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Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας, παρά τις τοπικές βροχές που αναμένονται σε συγκεκριμένες περιοχές.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και νυχτερινές ώρες.

Οι οδηγοί στη βόρεια Ελλάδα πρέπει να επιδεικνύουν προσοχή λόγω του πρωινού παγετού στο οδικό δίκτυο.

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες δείχνουν σταδιακή αύξηση της πιθανότητας βροχοπτώσεων στα μεγάλα αστικά κέντρα έως το Σάββατο.

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Πιο χειμωνιάτικο γίνεται από σήμερα, Τρίτη 24 Νοεμβρίου, το σκηνικό του καιρού στη χώρα, με αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα, όπου κατά τόπους αναμένεται πρωινός παγετός.

Παρά την πτώση του υδραργύρου, η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σε μεγάλο μέρος της επικράτειας. Τοπικές βροχές ενδέχεται να εκδηλωθούν στη Θράκη, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα.

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Οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά στο Αιγαίο τα 6 με 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι.

Ο καιρός στην Αθήνα

Ηλιοφάνεια με περιορισμένες νεφώσεις προβλέπεται στην Αττική. Το κρύο θα γίνει περισσότερο αισθητό μετά τη δύση του ηλίου. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Ηλιοφάνεια, αλλά με αισθητό κρύο, προβλέπεται στη Θεσσαλονίκη. Η μέγιστη θερμοκρασία εκτιμάται στους 10 με 12 βαθμούς Κελσίου. Στον Θερμαϊκό θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα έως 6.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

Ενδεικτικές θερμοκρασίες: Δυτική Μακεδονία -2 έως 8 βαθμούς, βόρεια Ελλάδα 0 έως 11, κεντρική και νότια Ελλάδα 10 έως 17, δυτική Ελλάδα 7 έως 16, Κυκλάδες και Κρήτη 16 έως 20, ανατολικό Αιγαίο 12 έως 15, Δωδεκάνησα 16 έως 19.

Περιορισμένη θα είναι κατά τόπους η ορατότητα τις πρωινές και νυχτερινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Ο καιρός του πενθημέρου

Τρίτη 24 Νοεμβρίου: Πτώση θερμοκρασίας, παγετός στα βόρεια και βοριάδες. Μέγιστες Αθήνα 17°C, Θεσσαλονίκη 12°C.

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Τετάρτη 25 Νοεμβρίου: Νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στην ανατολική Πελοπόννησο, στην Κρήτη και από το βράδυ στο Ιόνιο. Μέγιστες 16°C και 13°C αντίστοιχα.

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου: Περισσότερες νεφώσεις, μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και πιθανότητα βροχών στην Αττική. Μέγιστες 18°C και 15°C.

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου: Αυξάνεται η πιθανότητα βροχών στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Μέγιστες 20°C και 14°C.

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Σάββατο 28 Νοεμβρίου: Βροχερό σκηνικό στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα. Μέγιστες 18°C και 14°C. Η εξέλιξη χρειάζεται επιβεβαίωση από τα επόμενα δελτία.

Προειδοποιήσεις – Τι χρειάζεται προσοχή

Προσοχή στον πρωινό παγετό στο οδικό δίκτυο της βόρειας Ελλάδας, στην περιορισμένη ορατότητα και στους ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο. Για τυχόν έκτακτα δελτία και μεταφορά αφρικανικής σκόνης συνιστάται έλεγχος της τελευταίας επίσημης ενημέρωσης της ΕΜΥ.

Πηγές ενημέρωσης: emy.gr, meteo.gr. Ώρα ενημέρωσης: 07:05 – Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026

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