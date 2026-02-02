Η Blue Star Ferries ενημερώνει ότι, σήμερα, 2 Φεβρουαρίου, ώρα 10.55, το πλοίο Blue Star Patmos κατά την άφιξή του στον λιμένα Μεγίστης Καστελλόριζου, επακούμβησε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών στον προβλήτα, κατά την διαδικασία χειρισμών πρόσδεσης.

Από το συμβάν προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές, ενώ δεν σημειώθηκε εισροή υδάτων ούτε ρύπανση. Το πλοίο παραμένει ασφαλώς εκτός λιμένα, μέχρι βελτίωσης των καιρικών συνθηκών.

Στο πλοίο επιβαίνουν 36 επιβάτες και 81 μέλη του πληρώματος οι οποίοι είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Επίσης στο πλοίο παραμένουν 9 Ι.Χ. οχήματα, 3 φορτηγά και 3 μοτοσυκλέτες.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)