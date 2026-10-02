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Η επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας ήταν ο σκοπός των Τακτικών Ασκήσεων Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) «Δυναμική Αντίδραση – 2/26», που διεξήχθησαν στις 29-30 Σεπτεμβρίου στις περιοχές ευθύνης της 9ης και της 10ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας, με τη συμμετοχή προσωπικού, εθνοφυλάκων και μέσων των σχηματισμών.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, τις ασκήσεις της 10ης Μ/Π ΤΑΞ και της 9ης Μ/Π ΤΑΞ, παρακολούθησαν ο διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου και Μακεδονίας/ NRDC-GR (ΑΣΔΗΜ/NRDC-GR) αντιστράτηγος Γρηγόριος Μπουντλιάκης και ο υποδιοικητής της ΑΣΔΗΜ/NRDC-GR υποστράτηγος Νικόλαος Γαλλιός αντίστοιχα.

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