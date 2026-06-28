Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Κυριακή χαρακτηρίζεται από πολύ ισχυρούς ανέμους που φτάνουν τοπικά τα 8 μποφόρ, δημιουργώντας συνθήκες υψηλού κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας.

Οι αρχές έχουν θέσει σε εφαρμογή αυστηρά μέτρα επιτήρησης και προληπτικές απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και ευπαθείς περιοχές για την αποφυγή επικίνδυνων περιστατικών.

Ο καιρός παραμένει ζεστός και αίθριος καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα και τους βοριάδες να διατηρούνται στο Αιγαίο.

Η ένταση των ανέμων αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά από την Τρίτη το βράδυ, προσφέροντας ένα πιο ήπιο σκηνικό χωρίς ωστόσο να εξαλείφεται πλήρως ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

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Γράφει ο Τέρενς Κουίκ

Η Κυριακή είναι η πιο δύσκολη ημέρα του πενθημέρου, κυρίως λόγω του ενισχυμένου μελτεμιού. Το meteo.gr δίνει για σήμερα πολύ ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο, 6-7 μποφόρ και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ, ενώ στην Αττική οι βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι φτάνουν 5-6, τοπικά 7 και πρόσκαιρα στα ανατολικά ακόμη και 8 μποφόρ. Η ΕΜΥ έχει επίσης κίτρινη προειδοποίηση ανέμου για την Αττική, με τοπικά θυελλώδεις ανέμους 8 μποφόρ.

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Κυριακή 28 Ιουνίου – Η πιο επικίνδυνη μέρα για φωτιές

Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και ζεστός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και μικρή πιθανότητα όμβρων κυρίως στα βόρεια ορεινά. Οι θερμοκρασίες φτάνουν στα δυτικά ηπειρωτικά τους 34-36 και τοπικά τους 37 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 32-35, ενώ στα νησιά του Αιγαίου κυμαίνονται κυρίως στους 30-32, με υψηλότερες τιμές σε Ανατολικό Αιγαίο και νότια Κρήτη. Οι θάλασσες στο Αιγαίο θα είναι δύσκολες, ιδίως σε Κυκλάδες, Κάβο Ντόρο, ανατολική Στερεά, Εύβοια και νότια τμήματα.

Ο χάρτης της Πολιτικής Προστασίας για την Κυριακή δείχνει πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορία 4, για την Αττική μαζί με τα Κύθηρα, τη Στερεά Ελλάδα, τη Βοιωτία, τη Φθιώτιδα, τη Φωκίδα, την Εύβοια και τη Σκύρο, τη Βόρεια Αιγαίο σε Λέσβο και Χίο, την Πελοπόννησο, καθώς και την Αχαΐα και την Ηλεία. Η Πυροσβεστική αναφέρει αυξημένες εναέριες, πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές περιπολίες, ενώ προβλέπεται και προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας και παραμονής εκδρομέων σε δάση, εθνικούς δρυμούς και ευπαθείς περιοχές όπου εκδίδονται οι σχετικές αποφάσεις.

Στη Χαλκιδική, αν και ο επίσημος χάρτης δείχνει υψηλό και όχι πολύ υψηλό κίνδυνο, έχουν ληφθεί αυστηρά μέτρα. Απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και κάθε είδους τροχοφόρων από τις 08:00 έως τις 20:00 σε περιοχές των δήμων Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη: στην κορυφογραμμή της Κασσάνδρας, στον «Αράπη» και το «Χαλκοβούνι» Παλιουρίου, στη Χερσόνησο Σιθωνίας από Δραγουνδέλι έως Συκιά, καθώς και σε Κομίτσα-Ουρανούπολη, Τσάμια Στρατονίκης, Φυσώκα και Σκοπευτήριο Στρατωνίου.

Δευτέρα 29 Ιουνίου – Παραμένει ο βοριάς, ανεβαίνει η θερμοκρασία

Τη Δευτέρα ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες σε βόρεια ηπειρωτικά και Κρήτη. Οι άνεμοι εξασθενούν λίγο σε σχέση με την Κυριακή, αλλά στο Αιγαίο παραμένουν ισχυροί, 5-7 μποφόρ. Η θερμοκρασία ανεβαίνει ελαφρά και στα ηπειρωτικά μπορεί να φτάσει κατά τόπους τους 36-37 βαθμούς.

