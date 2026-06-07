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Καλοκαιρινό αλλά όχι εντελώς «ήσυχο» θα είναι το σκηνικό του καιρού την Κυριακή και στις πρώτες ημέρες της νέας εβδομάδας. Η θερμοκρασία ανεβαίνει, σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές θα φλερτάρει με τους 34 και τοπικά με τους 35 βαθμούς, όμως οι γνωστές αστάθειες των θερμών ωρών δεν εγκαταλείπουν τον χάρτη. Το ενδιαφέρον στρέφεται επίσης στους ανέμους, καθώς οι βοριάδες θα ενισχυθούν σταδιακά, κυρίως στο Αιγαίο.

Η Κυριακή 7 Ιουνίου 2026 θα κυλήσει γενικά με αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και δεν αποκλείονται τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα βορειοανατολικά και στα ορεινά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μεταδίδονται από το meteo/Εθνικό Αστεροσκοπείο, στα βορειοανατολικά οι καταιγίδες μπορεί τοπικά να συνοδευτούν και από χαλαζοπτώσεις.

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Η θερμοκρασία μπαίνει πλέον καθαρά σε καλοκαιρινή τροχιά. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται κατά τόπους τιμές έως 33 με 34 βαθμούς, στη Θεσσαλία έως 33 με 35, ενώ στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα κινηθεί κοντά στους 32 με 33 βαθμούς. Στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη οι μέγιστες θα είναι χαμηλότερες, περίπου στους 31 με 32 βαθμούς, λόγω της θαλάσσιας επίδρασης και των βορειοδυτικών ανέμων.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, με ασθενείς γενικά ανέμους και θερμοκρασία που θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης αναμένεται καλοκαιρινή εικόνα, με τον υδράργυρο στους 31 με 32 βαθμούς και ανέμους ασθενείς, από διάφορες διευθύνσεις.

Οι άνεμοι την Κυριακή δεν θα δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στις περισσότερες θαλάσσιες περιοχές. Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, με εντάσεις 3 έως 4 μποφόρ και τοπικά 5 μποφόρ. Η εικόνα όμως αλλάζει από τη Δευτέρα, καθώς η ΕΜΥ προβλέπει βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η νέα εβδομάδα ξεκινά με παρόμοιο μοτίβο: αρκετή ηλιοφάνεια το πρωί, ζέστη στα ηπειρωτικά και τοπική αστάθεια τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Τη Δευτέρα οι μπόρες και οι μεμονωμένες καταιγίδες θα εντοπίζονται κυρίως στα δυτικά ορεινά και γενικότερα σε ηπειρωτικές περιοχές, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση στα ανατολικά λόγω των ενισχυμένων βοριάδων.

Την Τρίτη, σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά δεδομένα, οι συνθήκες δεν αλλάζουν θεαματικά. Η αστάθεια θα επιμείνει κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε καλοκαιρινά επίπεδα, αλλά οι βοριάδες στο Αιγαίο θα είναι το στοιχείο που θα χρειαστεί προσοχή, καθώς τοπικά θα φτάνουν ξανά τα 6 με 7 μποφόρ.

Ο Θοδωρής Κολυδάς έχει ήδη επισημάνει ότι η Ελλάδα μπαίνει σταδιακά σε θερμότερη περίοδο από τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου, με θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Διευκρινίζει όμως ότι, με τα σημερινά δεδομένα, δεν διαφαίνεται ακραίο επεισόδιο τύπου «θόλου θερμότητας» όπως εκείνα που επηρεάζουν άλλες περιοχές της Ευρώπης.

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Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η εικόνα που έδωσε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης για την εξέλιξη των επόμενων ημερών: γενικά καλός καιρός, με την αστάθεια να μην εξαφανίζεται αλλά να περιορίζεται κυρίως σε ορεινές και βορειοανατολικές περιοχές, ενώ η θερμοκρασία θα κινείται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, περίπου στους 32 με 34 βαθμούς.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, από την πλευρά του, έχει περιγράψει το γνώριμο μοτίβο των τελευταίων ημερών ως «ήλιος το πρωί, μπόρες το μεσημέρι», με την απογευματινή αστάθεια να αφορά κυρίως τα ηπειρωτικά ορεινά. Αυτό ακριβώς φαίνεται να είναι και το σενάριο με το οποίο μπαίνει η νέα εβδομάδα: όχι γενικευμένη κακοκαιρία, αλλά τοπικά φαινόμενα που μπορούν να αιφνιδιάσουν τις θερμές ώρες της ημέρας.

Συμπέρασμα: η Κυριακή και οι πρώτες ημέρες της εβδομάδας θα έχουν καθαρά καλοκαιρινό πρόσημο, με ανεβασμένες θερμοκρασίες και αρκετή ηλιοφάνεια. Όμως, στα ηπειρωτικά —και κυρίως στα ορεινά, τα βόρεια και τα βορειοανατολικά— η αστάθεια θα συνεχίσει να δίνει μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι, από Δευτέρα και μετά, θα χρειαστούν μεγαλύτερη προσοχή στο Αιγαίο.

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