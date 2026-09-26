Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, μετατοπίζοντας το επίκεντρο των ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων από την Πελοπόννησο προς την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια.

Παράλληλα, η υπηρεσία προειδοποιεί για επικράτηση θυελλωδών βορειοανατολικών ανέμων εντάσεως 7 έως 8 μποφόρ στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο από το βράδυ του Σαββάτου έως την Κυριακή.

Στην Εύβοια τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να διατηρηθούν έως αργά το απόγευμα της Κυριακής, αυξάνοντας τον κίνδυνο συσσώρευσης μεγάλου ύψους βροχής στις πληττόμενες περιοχές.

Η σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται από τη Δευτέρα, αν και οι ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν στο Αιγαίο με εντάσεις που θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

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Νέα δεδομένα στην εξέλιξη της κακοκαιρίας φέρνει η τελευταία επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ, καθώς το κύμα ισχυρών βροχών και καταιγίδων μετακινείται σταδιακά από την Πελοπόννησο προς την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και κυρίως την Εύβοια.

Η ΕΜΥ διατηρεί την πορτοκαλί προειδοποίηση, ενώ στο νέο δελτίο προστίθεται και προειδοποίηση για θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους 7 έως 8 μποφόρ στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, από το βράδυ του Σαββάτου και κατά τη διάρκεια της Κυριακής.

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Πού χτυπά η κακοκαιρία μέχρι αργά το βράδυ

Σύμφωνα με τη νεότερη επικαιροποίηση της ΕΜΥ, το Σάββατο οι κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα χαλαζοπτώσεων, επιμένουν στην Πελοπόννησο, κυρίως στη Λακωνία, στην ανατολική Αρκαδία και στη νότια Αργολίδα, καθώς και στα Κύθηρα, έως αργά τη νύχτα.

Από αργά τη νύχτα το επίκεντρο μετατοπίζεται βορειότερα και ανατολικότερα. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην ανατολική Θεσσαλία, κυρίως στη Μαγνησία, στις Σποράδες και στην Εύβοια.

Πρόκειται για ουσιαστική διαφοροποίηση σε σχέση με την εικόνα που υπήρχε νωρίτερα το πρωί, καθώς η ΕΜΥ προσδιορίζει πλέον με μεγαλύτερη ακρίβεια τόσο τις περιοχές όσο και τη διάρκεια των ισχυρών φαινομένων.

Κυριακή: Στο επίκεντρο η Εύβοια

Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου τα ισχυρά φαινόμενα θα συνεχιστούν στην ανατολική Θεσσαλία, κυρίως στη Μαγνησία, και στις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες.

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Η μεγαλύτερη προσοχή, όμως, στρέφεται στην Εύβοια, όπου σύμφωνα με το νέο έκτακτο δελτίο οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες ενδέχεται να διατηρηθούν έως αργά το απόγευμα.

Η διάρκεια αυτή είναι σημαντική, καθώς αυξάνει τον κίνδυνο συσσώρευσης μεγάλου ύψους βροχής σε περιοχές που θα δεχθούν επαναλαμβανόμενες καταιγίδες.

Θυελλώδεις άνεμοι 7–8 μποφόρ στο Αιγαίο

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Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο της νέας προειδοποίησης αφορά τις θάλασσες.

Από το βράδυ του Σαββάτου και την Κυριακή θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο βορειοανατολικοί άνεμοι 7 έως 8 μποφόρ.

Οι πολύ ισχυροί άνεμοι σε συνδυασμό με τις καταιγίδες απαιτούν αυξημένη προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις, ενώ όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν ακτοπλοϊκώς είναι σκόπιμο να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια.

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Αθήνα – Αττική

Στην Αττική το Σάββατο παραμένουν οι αυξημένες κατά διαστήματα νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή πρόσκαιρων όμβρων. Η Αττική δεν περιλαμβάνεται στις περιοχές της πορτοκαλί προειδοποίησης για τα ισχυρότερα φαινόμενα.

Η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει αισθητά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες και η αίσθηση είναι πλέον καθαρά φθινοπωρινή.

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Την Κυριακή οι βοριάδες θα ενισχυθούν και στην ανατολική Αττική, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά χαμηλά για την εποχή επίπεδα.

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Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα, χωρίς η περιοχή να βρίσκεται στον βασικό πυρήνα των ισχυρών καταιγίδων που περιγράφει το έκτακτο δελτίο.

Το σημαντικότερο στοιχείο για τη βόρεια Ελλάδα και κυρίως τις παράκτιες περιοχές θα είναι η ενίσχυση των βορειοανατολικών ανέμων, ιδιαίτερα προς το βόρειο Αιγαίο.

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Από τη Δευτέρα αρχίζει η βελτίωση

Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου η εικόνα αναμένεται να βελτιωθεί σταδιακά. Στα ανατολικά και νότια θα παραμείνουν τοπικές νεφώσεις και ενδεχομένως πρόσκαιρες βροχές, ενώ στην Κρήτη δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα εξακολουθήσουν να είναι ενισχυμένοι και κατά τόπους να φτάνουν τα 7 μποφόρ.

Από την Τρίτη η θερμοκρασία θα παραμείνει σε φθινοπωρινά επίπεδα, με διαστήματα βελτιωμένου καιρού αλλά και πιθανότητα νέων τοπικών βροχών μέσα στην εβδομάδα. Όσο απομακρυνόμαστε χρονικά, πάντως, η προγνωστική αβεβαιότητα αυξάνεται.

Προσοχή μέχρι να περάσει το κύμα

Για τις επόμενες ώρες η μεγαλύτερη προσοχή απαιτείται στην Πελοπόννησο και στα Κύθηρα και, από αργά το βράδυ, στη Μαγνησία, στις Σποράδες και στην Εύβοια.

Ιδιαίτερα την Κυριακή, η Εύβοια βρίσκεται στο επίκεντρο, ενώ παράλληλα οι θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ δημιουργούν δύσκολες συνθήκες στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο.

Η ΕΜΥ έχει προαναγγείλει ότι το Έκτακτο Δελτίο θα επικαιροποιηθεί ξανά μέσα στις επόμενες 12 ώρες, επομένως η εξέλιξη της κακοκαιρίας παρακολουθείται συνεχώς.

Πηγές: HuffPost Greece – πρωινή πρόγνωση