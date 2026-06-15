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Την προφυλάκιση του 83χρονου οδηγού αποφάσισαν η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας Ηρακλείου μετά την απολογία του για το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το Σάββατο 13 Ιουνίου στον άξονα Ηράκλειο-Βιάννος και είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 47χρονου μοτοσικλετιστή Γιάννη Στειακάκη.

Ο κατηγορούμενος μεταφέρθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου κλήθηκε να καταθέσει σχετικά με τα γεγονότα που οδήγησαν στο δυστύχημα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και αφού εξετάστηκαν τα στοιχεία της υπόθεσης, οι δικαστικές αρχές έκριναν ότι θα πρέπει να κρατηθεί προσωρινά μέχρι την περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης.

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Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το δυστύχημα έγινε όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 83χρονος φέρεται να επιχείρησε ελιγμό αναστροφής, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη μοτοσικλέτα του 47χρονου.

Ο Γιάννης Στειακάκης τραυματίστηκε βαρύτατα και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε σοκ και βαθιά οδύνη σε συγγενείς, φίλους και κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Χθες, στις 6 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου στο Χουδέτσι, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον 47χρονο μέσα σε κλίμα συγκίνησης και θλίψης.

Πηγή : nea kriti