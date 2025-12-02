Το δικό τους ηχηρό μήνυμα κατά της οπλοκατοχής και της οπλοχρησίας στέλνουν με βίντεο που έφτιαξαν οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης του 24ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου Κρήτης, με αφορμή το τραγικό περιστατικό στα Βορίζια την 1η Νοεμβρίου και τις εξελίξεις που ακολούθησαν σχετικά με την χρήση όπλων στο νησί.

Το «Ζήτημα Τιμής» είναι μια ταινία μικρού μήκους στην οποία δύο μαθητές αφήνουν έναν καβγά να ξεφύγει και πάνε να βγάλουν όπλα ενώ ένα κορίτσι τους σταματά, αποδεικνύοντας πως η αληθινή δύναμη είναι το «όχι» στη βία.

Στη συνέχεια, μαθητές μιλούν για το τι αγαπούν στην Κρήτη: την ιστορία, τον πολιτισμό, την παράδοση, τους ανθρώπους, τα γλέντια και τις χαρές. Γιατί η Κρήτη είναι πολλά περισσότερα από τα όπλα και την ψεύτικη λεβεντιά.

Με αφορμή το τραγικό περιστατικό στο χωριό Βορίζια οι μαθητές στέλνουν το δικό τους μήνυμα: «Όχι στην οπλοκατοχή, όχι στην οπλοχρησία». Η πραγματική λεβεντιά είναι ο σεβασμός στη ζωή.