εντομοκτονίες στον χώρο του καταυλισμού για την εξυγίανση του περιβάλλοντος.

Η υγεία του παιδιού παρουσιάζει ομαλή εξέλιξη και αναμένεται σύντομα η λήψη εξιτηρίου από το νοσοκομείο.

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Σε επιφυλακή βρίσκεται ο δήμος Ηρακλείου στην Κρήτη, καθώς εντοπίστηκε κρούσμα λεπτοσπείρωσης σε 12χρονο κορίτσι που χρειάστηκε να νοσηλευθεί το προηγούμενο διάστημα στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Σύμφωνα με τον Δρ. Αντώνη Παπαδάκη, Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης που μίλησε στο cretalive.gr, το κρούσμα που εντοπίστηκε πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό.

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Συναγερμός για το κρούσμα λεπτοσπείρωσης σε 12χρονη

Όπως εξήγησε, η λεπτοσπείρωση συνδέεται κυρίως με περιβαλλοντική έκθεση, όταν ένας άνθρωπος έρθει σε επαφή με νερό ή έδαφος που έχει επιμολυνθεί από ούρα μολυσμένων ζώων, κυρίως τρωκτικών.

Τέτοιες συνθήκες ευνοούνται από την ύπαρξη λιμναζόντων ή ακάθαρτων νερών, συσσωρευμένων απορριμμάτων και γενικότερα από εστίες κακής υγιεινής. Αυξημένος κίνδυνος παρατηρείται συνήθως σε περιόδους πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, όταν η έκθεση σε επιμολυσμένα νερά είναι μεγαλύτερη.

Σε ό,τι αφορά τη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, αυτή θεωρείται εξαιρετικά σπάνια. Έχουν περιγραφεί περιπτώσεις μετάδοσης μέσω σεξουαλικής επαφής και μητρικού θηλασμού, ενώ έχει καταγραφεί και διαπλακουντιακή μετάδοση από τη μητέρα στο έμβρυο.

Ο κ. Παπαδάκης ξεκαθάρισε ότι δεν προκύπτει λόγος ανησυχίας για μετάδοση της λοίμωξης στην κοινότητα από το συγκεκριμένο περιστατικό, επισημαίνοντας ότι το βάρος πέφτει στην εξυγίανση του περιβάλλοντος του καταυλισμού.

Μετά την καταγραφή του κρούσματος, η Περιφέρεια Κρήτης προχώρησε σε έκτακτα μέτρα υγειονομικής προστασίας, με μυοκτονίες και εντομοκτονίες στον χώρο. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δύο παρεμβάσεις, ενώ έγινε και μυοκτονία με τη χρήση δολωματικών σταθμών.

Την επόμενη εβδομάδα προβλέπεται νέος έλεγχος και, εφόσον διαπιστωθεί ανάγκη, θα ακολουθήσει νέα παρέμβαση.

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«Όταν έχουμε συσσωρευμένα σκουπίδια και λιμνάζοντα νερά, μπορούν να δημιουργηθούν προβλήματα όχι μόνο από τα τρωκτικά αλλά και από επικίνδυνα αρθρόποδα και έντομα υγειονομικής σημασίας», σημείωσε.

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση της υγείας του κοριτσιού, ο κ. Παπαδάκης ανέφερε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε, αναμενόταν να λάβει εξιτήριο. Το παιδί είχε αρχικά χρειαστεί νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, στη συνέχεια βγήκε από τη ΜΕΘ και η κατάσταση της υγείας του εξελίχθηκε ομαλά.

Η πορεία υγείας της 12χρονης

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση της υγείας του κοριτσιού, ο Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας ανέφερε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε, αναμενόταν να λάβει εξιτήριο.

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Το παιδί είχε αρχικά χρειαστεί νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, στη συνέχεια βγήκε από τη ΜΕΘ και η κατάσταση της υγείας του εξελίχθηκε ομαλά.