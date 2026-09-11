Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το παρατεταμένο καλοκαιρινό σκηνικό υποχωρεί σταδιακά, καθώς ένα βαρομετρικό χαμηλό από την Αδριατική προκαλεί μεταβολή του καιρού από το απόγευμα του Σαββάτου.

Βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν το Ιόνιο και αρκετές ηπειρωτικές περιοχές κατά την Κυριακή και τη Δευτέρα, σημειώνοντας την πρώτη οργανωμένη μεταβολή του Σεπτεμβρίου.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή πτώση, υποχωρώντας στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ιδιαίτερα στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα κατά τις αρχές της νέας εβδομάδας.

Παρά την αστάθεια που θα διατηρηθεί έως και την Τρίτη, δεν υφίσταται επί του παρόντος επίσημη προειδοποίηση για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα από την ΕΜΥ.

Η σταδιακή βελτίωση των καιρικών συνθηκών αναμένεται από την Τετάρτη, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν αισθητά χαμηλότερες από τις προηγούμενες υψηλές τιμές.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Το παρατεταμένο καλοκαιρινό σκηνικό αρχίζει να υποχωρεί. Η αλλαγή θα κάνει τα πρώτα της βήματα από το απόγευμα του Σαββάτου στη βόρεια και βορειοδυτική Ελλάδα και θα γίνει περισσότερο αισθητή την Κυριακή και τη Δευτέρα, όταν βροχές και καταιγίδες θα απασχολήσουν το Ιόνιο και αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι πρόκειται για την πρώτη περισσότερο οργανωμένη μεταβολή του Σεπτεμβρίου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπαίνουμε οριστικά στο φθινόπωρο. Το κύριο χαρακτηριστικό, εκτός από τις βροχές, θα είναι η υποχώρηση της θερμοκρασίας προς τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Advertisement

Advertisement

Παρασκευή βράδυ – Η ηρεμία πριν από τη μεταβολή

Το βράδυ της Παρασκευής ο καιρός θα παραμείνει γενικά ήπιος και στις περισσότερες περιοχές ξηρός. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στα δυτικά μας, καθώς βαρομετρικό χαμηλό και μετωπική δραστηριότητα στην περιοχή της Αδριατικής αρχίζουν να επηρεάζουν την κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή. Η ΕΜΥ καταγράφει χαμηλό στην Αδριατική και στα βορειοδυτικά Βαλκάνια, χωρίς πάντως να υπάρχει αυτή τη στιγμή προειδοποίηση για επικίνδυνα φαινόμενα.

Σάββατο – Καλοκαίρι στις περισσότερες περιοχές, οι πρώτες βροχές στα βόρεια

Το Σάββατο θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες. Από το μεσημέρι και κυρίως το απόγευμα, όμως, αυξάνεται η αστάθεια στα δυτικά και βόρεια.

Βροχές και μπόρες αναμένονται αρχικά στη βόρεια και βορειοδυτική Ελλάδα, ενώ είναι πιθανές και σποραδικές καταιγίδες. Τοπικά τα φαινόμενα μπορεί να είναι δυνατά προς το απόγευμα και το βράδυ. Στην κεντρική και νότια Ελλάδα η εικόνα θα εξακολουθεί να θυμίζει περισσότερο καλοκαίρι.

Κυριακή – Η αλλαγή γίνεται πλέον αισθητή

Advertisement

Την Κυριακή η μεταβολή οργανώνεται. Βροχές και καταιγίδες από τα δυτικά και βορειοδυτικά θα επεκταθούν προς το Ιόνιο και τμήματα της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Ήπειρος, δυτική και κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και σταδιακά περιοχές της δυτικής και κεντρικής Στερεάς βρίσκονται μεταξύ εκείνων που χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή. Κατά τόπους οι καταιγίδες μπορεί να συνοδεύονται από έντονη βροχή και ενισχυμένους ανέμους.

Παράλληλα αρχίζει η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα.

