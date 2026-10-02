Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Καταστροφές και μεγάλες δυσκολίες έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το Cretalive, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαχείριση των μεγάλων ποσοτήτων νερού που έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή του Οροπεδίου Λασιθίου, καθώς η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σημαντική επιβάρυνση τόσο στον κάμπο όσο και στο υδρολογικό σύστημα που τροφοδοτεί το φράγκα Αποσελέμη.

Advertisement

Advertisement

Η δικλείδα στο φράγμα Αποσελέμη έχει πλέον ανοίξει, ενώ ο Χαυγάς κατεβάζει περίπου 700.000 κυβικά μέτρα νερού, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες. Η συσσώρευση τόσο μεγάλου όγκου νερού δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.

Μιλώντας στο Cretalive, ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, Θοδωρής Νίνος, περιγράφει τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, επισημαίνοντας ότι οι ποσότητες νερού που έχουν πέσει και συνεχίζουν να συγκεντρώνονται είναι τεράστιες.

Μέχρι στιγμής, το ύψος της βροχής έχει φτάσει τα 250 χιλιοστά, ενώ στο Τζερμιάδο το συνολικό ύψος βροχόπτωσης για το 2026 έχει ανέλθει στα 1.280 χιλιοστά, αποτυπώνοντας την ένταση των φαινομένων που πλήττουν την περιοχή.

Όπως τονίζει ο κ. Νίνος, οι αρμόδιοι παρακολουθούν διαρκώς την κατάσταση και καταβάλλουν προσπάθειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στο Οροπέδιο Λασιθίου. Ωστόσο, ο όγκος του νερού που έχει συγκεντρωθεί είναι τόσο μεγάλος, ώστε δεν ήταν δυνατόν να αποφευχθούν οι πλημμύρες.

«Το παρακολουθούμε, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για το Οροπέδιο Λασιθίου, αλλά δεν ήταν δυνατόν με τόσο νερό να αποφευχθεί η πλημμύρα», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Οι επιπτώσεις στον αγροτικό κόσμο του Οροπεδίου είναι ήδη σοβαρές, καθώς οι καλλιέργειες έχουν πλημμυρίσει και οι παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με εκτεταμένες καταστροφές.

Advertisement

Να μην καταναλώνουν νερό από το δίκτυο ύδρευσης καλούνται, για προληπτικούς λόγους, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες σε όλα τα χωριά της περιοχής Κουλούκωνα στον Δήμο Μυλοποτάμου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Μυλοποτάμου εξέδωσε σχετική ανακοίνωση λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών και της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στα δίκτυα ύδρευσης, επισημαίνοντας ότι η προληπτική οδηγία θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και επιβεβαιωθεί η καταλληλότητα του νερού.

Μέχρι την έκδοση νεότερης επίσημης ανακοίνωσης συστήνεται η χρήση εμφιαλωμένου νερού τόσο για πόση όσο και για την προετοιμασία τροφίμων.

Advertisement

Σύμφωνα με τη ΔΕΥΑ Μυλοποτάμου, το μέτρο λαμβάνεται για την προστασία της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια των πολιτών. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των δικτύων.

Η επιχείρηση θα προχωρήσει σε νεότερη ενημέρωση μόλις υπάρξουν τα αποτελέσματα των ελέγχων και καταστεί δυνατή η άρση της προληπτικής οδηγίας.

Η Κρήτη εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της από τα καιρικά φαινόμενα, που άφησαν πίσω τους νεκρό έναν 79χρονο κτηνοτρόφο που παρασύρθηκε από ορμητικό χείμαρρο, καθώς η κακοκαιρία τον βρήκε ενώ είχε πάει να ταΐσει τα ζώα του.

Advertisement

Στο Ηράκλειο, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στα ποτάμια και τα ρέματα, καθώς το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από τις μεγάλες ποσότητες νερού που έχουν πέσει. Στην περιοχή του Γιόφυρου, η προσοχή είναι στραμμένη στη στάθμη του ποταμού Δρακουλιάρη, ο οποίος εκβάλλει δίπλα στο Παγκρήτιο Στάδιο, σε σημείο πολύ κοντά στον αστικό ιστό, σε σχολεία και κατοικίες.

Ιδιαίτερα προβληματική ήταν η κατάσταση στη Φοινικιά, όπου αρκετές επιχειρήσεις πλημμύρισαν, ενώ οι κάτοικοι δοκιμάστηκαν από τα έντονα φαινόμενα. Πρόκειται για περιοχή που έχει παρουσιάσει πλημμυρικά προβλήματα και στο παρελθόν.

Παράλληλα, σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν στις Γούβες και στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας, ενώ στον Προφήτη Ηλία σημειώθηκαν καταστροφές σε αγροτικές καλλιέργειες, μεταξύ άλλων και σε αμπέλια.

Advertisement

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Cretalive, ΕΡΤnews

Advertisement