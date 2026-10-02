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Γράφει η Σοφία Λίναρη -Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας / Mental Health Specialist

Emotional Well-Being • Resilience • Growth Helping people heal & flourish

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Υπάρχουν ειδήσεις που δεν διαβάζονται απλώς …σε διαπερνούν. Σε σταματούν στη μέση της μέρας γιατί νιώθεις πως κάπου μέσα στα σκοτεινά δωμάτια κλειστών θεσμών να επαναλαμβάνεται μια ιστορία που κουβαλάμε χρόνια στις πλάτες μας. Η υπόθεση της πρώην φοιτήτριας στο Cornell University που συγκλονίζει τις ΗΠΑ με την καταγγελία για ομαδικό βιασμό και τη θεσμική συγκάλυψη από φοιτητική αδελφότητα δεν είναι απλώς ένα ακόμη αστυνομικό ρεπορτάζ. Είναι ένας καθρέφτης…Ένας καθρέφτης που δείχνει πόσο εύκολα η κοινωνία μας προστατεύει τις «δομές» και τα προνόμια, αφήνοντας το άτομο να παλεύει μόνο του με τα συντρίμμια του.

Το αληθινό τραύμα:

Όταν η σιωπή γίνεται διπλή τιμωρία

Αυτό που διαλύει μια ψυχή δεν είναι μόνο η στιγμή της βίας είναι η ερημιά που ακολουθεί. Όταν η κοπέλα απευθύνθηκε αρχικά στις αρχές το φθινόπωρο του 2024 βρήκε μπροστά της το πιο σκληρό τείχος: την άρνηση.

«Η αλήθεια σου δεν χωράει στα στενά βολικά κουτιά του νόμου», της είπε σιωπηρά το σύστημα όταν η εισαγγελία απέρριψε αρχικά τις διώξεις.

Χρειάστηκε να φτάσουμε στο Σεπτέμβριο του 2026 να κατατεθεί μια μαζική αγωγή και να βγουν στη φόρα ανατριχιαστικές λεπτομέρειες όπως τα μηνύματα που την παρουσίαζαν σαν «προϊόν» προς χρήση για να αναγκαστεί επιτέλους η δικαιοσύνη να ξαναδεί την υπόθεση.

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Αυτό είναι το βαθύτερο τραύμα: να πρέπει να αποδείξεις ότι υπάρχεις ότι πόνεσες ότι δεν το «φαντάστηκες». Η αδιαφορία των θεσμών είναι η συνενοχή που σκοτώνει την ελπίδα.

Το «Κράτος εν κράτει» των κλειστών κύκλων

Οι φοιτητικές αδελφότητες σε αυτά τα πανεπιστήμια δεν είναι απλώς λέσχες…συχνά λειτουργούν σαν ασπίδες ατιμωρησίας. Ένα τοξικό μείγμα ελιτισμού και ψευτομαγκιάς όπου η ανθρώπινη αξιοπρέπεια γίνεται αναλώσιμη για χάρη του «brand name» και της φήμης.

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Όταν τα ιδρύματα αργούν να δράσουν για να προστατεύσουν τον εαυτό τους, στέλνουν το πιο δηλητηριώδες μήνυμα:

«Η εικόνα μας αξίζει περισσότερο από τη ζωή σας».

Και στα θύματα;

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Ότι είναι μόνες απέναντι σε ένα μεγαθήριο!

Η δική μας ευθύνη:

Να σταματήσουμε να κλείνουμε τα μάτια

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Αυτή η ιστορία δεν είναι μακριά μας. Μας αφορά όλους γονείς, θεραπευτές, ανθρώπους που στεκόμαστε καθημερινά δίπλα σε νέες ψυχές…

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Η σιωπή δεν είναι ποτέ ουδετερότητα.

Όταν επιλέγουμε να μην ακούσουμε ή να προσπεράσουμε για να μην «ανακατευτούμε», γιγαντώνουμε το τέρας!

Το «τι έκανε» ή «πού πήγε» δεν ήταν ποτέ το ερώτημα. Το μόνο ερώτημα που έχει θέση σε μια υγιή κοινωνία είναι: «Ποιος της αφαίρεσε το δικαίωμα να ορίζει τον εαυτό της;»

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Η αλλαγή έρχεται όταν τολμούμε να γίνουμε φωνή…

Η επανέναρξη της ποινικής έρευνας μετά την κατακραυγή αποδεικνύει κάτι λυτρωτικό:

Τα τείχη πέφτουν όταν οι φωνές ενωθούν και αρνηθούν να υποχωρήσουν!

«Είναι η πιο βαριά αδικία:

να σου κλέβουν το φως και μετά να σε αφήνουν ολομόναχο στη σκιά, να παλεύεις να ανασάνεις σε έναν κόσμο που προτίμησε να κλείσει τα μάτια.»

Εσύ τι χώρο δίνεις στη δική σου φωνή και στη φωνή των γύρω σου όταν όλα γύρω σε πιέζουν να σωπαίνεις;

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Σοφία Λίναρη

Mental Health Specialist

Emotional Well-Being • Resilience • Growth

Helping people heal & flourish

Η Σοφία Λίναρη είναι Mental Health Specialist που πιστεύει ότι η ψυχοθεραπεία είναι ένα ταξίδι βαθιάς κατανόησης του εαυτού μας. Το έργο της εστιάζει στο πώς οι εμπειρίες, το άγχος και τα συναισθήματα που κουβαλάμε, διαμορφώνουν τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο και πώς με τη σωστή καθοδήγηση μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την εικόνα.

Συνδυάζοντας τη γνώση για το πώς λειτουργεί το μυαλό μας με μια προσέγγιση γεμάτη ενσυναίσθηση, βοηθά τους ανθρώπους να αναγνωρίσουν τα “κολλήματα” και τα μοτίβα που τους περιορίζουν.

Στόχος δεν είναι απλώς να αισθανθεί κανείς λίγο καλύτερα προσωρινά αλλά να μάθει να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του και να χτίσει έναν πιο σταθερό και αυθεντικό τρόπο ζωής.

Με προϋπηρεσία στον απαιτητικό χώρο των πολυεθνικών επιχειρήσεων η Σοφία φέρνει στη θεραπεία κάτι πολύ πολύτιμο: καθαρή σκέψη, οργάνωση και εστίαση στο αποτέλεσμα. Δημιουργεί ένα περιβάλλον που είναι ταυτόχρονα ανθρώπινο και αποτελεσματικό, προσφέροντας τα εφόδια για να αλλάξει κανείς ουσιαστικά τον τρόπο που ζει που σχετίζεται με τους άλλους και που εξελίσσεται!

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