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Για την Αττική η Δευτέρα θα είναι ηλιόλουστη και ζεστή, με θερμοκρασία γύρω στους 34 βαθμούς στην Αθήνα, ενώ στη Χαλκιδική αναμένονται περίπου 32 βαθμοί. Στη Θεσσαλία και ειδικά στον θεσσαλικό κάμπο ο υδράργυρος μπορεί να φτάσει τους 35 βαθμούς.

Τρίτη 30 Ιουνίου – Αρχίζει η σταδιακή αποκλιμάκωση των ανέμων

Την Τρίτη ο καιρός παραμένει καλοκαιρινός. Η ΕΜΥ δίνει γενικά αίθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα σε βόρεια και δυτικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο υποχωρούν σε σχέση με το διήμερο Κυριακής-Δευτέρας, αλλά παραμένουν βοριάδες 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν αλλάζει αξιόλογα, άρα η ζέστη παραμένει, κυρίως στα ηπειρωτικά.

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Η Αθήνα κινείται κοντά στους 35 βαθμούς, η Λάρισα στους 36, η Χαλκιδική στους 33 και η Ρόδος στους 30 βαθμούς. Άρα η Τρίτη δεν είναι δροσερή ημέρα, αλλά το βράδυ φαίνεται να αρχίζει η πιο αισθητή χαλάρωση του μελτεμιού.

Τετάρτη 1 Ιουλίου – Πιο ήπιο σκηνικό, αλλά όχι άπνοια

Την Τετάρτη ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Οι πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις θερμές ώρες της ημέρας μπορεί να δώσουν τοπικούς όμβρους κυρίως σε ορεινές περιοχές, αλλά δεν φαίνεται οργανωμένη κακοκαιρία. Οι βοριάδες στο Αιγαίο παραμένουν, αλλά η ένταση θα είναι πιο κοντά στα 5-6 μποφόρ και όχι στα ακραία επίπεδα της Κυριακής.

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Η θερμοκρασία κρατιέται σε υψηλά καλοκαιρινά επίπεδα: Αθήνα περίπου 35 βαθμοί, Λάρισα 36, Χαλκιδική 32 και Ρόδος περίπου 30. Οι θάλασσες στο Αιγαίο θα είναι καλύτερες από την Κυριακή, αλλά ακόμη θέλουν προσοχή στα εκτεθειμένα περάσματα.

Πέμπτη 2 Ιουλίου – Καλοκαιρία με ζέστη και πιο ελεγχόμενους ανέμους

Την Πέμπτη συνεχίζεται η καλοκαιρία, με αρκετή ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες στα ίδια επίπεδα. Η Αθήνα αναμένεται γύρω στους 34 βαθμούς, η Λάρισα στους 36, η Χαλκιδική γύρω στους 31 και η Ρόδος στους 30. Δεν διαφαίνεται σοβαρή μεταβολή του καιρού, αλλά η ξηρότητα και η ζέστη παραμένουν στοιχεία που κρατούν ενεργό τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

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Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επιμένει στον ρόλο του μελτεμιού: δροσίζει ανατολικά, ανεβάζει τη θερμοκρασία δυτικότερα, αλλά κυρίως αυξάνει τον κίνδυνο έναρξης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιάς. Σύμφωνα με την πρόγνωσή του, τα μελτέμια εξασθενούν βαθμιαία προς τις αρχές της εβδομάδας, χωρίς να φαίνεται έντονο κύμα καύσωνα στις πρώτες ημέρες του Ιουλίου.

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Συμπέρασμα: Η σημερινή Κυριακή είναι ημέρα μεγάλης προσοχής. Δεν ανάβουμε φωτιά, δεν κάνουμε εργασίες με σπινθήρες, δεν πετάμε τσιγάρα, δεν μπαίνουμε σε δασικές περιοχές όπου υπάρχει απαγόρευση. Από Δευτέρα έως Τρίτη ο κίνδυνος παραμένει λόγω βοριάδων και ζέστης. Από Τρίτη βράδυ και κυρίως Τετάρτη-Πέμπτη το σκηνικό γίνεται πιο ήπιο, αλλά όχι ακίνδυνο.