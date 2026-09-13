Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 22χρονο οδηγό μηχανής σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο δρόμο Μάταλα-Μοίρες λίγο πριν από τις 3.00 τα ξημερώματα, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η μηχανή στην οποία επέβαινε ο 22χρονος Γερμανός πολίτης με την επίσης 22χρονη αδελφή του, ξέφυγε από την πορεία της και προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα.

Advertisement

Advertisement

Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν τόσο ο οδηγός όσο και η συνεπιβάτιδα, ωστόσο τα τραύματα του οδηγού ήταν τόσο σοβαρά ώστε να αφήσει την τελευταία του πνοή κατά τη μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