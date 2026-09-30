Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου χαρακτηρίζεται από φθινοπωρινό καιρό με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην Εύβοια και την Κρήτη λόγω της πιθανότητας εκδήλωσης έντονων φαινομένων κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Στο Αιγαίο πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι που φτάνουν τοπικά τα οκτώ μποφόρ, καθιστώντας απαραίτητο τον έλεγχο των ακτοπλοϊκών δρομολογίων πριν από κάθε μετακίνηση.

Η αστάθεια του καιρού αναμένεται να διατηρηθεί τις επόμενες ημέρες, με τα φαινόμενα να εστιάζουν κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

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Η τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου έρχεται με καθαρά φθινοπωρινά χαρακτηριστικά. Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις δυτικές κυρίως Κυκλάδες και την Κρήτη αναμένονται νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από το μεσημέρι σε Εύβοια και Κρήτη, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται τοπικά να είναι έντονα.

Πού θα βρέξει σήμερα

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Βροχές αναμένονται στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την ανατολική και βορειοανατολική Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες. Στην Κρήτη υπάρχει αυξημένη πιθανότητα καταιγίδων, ενώ τοπικά φαινόμενα είναι πιθανό να εκδηλωθούν και στο βορειοανατολικό Αιγαίο και τη δυτική Πελοπόννησο.

Αθήνα: βροχές και πολύ ισχυρός βοριάς

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους, ενώ δεν αποκλείεται και σποραδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4-6 μποφόρ και στα ανατολικά του νομού θα ενισχυθούν τοπικά στα 7-8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου από 12 έως 22-23 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: πιο ήπιο το σκηνικό

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα πυκνότερες. Η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου από 15-16 έως 25-26 βαθμούς, ενώ στον Θερμαϊκό οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς, πρόσκαιρα το πρωί 4-5 μποφόρ.

Άνεμοι και θάλασσες – προσοχή στο Αιγαίο

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Το σημαντικότερο στοιχείο της ημέρας για τις θαλάσσιες μετακινήσεις είναι οι ισχυροί βοριάδες. Στο Αιγαίο θα πνέουν γενικά 5-7 μποφόρ και τοπικά μπορεί να φτάσουν τα 8 μποφόρ, ιδιαίτερα στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι ηπιότεροι, κυρίως ανατολικοί-βορειοανατολικοί. Χρειάζεται επομένως έλεγχος των δρομολογίων πριν από μετακινήσεις με πλοίο.

Οι θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα

Στη βόρεια Ελλάδα οι μέγιστες θα φτάσουν περίπου τους 25-26 βαθμούς, ενώ στη δυτική Μακεδονία θα είναι αισθητά χαμηλότερες. Στην κεντρική και νότια ηπειρωτική Ελλάδα οι μέγιστες θα βρίσκονται γύρω στους 22-23 βαθμούς, στη δυτική Ελλάδα έως 26, στις Κυκλάδες και την Κρήτη περίπου 23 και στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς.

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Πέμπτη: επιμένουν βροχές και 8 μποφόρ

Την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, βροχές ή όμβροι αναμένονται στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Θεσσαλία και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα. Σε Κρήτη και Δωδεκάνησα προβλέπονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Παρασκευή: δεν υποχωρεί ακόμη η αστάθεια

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Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, οι βροχές θα επιμείνουν κυρίως στα ανατολικά και νότια. Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και πιθανώς στην Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι καλύτερος. Στο κεντρικό Αιγαίο οι βοριάδες μπορεί και πάλι να αγγίξουν τοπικά τα 8 μποφόρ.

Σάββατο και μετά: η Κρήτη θέλει τη μεγαλύτερη προσοχή

Τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου το κύριο ενδιαφέρον θα παραμείνει στα νότια, με την Κρήτη να συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη πιθανότητα για αξιόλογες βροχές και καταιγίδες. Υπάρχει ακόμη αβεβαιότητα ως προς την ακριβή ένταση και έκταση των φαινομένων, επομένως η πρόγνωση χρειάζεται καθημερινή επικαιροποίηση.

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Οι προειδοποιήσεις της ημέρας

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Η μεγαλύτερη προσοχή απαιτείται σήμερα σε Εύβοια και Κρήτη λόγω της πιθανότητας ισχυρών φαινομένων, καθώς και στο Αιγαίο λόγω των πολύ ενισχυμένων βοριάδων. Για ακτοπλοϊκές μετακινήσεις είναι σκόπιμο να προηγείται ενημέρωση από τις λιμενικές αρχές και τις εταιρείες, καθώς οι άνεμοι μπορούν να προκαλέσουν αλλαγές στα δρομολόγια. Η εικόνα για Κρήτη και νότιο Αιγαίο θα πρέπει να παρακολουθείται στενά και τις επόμενες 48-72 ώρες.

Επίσημη ενημέρωση και προειδοποιήσεις: Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

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