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Η Κατερίνα Λιόλιου χάρισε μια ιδιαίτερη και γεμάτη συναίσθημα μουσική βραδιά στο κοινό της Θεσσαλονίκης, σε μια κατάμεστη συναυλία στο Θέατρο Γης, όμως η ξαφνική αλλαγή του καιρού έφερε απρόοπτη εξέλιξη.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή το βράδυ της Τετάρτης και από τις πρώτες κιόλας στιγμές γνώρισε την αποθέωση. Η ξαφνική νεροποντή, ωστόσο, ανάγκασε τη διοργάνωση να διακόψει τη συναυλία, καθώς οι έντονες καιρικές συνθήκες έθεταν ως απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια του κοινού και των συντελεστών.

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Παρά τη βροχή, η Κατερίνα Λιόλιου δεν θέλησε να αποχωρήσει αμέσως από τη σκηνή. Παρέμεινε κοντά στους θαυμαστές της και, αυθόρμητα, συνέχισε να τραγουδά a cappella, με το κοινό να συμμετέχει και να τραγουδά μαζί της μέσα στη βροχή. Η στιγμή αυτή αποτέλεσε μία από τις πιο ξεχωριστές της βραδιάς.

Το ξεχωριστό δώρο στους θαυμαστές της

Πριν αποχαιρετήσει τους Θεσσαλονικείς, η Κατερίνα Λιόλιου θέλησε να τους ευχαριστήσει για τη στήριξη και την υπομονή τους με μια συμβολική κίνηση. Μοίρασε στο κοινό ένα λούτρινο δώρο-έκπληξη, εμπνευσμένο από το νέο της άλμπουμ και υπογεγραμμένο από την ίδια.

Μέσα από τα social media, η τραγουδίστρια ευχαρίστησε θερμά το κοινό της Θεσσαλονίκης για τη μεγάλη ανταπόκριση και την αγάπη που της έδειξε, εκφράζοντας παράλληλα την επιθυμία της να επιστρέψει σύντομα στην πόλη για μια νέα συναυλία.