Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε κόκκινη προειδοποίηση για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, που περιλαμβάνουν ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις έως το Σάββατο.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης έντεκα περιοχές, μεταξύ των οποίων την Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα και τη Μαγνησία.

Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να αποφεύγουν περιοχές με κίνδυνο πλημμυρών ή κεραυνών.

Ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει αισθητή βελτίωση από την Κυριακή, με τις επόμενες ημέρες να χαρακτηρίζονται από γενικά αίθριο σκηνικό και φυσιολογικές θερμοκρασίες.

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Η σημερινή Παρασκευή δεν θα θυμίζει σε τίποτα τις προηγούμενες ημέρες του καύσωνα. Από τις προμεσημβρινές ώρες και κυρίως από το μεσημέρι και μετά, η χώρα περνά σε φάση έντονης καιρικής αστάθειας, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδη μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις συνθέτουν ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό που θα διαρκέσει έως και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Οι 11 περιοχές σε κατάσταση «Red Code»

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Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης:

Αττική

Θεσσαλονίκη

Πιερία

Ημαθία

Χαλκιδική

Λάρισα

Μαγνησία

Σποράδες

Στερεά Ελλάδα

Θάσος

Σαμοθράκη

Λήμνος

Στις περιοχές αυτές οι υπηρεσίες βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, καθώς αναμένονται τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα του διημέρου.

Πού θα χτυπήσει περισσότερο η κακοκαιρία

Από τις προμεσημβρινές ώρες καταιγίδες θα επηρεάσουν την Κεντρική Μακεδονία, ενώ από το μεσημέρι η ένταση θα αυξηθεί αισθητά στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την κεντρική και βόρεια Εύβοια και αργότερα την Αττική. Ιδιαίτερα επικίνδυνα χαρακτηρίζονται τα παραθαλάσσια τμήματα της Λάρισας και της Μαγνησίας, όπου η ΕΜΥ προειδοποιεί για ακραία φαινόμενα. Το βράδυ τα ισχυρά φαινόμενα θα επεκταθούν στο βορειοανατολικό Αιγαίο.

Οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας

Οι πολίτες καλούνται:

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Να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των φαινομένων.

Να αποφεύγουν ρέματα, χειμάρρους και περιοχές που πλημμυρίζουν εύκολα.

Να μην επιχειρούν διάσχιση δρόμων που έχουν καλυφθεί από νερό.

Να απομακρυνθούν άμεσα από παραλίες, μαρίνες και μικρά σκάφη μόλις εκδηλωθούν καταιγίδες.

Να μην αναζητούν καταφύγιο κάτω από μεγάλα δέντρα ή μεταλλικές κατασκευές λόγω του αυξημένου κινδύνου κεραυνών.

Να ασφαλίσουν αντικείμενα σε μπαλκόνια και αυλές που μπορεί να παρασυρθούν από τους ισχυρούς ανέμους.

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών και τα μηνύματα του 112, εφόσον σταλούν.

Αθήνα – Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τις προμεσημβρινές ώρες με ισχυρές καταιγίδες και μπουρίνια, ενώ στην Αττική η επιδείνωση αναμένεται από το απόγευμα έως αργά το βράδυ, με έντονες βροχές, ηλεκτρική δραστηριότητα και ισχυρές ριπές ανέμου.

Το Σαββατοκύριακο και οι επόμενες ημέρες

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Το Σάββατο τα έντονα φαινόμενα θα περιοριστούν σταδιακά προς τις Σποράδες, την Εύβοια, τη Θάσο, τη Λήμνο και τη Σαμοθράκη, με βελτίωση στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές από το μεσημέρι και μετά.

Την Κυριακή ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες μόνο απογευματινές νεφώσεις στα ορεινά, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, χωρίς όμως να διαφαίνεται προς το παρόν νέο επεισόδιο ακραίου καύσωνα.

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Την Τετάρτη αναμένεται να διατηρηθεί η καλοκαιρία στις περισσότερες περιοχές, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας και φυσιολογικούς για την εποχή ανέμους και θερμοκρασίες.