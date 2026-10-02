Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η κυβερνήτρια Κάθι Χόκουλ ανέθεσε στη Γενική Εισαγγελέα Λετίτια Τζέιμς τη διερεύνηση καταγγελίας για σεξουαλική επίθεση στο Πανεπιστήμιο Cornell.

Η απόφαση ελήφθη λόγω απώλειας εμπιστοσύνης στην ικανότητα του εισαγγελέα της κομητείας Tompkins να διαχειριστεί δίκαια την υπόθεση.

Νέα στοιχεία σχετικά με την αρχική έρευνα και μηνύματα σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης έχουν εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη διαδικασία.

Η Τζέιμς θα επανεξετάσει το υλικό, έχοντας τη δυνατότητα να ασκήσει ποινικές διώξεις ή να παραπέμψει την υπόθεση σε σώμα ενόρκων.

Το Πανεπιστήμιο Cornell εξέφρασε τη στήριξή του στην απόφαση της κυβερνήτριας για τη διενέργεια της νέας έρευνας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Γενική Εισαγγελέας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, Λετίτια Τζέιμς, αναλαμβάνει ως ειδική εισαγγελέας την υπόθεση καταγγελίας σεξουαλικής επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Cornell, έπειτα από απόφαση της κυβερνήτριας Κάθι Χόκουλ.

Η Χόκουλ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι αποφάσισε να αναθέσει την υπόθεση στην Τζέιμς, δηλώνοντας ότι έχει «χάσει την εμπιστοσύνη» της στην ικανότητα του εισαγγελέα της κομητείας Tompkins να την εποπτεύσει με τον απαιτούμενο τρόπο.

Advertisement

Advertisement

«Νέα στοιχεία έχουν εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν την υπόθεση και έχασα την εμπιστοσύνη μου στην ικανότητα του εισαγγελέα της κομητείας Tompkins να την εποπτεύσει δίκαια», ανέφερε η Χόκουλ σε δήλωσή της. Πρόσθεσε ότι η νεαρή γυναίκα που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης «αξίζει να γνωρίζει ότι κάθε στοιχείο θα εξεταστεί και ότι θα επιδιωχθεί η απονομή δικαιοσύνης».

Με τη νέα αρμοδιότητα, η Τζέιμς θα μπορεί να διερευνήσει την υπόθεση και, εφόσον προκύψουν επαρκή στοιχεία, να ασκήσει ποινικές διώξεις και να παρουσιάσει την υπόθεση ενώπιον σώματος ενόρκων.

Το Cornell δήλωσε ότι στηρίζει την απόφαση της κυβερνήτριας.

Νέα ερωτήματα για την αρχική έρευνα

Η εξέλιξη σημειώνεται καθώς τις τελευταίες ημέρες έχουν έρθει στο φως νέα στοιχεία σχετικά με καταγγελία για ομαδικό βιασμό φοιτήτριας, η οποία αναφέρεται με το ψευδώνυμο Jane Doe, σε δωμάτιο της αδελφότητας Chi Phi το 2024.

Ο εισαγγελέας της κομητείας Tompkins, Μάθιου Βαν Χούτεν, έχει δηλώσει επανειλημμένα στο CNN ότι το γραφείο του, πριν αποφασίσει να μην απαγγείλει κατηγορίες, είχε λάβει μόνο μηνύματα μέσω Snapchat και μια εξάσελιδη έκθεση της έρευνας.

Στην έκθεση, η Doe φέρεται να περιέγραψε ότι χτυπήθηκε και ότι ένιωσε συναισθηματική πίεση να συμμετάσχει σε σεξουαλική δραστηριότητα ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Advertisement

Ωστόσο, σε συνέντευξή της στην αστυνομία του πανεπιστημίου τον Νοέμβριο του 2024, φέρεται να έκανε πιο συγκεκριμένη καταγγελία για βιασμό. Σύμφωνα με τον Βαν Χούτεν, το πρακτικό της συγκεκριμένης συνέντευξης δεν είχε περιέλθει ποτέ στην κατοχή του γραφείου του.

