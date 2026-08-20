Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η θερμοκρασία ανεβαίνει σημαντικά από την Πέμπτη, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 39 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες ηπειρωτικές περιοχές της χώρας.

Ο καιρός παραμένει αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια, ενώ το μελτέμι στο Αιγαίο συνεχίζει να πνέει με εντάσεις έως έξι μποφόρ.

Οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια των επόμενων ημερών, διατηρώντας τα χαρακτηριστικά του ελληνικού καλοκαιριού.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και της Δευτέρας, αναμένεται τοπική απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά με πιθανότητα εκδήλωσης σύντομων όμβρων.

Οι αρμόδιοι φορείς δεν προβλέπουν κάποιο ακραίο κύμα καύσωνα, παρά τις υψηλές τιμές του υδραργύρου σε αρκετές περιοχές.

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Ο Αύγουστος θυμίζει ξανά ότι βρισκόμαστε ακόμη στην καρδιά του ελληνικού καλοκαιριού. Η θερμοκρασία παίρνει την ανηφόρα από σήμερα Πέμπτη 20 Αυγούστου και σε ορισμένες ηπειρωτικές περιοχές ο υδράργυρος θα πλησιάσει ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Το μελτέμι εξακολουθεί να κάνει αισθητή την παρουσία του στο Αιγαίο, χωρίς όμως να παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα. Η εικόνα του καιρού παραμένει κατά βάση καλοκαιρινή, με αρκετή ηλιοφάνεια, ενώ οι απογευματινές νεφώσεις στα ηπειρωτικά μπορεί κατά τόπους να δώσουν κάποιον πρόσκαιρο όμβρο.

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Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΜΥ και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, η ζέστη θα είναι το βασικό χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών.

Πεμπτη

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων.

Η θερμοκρασία ανεβαίνει λίγο ακόμη. Στη Θεσσαλία αναμένονται 37 με 39 βαθμοί, στη Μακεδονία και τη Θράκη έως 35-37, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά οι μέγιστες τιμές θα κινηθούν στους 36-37 και πιθανώς τοπικά στους 38 βαθμούς. Στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη γενικά 32-34 βαθμοί, με υψηλότερες τιμές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. (meteo.gr)

Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 5 μποφόρ σύμφωνα με το meteo.gr, ενώ η ΕΜΥ δίνει τοπικά έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα είναι γενικά ασθενέστεροι.

Αθήνα – Θεσσαλονίκη

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Στην Αθήνα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και θερμοκρασία από περίπου 25 έως 37 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, έως 3 μποφόρ και στα ανατολικά της Αττικής 4-5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν πρόσκαιρα το μεσημέρι στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κινηθεί από 24 έως 34 βαθμούς, με ασθενείς μεταβλητούς ανέμους. (meteo.gr)

Παρασκευή

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Η ζέστη παραμένει και ο καιρός θα εξακολουθήσει να έχει καθαρά καλοκαιρινά χαρακτηριστικά. Ηλιοφάνεια θα επικρατεί στις περισσότερες περιοχές, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις θερμές ώρες της ημέρας.

Οι υψηλές θερμοκρασίες θα επιμένουν, ιδιαίτερα στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, ενώ οι άνεμοι στις θάλασσες θα συνεχίσουν να προσφέρουν κάποια ανακούφιση κυρίως στο Αιγαίο.

Σάββατο

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Το Σάββατο διατηρούνται οι υψηλές θερμοκρασίες. Στα δυτικά και σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές ο υδράργυρος θα παραμείνει σε καθαρά καλοκαιρινές τιμές.

Οι άνεμοι θα παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις ανά περιοχή, ενώ η εξασθένηση του μελτεμιού σε τμήματα της χώρας θα κάνει τη ζέστη περισσότερο αισθητή.

Κυριακή

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Η Κυριακή θέλει λίγο περισσότερη προσοχή ως προς την απογευματινή αστάθεια. Παρά την υψηλή θερμοκρασία και την ηλιοφάνεια των πρωινών ωρών, στα ηπειρωτικά είναι πιθανό να αναπτυχθούν νεφώσεις και τοπικά να εκδηλωθούν βροχές ή όμβροι, κυρίως σε ορεινές περιοχές.

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Δεν πρόκειται, με τα σημερινά δεδομένα, για γενικευμένη κακοκαιρία αλλά για την κλασική καλοκαιρινή αστάθεια που μπορεί να εμφανιστεί τοπικά και για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Δευτέρα

Χωρίς θεαματική αλλαγή μπαίνει η νέα εβδομάδα. Η θερμοκρασία παραμένει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, με αρκετή ηλιοφάνεια αλλά και πιθανότητα απογευματινών νεφώσεων και τοπικών φαινομένων στα ηπειρωτικά.

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Το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, λοιπόν, ξεκινά ζεστό και κατά βάση ηλιόλουστο, χωρίς ακραίο κύμα καύσωνα στα σημερινά προγνωστικά στοιχεία, αλλά με θερμοκρασίες που σε αρκετές περιοχές θα κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Το Αιγαίο θα εξακολουθήσει να έχει βοριάδες, ενώ όσο πλησιάζουμε προς το Σαββατοκύριακο θα χρειάζεται παρακολούθηση η πιθανότητα τοπικής απογευματινής αστάθειας.