Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός στην Ελλάδα παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση μετά την πρόσφατη αστάθεια, με την Κυριακή να σηματοδοτεί την αρχή μιας περιόδου με περισσότερη ηλιοφάνεια και ηπιότερους ανέμους.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή άνοδο από τη Δευτέρα, φτάνοντας έως και τους 23 βαθμούς Κελσίου στα μέσα της εβδομάδας σε πολλές περιοχές.

Παρά τη βελτίωση των συνθηκών, οι βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες θα παραμείνουν δροσερές, ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα και στις ορεινές περιοχές της χώρας.

Οι ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο εξασθενούν, δημιουργώντας ευνοϊκότερες συνθήκες για τις θαλάσσιες μετακινήσεις, αν και συνιστάται η παρακολούθηση των επίσημων ναυτικών δελτίων.

Δεν αναμένεται κάποιο οργανωμένο σύστημα κακοκαιρίας για το επόμενο διάστημα, με τον καιρό να διατηρείται κατά βάση ήπιος έως και την Πέμπτη.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μετά τις βροχές, τις τοπικές καταιγίδες και τις χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, ο καιρός στην Ελλάδα μπαίνει σε φάση σταδιακής βελτίωσης. Το βράδυ του Σαββάτου αναμένεται να κυλήσει με λιγότερα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές, ενώ η Κυριακή θα προσφέρει περισσότερα διαστήματα ηλιοφάνειας και σχετικά ήπιους ανέμους.

Η θερμοκρασία, που υποχώρησε αισθητά τις προηγούμενες ημέρες, θα αρχίσει να ανακάμπτει από την Κυριακή και περισσότερο από τη Δευτέρα. Στην Αθήνα ο υδράργυρος θα κινηθεί από τους 20 βαθμούς της Κυριακής στους 22-23 βαθμούς στα μέσα της εβδομάδας, ενώ ανάλογη άνοδος αναμένεται και στη Θεσσαλονίκη.

Advertisement

Advertisement

Απόψε Σάββατο προς Κυριακή

Η νύχτα από το Σάββατο 17 προς την Κυριακή 18 Οκτωβρίου αναμένεται γενικά πιο ήρεμη σε σύγκριση με το προηγούμενο εικοσιτετράωρο.

Στην Αττική ο ουρανός θα είναι κυρίως καθαρός, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί σταδιακά προς τους 12-13 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, κυρίως βόρειοι έως βορειοδυτικοί.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται διαστήματα αραιής συννεφιάς, με αισθητή νυχτερινή ψύχρα και θερμοκρασίες κοντά στους 11 βαθμούς το πρωί της Κυριακής.

Στις ανατολικές και νότιες νησιωτικές περιοχές ενδέχεται να παραμείνουν κατά τόπους νεφώσεις, χωρίς όμως να διαφαίνεται γενικευμένη κακοκαιρία.

Κυριακή 18 Οκτωβρίου – Περισσότερος ήλιος

Advertisement

Η Κυριακή αναμένεται να είναι η πρώτη ημέρα ουσιαστικής βελτίωσης μετά την πρόσφατη φθινοπωρινή αστάθεια.

Στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Στη δυτική και βόρεια χώρα θα εμφανιστούν κατά περιόδους νεφώσεις, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές του Σαββάτου.

Αθήνα: Ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Θερμοκρασία από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου, με δυτικούς και νοτιοδυτικούς ανέμους περίπου 2-3 μποφόρ κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Advertisement

Θεσσαλονίκη: Γενικά ήπιος καιρός, με αραιές νεφώσεις και θερμοκρασία από 11 έως 19 βαθμούς.

Κρήτη: Βελτιωμένος καιρός με διαστήματα ηλιοφάνειας. Στο Ηράκλειο η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται κοντά στους 20-21 βαθμούς.

Δωδεκάνησα: Παροδικές νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας. Η προσοχή παραμένει στις τοπικές μεταβολές των ανέμων και στην πιθανότητα πρόσκαιρων φαινομένων, ιδιαίτερα στα θαλάσσια τμήματα.

Advertisement

Στη δυτική Ελλάδα, και ιδιαίτερα στην Πάτρα και στα νησιά του Ιονίου, οι θερμοκρασίες θα κινηθούν περίπου στους 20-22 βαθμούς.

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου – Ανεβαίνει η θερμοκρασία

Η νέα εβδομάδα ξεκινά με βελτιωμένες καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας, με περιορισμένες νεφώσεις.

