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Με ήλιο, ζέστη, αλλά και απογευματινές μπόρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, ενώ από την Παρασκευή και κυρίως το Σάββατο αναμένεται πιο αισθητή αλλαγή του καιρού, με ψυχρότερες αέριες μάζες από τα Βαλκάνια, ενίσχυση της αστάθειας και μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια.

Ο καιρός μπαίνει σε μια καθαρά καλοκαιρινή, αλλά όχι απολύτως σταθερή, φάση. Η εικόνα μέχρι και το Σαββατοκύριακο δεν παραπέμπει σε οργανωμένη γενικευμένη κακοκαιρία, αλλά σε αστάθεια με εξάρσεις, κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας, δηλαδή μεσημέρι και απόγευμα.

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Σύμφωνα με το meteo, για σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 προβλέπονται τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις θερμές ώρες στα ηπειρωτικά, με βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν παρουσιάζει αξιόλογη μεταβολή, με την Αττική να φτάνει έως τους 33 βαθμούς και τη Θεσσαλονίκη έως τους 29.

Η ΕΜΥ δίνει για την Τετάρτη γενικά αίθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Κυρίως στα ορεινά αναμένονται τοπικοί όμβροι, ενώ στα δυτικά ορεινά δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Την Πέμπτη 11 Ιουνίου, το μοτίβο παραμένει σχεδόν ίδιο: γενικά αίθριος καιρός, αλλά με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και, κυρίως στα ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, ενώ στο Αιγαίο οι βοριάδες θα επιμείνουν τοπικά έως τα 6 μποφόρ.

Η Παρασκευή 12 Ιουνίου είναι η ημέρα που αρχίζει να διαφαίνεται η αλλαγή. Η ΕΜΥ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, αλλά στα ηπειρωτικά, τις θερμές ώρες της ημέρας, θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι η πιο ενδιαφέρουσα μεταβολή εμφανίζεται από την Παρασκευή προς το Σάββατο, όταν αυξάνονται τα σενάρια για βροχές ή τοπικές καταιγίδες. Για την Αττική ειδικότερα, αναφέρει ότι οι πιθανότητες εκδήλωσης βροχών και τοπικών καταιγίδων αυξάνονται από την Παρασκευή 12 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου.

Ο ίδιος σημειώνει ότι μέχρι την Πέμπτη οι πιθανότητες αξιόλογης βροχής στην Αθήνα παραμένουν περιορισμένες, ενώ από την Παρασκευή αυξάνεται η προγνωστική διασπορά, με αρκετά σενάρια να δίνουν βροχές ή τοπικές καταιγίδες. Το Σάββατο η αστάθεια φαίνεται να διατηρείται, με φαινόμενα που μπορεί να είναι επαναλαμβανόμενα, αλλά όχι συνεχή.

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Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης βλέπει μια εβδομάδα με έντονη και εναλλασσόμενη καιρική δραστηριότητα. Οι ημέρες ξεκινούν σχετικά ήπιες, αλλά αργά το μεσημέρι και το απόγευμα εκδηλώνονται μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά. Προς το Σαββατοκύριακο, πιο οργανωμένη διαταραχή από τα βόρεια αναμένεται να ενισχύσει την αστάθεια και να ρίξει λίγο τη θερμοκρασία.

Το Σάββατο, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, τα φαινόμενα αναμένεται να γίνουν πιο οργανωμένα, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα. Στο βορειοδυτικό Αιγαίο δεν αποκλείονται ακόμη και ισχυρές καταιγίδες, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν, φτάνοντας κατά τόπους τα 6 με 7 μποφόρ, κάτι που θα συμβάλει και στην επικράτηση πιο δροσερών συνθηκών.

Για την Κυριακή 14 Ιουνίου, τα προγνωστικά σενάρια διατηρούν πιθανότητα βροχών, αλλά με μεγαλύτερη αβεβαιότητα και πιο τοπικό χαρακτήρα. Πρόκειται για τυπική καλοκαιρινή αστάθεια: μπορεί σε μια περιοχή να εκδηλωθεί έντονη μπόρα ή καταιγίδα και λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά ο καιρός να παραμείνει σχεδόν ανεπηρέαστος.

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Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι μέχρι το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα κρατήσει δύο πρόσωπα: αρκετή ηλιοφάνεια και κανονικές έως σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, αλλά και μπόρες ή καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Περισσότερη προσοχή χρειάζεται από Παρασκευή προς Σάββατο σε βόρεια, βορειοανατολικά και κεντρικά τμήματα της χώρας, καθώς και στις θαλάσσιες μετακινήσεις στο Αιγαίο λόγω ενισχυμένων βοριάδων.