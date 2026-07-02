Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο καιρός σήμερα χαρακτηρίζεται από ζέστη και τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά, ενώ δεν αναμένονται φαινόμενα ακραίου καύσωνα στη χώρα.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς καταγράφεται σε πολλές περιοχές, με ιδιαίτερη επισήμανση για τον κίνδυνο από πτώσεις κεραυνών σε δασικές εκτάσεις.

Από την Παρασκευή και κυρίως το Σαββατοκύριακο, η ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο απαιτεί προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις και αυστηρή αποφυγή ενεργειών που προκαλούν πυρκαγιές.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή πτώση, ενώ η αστάθεια με τοπικές καταιγίδες θα συνεχιστεί κατά τόπους στα ηπειρωτικά τμήματα.

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Με ζέστη, πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές μπόρες στα ηπειρωτικά κυλά ο καιρός σήμερα Πέμπτη, ενώ από την Παρασκευή και κυρίως το Σαββατοκύριακο το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στα μελτέμια. Η ΕΜΥ, το meteo και ο Κλέαρχος Μαρουσάκης συγκλίνουν ότι η χώρα δεν μπαίνει σε ακραίο καύσωνα, όμως ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών, τοπικής αστάθειας και ενισχυμένων ανέμων θέλει προσοχή, ιδιαίτερα για τις πυρκαγιές.

Προειδοποιήσεις για φωτιές: Κίτρινο σήμερα, μεγαλύτερη προσοχή με τα μελτέμια

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Ο χάρτης της Πολιτικής Προστασίας που ισχύει για σήμερα Πέμπτη 2 Ιουλίου δείχνει εκτεταμένες περιοχές σε κατηγορία 3, δηλαδή υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κυρίως σε τμήματα της δυτικής, κεντρικής και νότιας χώρας, στην Αττική, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, σε νησιωτικές περιοχές, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Δεν φαίνεται για σήμερα κατηγορία 4 ή 5 στον επίσημο χάρτη, όμως υπάρχει ειδική επισήμανση ότι όπου σημειωθεί πτώση κεραυνών σε δάση και δασικές εκτάσεις, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι αυξημένος.

Σήμερα Πέμπτη: Ζέστη, ήλιος και μπόρες στα ηπειρωτικά

Η Πέμπτη ξεκινά με γενικά αίθριο καιρό, όμως από το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα ορεινά της Στερεάς, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης. Το meteo δίνει μέγιστες θερμοκρασίες 35 με 37 βαθμούς, με τη Θεσσαλία και τη Στερεά να φτάνουν τοπικά τους 37, ενώ στην Αττική ο υδράργυρος θα κινηθεί έως τους 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως τους 34. Οι άνεμοι θα είναι κυρίως βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ, και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Παρασκευή: Επιμένει η αστάθεια, μικρή πτώση στα βόρεια

Την Παρασκευή το σκηνικό δεν αλλάζει θεαματικά. Στα βόρεια προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, αλλά στα ηπειρωτικά θα υπάρχουν και πάλι απογευματινές μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά, καθώς και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο, τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Σάββατο: Περισσότερα σύννεφα, μπόρες και πιο δυνατά μελτέμια

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Το Σάββατο φέρνει μικρή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Λίγες νεφώσεις θα είναι κατά τόπους αυξημένες και θα δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι, στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά και στις Σποράδες. Οι θάλασσες θέλουν μεγαλύτερη προσοχή, καθώς οι βοριάδες θα φτάνουν στα πελάγη τα 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ. Ο Μαρουσάκης σημειώνει ότι από το Σάββατο η αστάθεια αρχίζει να περιορίζεται προς τα ανατολικά και νότια, αλλά τη «σκυτάλη» παίρνουν τα μελτέμια.

Κυριακή: Καλύτερος καιρός, αλλά ισχυρό Αιγαίο

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές. Εξαίρεση θα αποτελέσουν τα ανατολικά ηπειρωτικά και η Πελοπόννησος, όπου αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Το μεγάλο θέμα της ημέρας θα είναι οι άνεμοι: στα δυτικά και βόρεια 3 με 5 μποφόρ, αλλά στα ανατολικά και νότια 5 με 7 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ. Για όσους ταξιδεύουν με πλοίο ή σχεδιάζουν θάλασσα, η Κυριακή χρειάζεται έλεγχο δρομολογίων και ιδιαίτερη προσοχή στις εκτεθειμένες περιοχές του Αιγαίου.

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Δευτέρα: Πτώση θερμοκρασίας και παραμονή των βοριάδων

Τη Δευτέρα η τάση δείχνει περαιτέρω υποχώρηση της θερμοκρασίας και διατήρηση των βοριάδων. Τα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΜΥ δείχνουν ανέμους από βόρειες διευθύνσεις, στα πελάγη 6 μποφόρ και από το απόγευμα 7 μποφόρ, με τη θερμοκρασία σε πτώση. Αυτό σημαίνει πιο ανεκτή αίσθηση ζέστης στα ανατολικά, αλλά και συνέχιση της προσοχής σε θάλασσες και δασικές περιοχές.

Το συμπέρασμα

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Ο καιρός των επόμενων ημερών δεν είναι ακραίος, αλλά είναι ύπουλος: ζέστη το μεσημέρι, τοπικές καταιγίδες στα ηπειρωτικά και στη συνέχεια ενίσχυση των βοριάδων. Για τους πολίτες, αυτό σημαίνει προσοχή στις μετακινήσεις σε ορεινές περιοχές τις θερμές ώρες, έλεγχος των ανέμων πριν από θαλάσσιο ταξίδι και αυστηρή αποφυγή κάθε εργασίας ή αμέλειας που μπορεί να προκαλέσει φωτιά.