Advertisement

Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί κοντά στους 20-22 βαθμούς. Στην Κρήτη οι μέγιστες τιμές θα πλησιάσουν τους 21-23 βαθμούς.

Advertisement

Οι άνεμοι θα είναι γενικά ασθενείς έως μέτριοι, δημιουργώντας ευνοϊκότερες συνθήκες για τις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Τρίτη 20 Οκτωβρίου – Ήπιος φθινοπωρινός καιρός

Η Τρίτη θα διατηρήσει το βελτιωμένο σκηνικό. Στα περισσότερα ηπειρωτικά αναμένονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, με κατά τόπους αραιές νεφώσεις.

Advertisement

Η Αθήνα θα φτάσει τους 22 βαθμούς και η Θεσσαλονίκη επίσης κοντά στους 22. Στις πρωινές ώρες η ψύχρα θα παραμείνει αισθητή, ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα και στις ορεινές περιοχές.

Δεν διαφαίνεται σημαντική οργανωμένη κακοκαιρία για την Αττική.

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου – Παροδικές νεφώσεις

Την Τετάρτη αναμένονται περισσότερες νεφώσεις κατά διαστήματα, χωρίς να αλλάζει ουσιαστικά η εικόνα του καιρού στην πρωτεύουσα.

Στην Αθήνα προβλέπονται περίπου 14-22 βαθμοί, με εναλλαγές ηλιοφάνειας και συννεφιάς. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 15 έως 21 βαθμούς.

Για την υπόλοιπη χώρα η εικόνα παραμένει γενικά ήπια, αν και οι τοπικές διαφοροποιήσεις θα χρειαστούν επανεκτίμηση στα νεότερα προγνωστικά δελτία.

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου – Θερμοκρασίες έως 23 βαθμούς

Η Πέμπτη αναμένεται να συνεχίσει με σχετικά υψηλές για την περίοδο ημερήσιες θερμοκρασίες.

Στην Αθήνα ο υδράργυρος θα φτάσει τους 23 βαθμούς, με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Η πιθανότητα βροχής παραμένει χαμηλή.

Στην υπόλοιπη χώρα η τάση είναι για ήπιες συνθήκες, χωρίς όμως να μπορεί ακόμη να αποκλειστεί τοπική αστάθεια.

Άνεμοι και θάλασσες – Τι να προσέξουν οι ταξιδιώτες

Η σταδιακή εξασθένηση των ισχυρών βοριάδων που επηρέασαν το Αιγαίο τις προηγούμενες ημέρες είναι ένα από τα θετικά στοιχεία της πρόγνωσης.

Στον Σαρωνικό οι άνεμοι την Κυριακή αναμένονται ασθενείς έως μέτριοι. Στο Αιγαίο, στο Κρητικό Πέλαγος και στα Δωδεκάνησα χρειάζεται παρακολούθηση των τοπικών ναυτικών δελτίων, καθώς η ένταση των ανέμων μπορεί να διαφέρει σημαντικά από περιοχή σε περιοχή.

Δεν προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία επιβεβαιωμένη νέα γενικευμένη προειδοποίηση επικίνδυνων φαινομένων για το διάστημα αυτό. Για έκτακτες προειδοποιήσεις και απαγορευτικά απόπλου, καθοριστικά παραμένουν τα επίσημα δελτία της ΕΜΥ και οι ανακοινώσεις των λιμενικών αρχών.

Το συμπέρασμα για τις επόμενες ημέρες

Το φθινόπωρο θα δείξει ένα πιο ήπιο πρόσωπο από την Κυριακή και μετά. Οι χαμηλές θερμοκρασίες των προηγούμενων ημερών θα δώσουν τη θέση τους σε πιο ευχάριστες μεσημεριανές συνθήκες, με τον υδράργυρο να πλησιάζει τους 22-23 βαθμούς στην Αθήνα.

Οι νύχτες, πάντως, θα παραμείνουν δροσερές, ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα.

Η πρόγνωση έως την Πέμπτη δείχνει ένα διάστημα σχετικής καιρικής ηρεμίας, με τη μεγαλύτερη βεβαιότητα να αφορά την Κυριακή και τη Δευτέρα. Για τις τελευταίες ημέρες της περιόδου, η εξέλιξη των νεφώσεων και των ανέμων θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από νεότερα δεδομένα.