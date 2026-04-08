Η Μεγάλη Εβδομάδα του 2026 ξεκίνησε τη Δευτέρα 6 Απριλίου και το Ορθόδοξο Πάσχα πέφτει φέτος την Κυριακή 12 Απριλίου, άρα σήμερα, 8 Απριλίου, βρισκόμαστε ήδη στη Μεγάλη Τετάρτη. Για αυτό το ρεπορτάζ καλύπτει την περίοδο από σήμερα έως και τη Δευτέρα του Πάσχα, 13 Απριλίου.

Η πρώτη εικόνα των διαθέσιμων προγνώσεων παραμένει διπλή: από τη μία πλευρά, η ΕΜΥ και οι περισσότερες δημόσιες εκτιμήσεις βλέπουν ανοιξιάτικο καιρό, με ήπιες θερμοκρασίες και αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας τις αμέσως επόμενες ημέρες· από την άλλη, όσο πλησιάζουμε προς το Μεγάλο Σάββατο, τα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν σε ένα πέρασμα αστάθειας με τοπικές βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Για τη σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου, η εικόνα παραμένει γενικά ήπια. Η δημόσια αποτύπωση της πρόγνωσης του Σάκη Αρναούτογλου αναφέρει ότι η ημέρα λειτουργεί ως «μεταίχμιο», με τις πρωινές συνθήκες να είναι ευνοϊκές και τοπικές μπόρες να εμφανίζονται από το μεσημέρι σε Θεσσαλία, βόρεια προάστια Αττικής και τμήματα της Πελοποννήσου, ενώ στις πρώτες ημέρες της εβδομάδας η θερμοκρασία φτάνει έως και τους 23 βαθμούς.

Η ΕΜΥ, μέσα από τα διαθέσιμα αποσπάσματα της γενικής πρόγνωσης, δείχνει ότι η Μεγάλη Πέμπτη θα φέρει φαινόμενα κυρίως στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και πιθανώς το Αιγαίο, ενώ η Μεγάλη Παρασκευή προβλέπεται πιο ήπια, με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα βορειοανατολικά και μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα νότια.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Γιάννης Καλλιάνος εκτιμά ότι η Μεγάλη Παρασκευή θα έχει περιορισμένα φαινόμενα κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, με πιο ήπιες συνθήκες στην υπόλοιπη χώρα και χωρίς βροχές στη Δυτική Ελλάδα ούτε τη Μεγάλη Πέμπτη ούτε τη Μεγάλη Παρασκευή.

Το πιο κρίσιμο σημείο της πρόγνωσης εντοπίζεται στο Μεγάλο Σάββατο. Η ΕΜΥ, στα αποσπάσματα που είναι διαθέσιμα από τη γενική πρόγνωση, μιλά για αυξημένες νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια με βροχές και πιθανώς καταιγίδες, ενώ αντίστοιχα ο Καλλιάνος βλέπει επιδείνωση του καιρού στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με φαινόμενα ακόμη και σε μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα και η Πάτρα.

Ωστόσο, κάποια νεότερα στοιχεία αφήνουν ανοιχτό ένα πιο αισιόδοξο σενάριο για τις ώρες της Ανάστασης: περισσότερες βροχές μεν μέσα στην ημέρα του Μεγάλου Σαββάτου, αλλά πρόσκαιρες, με τάση υποχώρησης των φαινομένων μέχρι το βράδυ σε αρκετές περιοχές.

Για την Κυριακή του Πάσχα, η εικόνα δεν είναι απολύτως κλειδωμένη, αλλά οι τελευταίες ενδείξεις είναι πιο καθησυχαστικές σε σχέση με τα προηγούμενα 24ωρα. Καταγράφεται βελτιωμένος καιρός και καλές συνθήκες για τον εορτασμό, αν και οι μετεωρολόγοι εξακολουθούν να παρακολουθούν την εξέλιξη για ενδεχόμενες αλλαγές.

Από την άλλη, η πιο επιφυλακτική γραμμή παραμένει παρούσα. Η δημόσια αποτύπωση της πρόγνωσης Αρναούτογλου αναφέρει ότι η αστάθεια και οι βροχές μπορεί να συνεχιστούν έως και τη Δευτέρα του Πάσχα, ενώ οι τίτλοι των τελευταίων σχετικών δημοσιεύσεων για τον Θοδωρή Κολυδά δείχνουν ότι και ο ίδιος έχει κρατήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μεταβολών κοντά στην Ανάσταση και στο πασχαλινό διήμερο.

Σε ό,τι αφορά το meteo.gr, τα πρόσφατα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου έχουν ήδη καταγράψει θερμοκρασίες άνω των 22 βαθμών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαιώνοντας ότι το ξεκίνημα της εβδομάδας είχε ανοιξιάτικα χαρακτηριστικά, ενώ και η μακροπρόθεσμη τάση για τον Απρίλιο έδειχνε θερμοκρασιακή συμπεριφορά κοντά ή και πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Το συμπέρασμα, με τα έως τώρα δεδομένα, είναι σαφές: από σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, μέχρι και τη Μεγάλη Παρασκευή ο καιρός δείχνει γενικά διαχειρίσιμος, με ήπιες θερμοκρασίες και τοπικές μόνο εξαιρέσεις. Η μεγαλύτερη προσοχή στρέφεται πλέον στο Μεγάλο Σάββατο, όπου συγκεντρώνεται η πιθανότητα για πιο γενικευμένη αστάθεια, ενώ για την Κυριακή του Πάσχα το επικρατέστερο σενάριο γέρνει αυτή τη στιγμή προς βελτίωση, χωρίς όμως να έχει εξαφανιστεί πλήρως η αβεβαιότητα.