Το Cornell, από την πλευρά του, έχει υποστηρίξει ότι η αστυνομία ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες και διαβίβασε στον εισαγγελέα «όλες τις πληροφορίες της έρευνας».

Τα μηνύματα στο Snapchat

Σύμφωνα με υλικό που περιήλθε στην κατοχή του CNN, σε ομαδική συνομιλία στο Snapchat με τίτλο «Chi Phi Actives» υπήρχαν μηνύματα και φωτογραφία της τότε φοιτήτριας μέσα σε δωμάτιο της αδελφότητας κατά τη διάρκεια του περιστατικού που καταγγέλλεται.

Advertisement

Μεταξύ των μηνυμάτων που είχαν προηγουμένως δημοσιοποιηθεί περιλαμβάνονται αναφορές όπως «free p*ssy» και η ερώτηση «Shop still open?».

Άλλα μηνύματα που έλαβε το CNN περιλαμβάνουν αναφορά ότι ένα μέλος «είναι ξαπλωμένο τώρα», καθώς και ερωτήσεις σχετικά με το αν οι παρευρισκόμενοι ήταν γυμνοί και σχόλιο ότι κάποιος μπορούσε να «μπει και να το βγάλει έξω» εκείνη τη στιγμή.

Πηγή που γνωρίζει την υπόθεση εκτιμά ότι μια πιο ολοκληρωμένη ποινική έρευνα ενδέχεται να είχε οδηγήσει στην ανάκτηση επιπλέον φωτογραφιών ή βίντεο από τη συγκεκριμένη συνομιλία.

Advertisement

Το ηχητικό ντοκουμέντο που «καίει» το αστυνομικό τμήμα του Cornell

Η γυναίκα κατήγγειλε ότι 7 άνδρες της έδωσαν ναρκωτικές ουσίες και τη βίασαν σε οίκημα φοιτητικής αδελφότητας του πανεπιστημίου Cornell το 2024.

Μάλιστα κάποιοι από αυτούς έστειλαν σε ομαδική συνομιλία της αδελφότητας στα social media πως έχουν γυναίκα «διαθέσιμη για σεξ».

Τις τελευταίες ημέρες ρεπορτάζ του Τύπου έχουν αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι γνώριζαν για την υπόθεση οι αρχές το 2024.

Advertisement

Ένα αντίγραφο της απομαγνητοφώνησης της κατάθεσης του θύματος στην αστυνομία περιήλθε στην κατοχή του τηλεοπτικού δικτύου CBS New York στο οποίο περιλαμβάνονται πολύ περισσότερες λεπτομέρειες για τον βιασμό από όσες περιέχονται στην υπογεγραμμένη κατάθεση που παρέδωσε η αστυνομία στην εισαγγελία.

Advertisement

Η νέα έρευνα στο επίκεντρο

Τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί έχουν προκαλέσει νέα ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της αρχικής έρευνας, αλλά και για το ποια ακριβώς στοιχεία είχαν στη διάθεσή τους οι αρμόδιες αρχές όταν αποφάσισαν να μην ασκήσουν ποινικές διώξεις.

Έγγραφα που εξετάστηκαν από τους New York Times και επιβεβαιώθηκαν από τον δικηγόρο της Doe δείχνουν, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ότι κατά τις τρεις εβδομάδες που μεσολάβησαν από το καταγγελλόμενο περιστατικό μέχρι την κατάθεσή της στην αστυνομία, η στάση της απέναντι στο τι είχε συμβεί φέρεται να μεταβλήθηκε, καθώς αντιμετώπιζε αισθήματα ντροπής και αβεβαιότητας.

Η ανάληψη της υπόθεσης από την Τζέιμς σηματοδοτεί πλέον μια νέα φάση στην έρευνα. Η Γενική Εισαγγελία θα εξετάσει τα διαθέσιμα στοιχεία και θα κρίνει εάν προκύπτουν λόγοι για την άσκηση ποινικών διώξεων ή την παραπομπή της υπόθεσης σε σώμα ενόρκων.

Advertisement