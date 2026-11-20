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Οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του 39χρονου πολεμικό όπλο, δύο πιστόλια, 151.890 ευρώ, χρυσές λίρες και πλαστά έγγραφα διαφόρων ευρωπαϊκών αρχών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών, ενώ εξετάζεται η πιθανή χρήση των κατασχεθέντων όπλων σε εγκληματικές ενέργειες μέσω βαλλιστικής έρευνας.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι τα κατασχεθέντα έγγραφα ανήκουν σε 38χρονο αλλοδαπό, ο οποίος είχε συλληφθεί προηγουμένως λόγω Ερυθράς Αγγελίας της INTERPOL Σερβίας.

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Καταδικασμένος για τη δολοφονία ενός ανήλικου το 2005 είναι ο 39χρονος, τον οποίο συνέλαβαν στελέχη της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στα Καλύβια, επειδή στην κατοχή του βρήκαν μεταξύ άλλων ένα πολεμικό όπλο καλάσνικοφ, δύο πιστόλια, χρυσές λίρες και 151.000 ευρώ.

Ο 39χρονος, σε ηλικία δεκαεπτά ετών είχε σκοτώσει έναν συνομήλικό του, είχε συλληφθεί και καταδικαστεί. Εξέτισε μέρος της ποινής τους και αποφυλακίστηκε. Τη μητέρα του θύματος, φαρμακοποιό στο επάγγελμα είχε σκοτώσει ο Κώστας Πάσσαρης τον Αύγουστο του 2001 στην Κυψέλη.

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«Έχω ένα καλάσνικοφ και ένα πιστόλι» είπε –σύμφωνα με πληροφορίες- στους αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών, όταν εισέβαλαν στο σπίτι του, στα Καλύβια Αττικής. Είπε ψέματα, όμως, καθώς κατά την εξονυχιστική έρευνά τους εντόπισαν και ένα δεύτερο πιστόλι, το οποίο ήταν θαμμένο. «Είναι πιθανό τα δύο πρώτα όπλα να είναι καθαρά, να μην έχουν χρησιμοποιηθεί σε κάποια εγκληματική ενέργεια, ενώ το τρίτο να αποδειχθεί από τη βαλλιστική ότι έχει χρησιμοποιηθεί» ανέφερε στη HuffPost αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ, που έχει γνώση της υπόθεσης.

Οι αστυνομικοί σε κατοικίες καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο αυτών εντόπισαν:

· πολεμικό τυφέκιο τύπου «Kalashnikov» με έναν γεμιστήρα,

· πιστόλι διαμετρήματος -40mm- με έναν γεμιστήρα,

· πιστόλι με κενό γεμιστήρα,

· -30- φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου και -114- φυσίγγια,

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· μετρητή χρημάτων, καταγραφικό μηχάνημα,

· φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή και-2- συσκευές γεωεντοπισμού,

· -3-κινητά τηλέφωνα και διάφορες κάρτες sim,

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· -200- χρυσές λίρες και χρυσό ρολόι,

· ζευγάρι γάντια,

· -151.890- ευρώ,

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· Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, καθώς και

· ταυτότητα και άδεια οδήγησης Αρχών Τσεχίας και διαβατήριο Αρχών Βελγίου, όλα με ίδια φωτογραφία και διαφορετικά στοιχεία κατόχου.

Ακολούθως, λόγω της φύσης των ευρημάτων, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στην έδρα του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, όπου και συνελήφθη.

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Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι το πρόσωπο που απεικονίζεται στα κατασχεθέντα έγγραφα είναι 38χρονος αλλοδαπός, που είχε συλληφθεί τον περασμένο Αύγουστο από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της INTERPOL Σερβίας.

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