Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Κατερίνα Νοτοπούλου αναφέρθηκε στη σχέση της με τον Πασχάλη Τσαρούχα, δηλώνοντας πως αισθάνεται ευτυχισμένη και τονίζει ότι τον αγαπά και τον θαυμάζει.

Η πολιτικός σχολίασε το ενδεχόμενο μητρότητας ως μια ιδιαίτερη πτυχή της ζωής, αφήνοντας τις εξελίξεις στην πορεία της σχέσης και της ίδιας της ζωής.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, η ίδια εξέφρασε αμηχανία για τη δημόσια συζήτηση γύρω από την προσωπική της ζωή, επιδιώκοντας να θέσει όρια.

Η συνέντευξη κάλυψε επίσης την αποχώρησή της από τη Βουλή, το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και την επιστροφή της στην ψυχική υγεία.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ένα περίπου μήνα μετά τη δημοσιοποίηση της σχέσης τους, η Κατερίνα Νοτοπούλου αναφέρθηκε στον Πασχάλη Τσαρούχα και το ενδεχόμενο της μητρότητας, τονίζοντας ότι είναι «ευτυχισμένη αυτή την περίοδο».

Η πολιτικός παραχώρησε συνέντευξη στον Δήμο Βερύκιο και στο podcast RAW στα ΝΕΑ, ανοίγοντας τη συζήτηση γύρω από την παραίτησή της από τη Βουλή, το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και την επιστροφή της στον επαγγελματικό χώρο της ψυχικής υγείας.

Advertisement

Advertisement

Όταν η πολιτικός ρωτήθηκε αν είναι ευτυχισμένη αυτή την περίοδο, απάντησε το εξής:

«Νιώθω ευτυχισμένη αυτή την περίοδο της ζωής μου. Όταν είμαστε με έναν άνθρωπο που μας αγαπάει και τον αγαπάμε, όταν είμαστε με πολλούς ανθρώπους στη ζωή μας για τους οποίους νοιαζόμαστε και μας νοιάζονται, όταν έχουμε ψυχική ισορροπία και τολμάμε να παίρνουμε και δύσκολες αποφάσεις, δεν υπάρχουν τέλειες ιστορίες, δεν υπάρχουν επιλογές χωρίς κόστος. Το θέμα είναι πώς νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας και με τους γύρω μας.

Στη συνέχεια, κλήθηκε να απαντήσει τι είναι αυτό που της προσέφερε ο Πασχάλης Τσαρούχας, το οποίο την έκανε να κάνει ένα βήμα παραπάνω στη σχέση, σχολίασε: «Δεν είχα πρόθεση να μιλήσω για αυτό. Με κάνει να νιώθω καλά με τον εαυτό μου… Και μαζί του φυσικά».

Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος τη ρώτησε αν θέλει να αποκτήσει παιδί, με την πολιτικό να δηλώνει: «Είναι μια πολύ ιδιαίτερη ερώτηση. Νομίζω είναι ό,τι φέρει η ζωή, ό,τι φέρει η σχέση». Όσο για το αν ξαφνιάστηκε με το γεγονός ότι γνωστός ηθοποιός εκδήλωσε δημόσια την αγάπη του, η κ. Νοτοπούλου φάνηκε να χαμογελά αμήχανα και να λέει: «Πρέπει να τις απαντήσω αυτές τις ερωτήσεις; Ο Πασχάλης είναι ένας πολύ δοτικός άνθρωπος. Τον αγαπάω, τον θαυμάζω, τον καμαρώνω. Η ζωή μαζί του είναι γιορτή. Νομίζω ότι έχουμε ήδη πει πάρα πολλά» σχολίασε η πολιτικός θέλοντας να βάλει μια τελεία στο θέμα.

Η Κατερίνα Νοτοπούλου παραδέχτηκε πως αισθάνεται αμήχανα όταν καλείται να μιλήσει δημόσια για την προσωπική της ζωή.

«Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν είμαι καθόλου εξοικειωμένη με αυτό και νιώθω και άβολα και αμήχανα. Τολμώ να πω ότι δεν μου είναι και ευχάριστο να συζητάω δημόσια γι’ αυτό. Από την άλλη μεριά… Όλα είναι βαθιά σε αυτή τη σχέση. Τα νοήματα και τα συναισθήματα» εξομολογήθηκε η Κατερίνα Νοτοπούλου.