Advertisement

Δευτέρα – Η πιο φθινοπωρινή ημέρα

Η Δευτέρα φαίνεται να αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ημέρες της μεταβολής. Τοπικές βροχές και καταιγίδες θα επιμένουν στο Ιόνιο και σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, με τα προγνωστικά στοιχεία να αφήνουν περιθώριο για κατά τόπους αξιόλογα ύψη βροχής.

Η θερμοκρασία θα πέσει σημαντικά σε σχέση με το θερμό Σαββατοκύριακο, ιδιαίτερα στα κεντρικά και βόρεια. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα διαθέσιμα στοιχεία του meteo δείχνουν πολύ μεγάλη υποχώρηση στα ορεινά της κεντρικής χώρας.

Advertisement

Τρίτη – Παραμένει η αστάθεια

Την Τρίτη η θερμοκρασία διατηρείται χαμηλότερα και πιο κοντά στα κανονικά επίπεδα του Σεπτεμβρίου. Η αστάθεια δεν φαίνεται να εξαφανίζεται αμέσως: τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες εξακολουθούν να εμφανίζονται στα προγνωστικά δεδομένα, κυρίως σε ηπειρωτικές περιοχές και τοπικά στα δυτικά και νότια.

Στην Πελοπόννησο, για παράδειγμα, τα διαθέσιμα μοντέλα δίνουν αυξημένη πιθανότητα βροχής την Τρίτη.

Advertisement

Τετάρτη – Σταδιακή βελτίωση, αλλά όχι παντού

Advertisement

Την Τετάρτη η τάση είναι προς εξασθένηση των φαινομένων, χωρίς όμως να αποκλείονται τοπικές βροχές. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν αισθητά χαμηλότερες από τις πολύ υψηλές τιμές που προηγήθηκαν.

Το σημαντικό είναι ότι, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, δεν διαφαίνεται άμεση επιστροφή της έντονης ζέστης μέσα στις πρώτες ημέρες της νέας εβδομάδας.

Αθήνα – Από τη ζέστη σε αισθητή δροσιά

Advertisement

Στην Αθήνα το Σάββατο θα παραμείνει ζεστό, με την ΕΜΥ να δίνει περίπου 21 με 33 βαθμούς. Από την Κυριακή και περισσότερο από τη Δευτέρα η θερμοκρασία υποχωρεί. Τα νεότερα στοιχεία του meteo δείχνουν μέγιστες γύρω στους 30-31 βαθμούς Δευτέρα έως Τετάρτη, αν και οι ακριβείς τιμές θα χρειαστούν επικαιροποίηση όσο πλησιάζουμε στις συγκεκριμένες ημέρες.

Θεσσαλονίκη – Νωρίτερα η αλλαγή

Η Θεσσαλονίκη και γενικότερα η κεντρική Μακεδονία θα αντιληφθούν νωρίτερα τη μεταβολή. Η πιθανότητα βροχών και καταιγίδων αυξάνεται ήδη από το δεύτερο μισό του Σαββάτου και κυρίως την Κυριακή, ενώ ακολουθεί σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Ενδεικτικά, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης τα διαθέσιμα στοιχεία του meteo δείχνουν από περίπου 33 βαθμούς το Σάββατο στους 26 βαθμούς την Τρίτη.

Άνεμοι και θάλασσες – Τι χρειάζεται προσοχή

Το Σάββατο στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι κυρίως δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα έως 6, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατούν βόρειοι άνεμοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Με την ανάπτυξη καταιγίδων, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, δεν αποκλείονται πρόσκαιρα ισχυρές ριπές.

Προειδοποίηση – Πού χρειάζεται προσοχή

Το κρίσιμο διάστημα αρχίζει από το απόγευμα του Σαββάτου και εκτείνεται κυρίως στην Κυριακή και τη Δευτέρα. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη βόρεια και βορειοδυτική Ελλάδα και στη συνέχεια στο Ιόνιο και σε τμήματα της ηπειρωτικής χώρας, όπου οι καταιγίδες ενδέχεται τοπικά να αποκτήσουν ένταση.

Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη προειδοποίηση της ΕΜΥ για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Συνεπώς μιλάμε για σημαντική μεταβολή του καιρού και όχι, με τα σημερινά στοιχεία, για επιβεβαιωμένη γενικευμένη κακοκαιρία