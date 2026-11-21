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Τη θέση αυτή, την οποία συμμερίζεται και ο Σκοτ Ντίσικ, εξέφρασε κατά τη διάρκεια συζήτησης με την επιστήμονα Δρ.

Κέιτ Μπίμπερντορφ, η οποία αντέκρουσε τους ισχυρισμούς τους.

Η Κλόε Καρντάσιαν παραδέχτηκε ότι η ίδια επηρέασε την αδελφή της σχετικά με τις αμφιβολίες για την προσελήνωση, παρά τις επίσημες διαψεύσεις της NASA.

Η επιστημονική κοινότητα απορρίπτει τα επιχειρήματα περί κυματισμού της σημαίας και απουσίας αστεριών, εξηγώντας ότι οφείλονται σε συγκεκριμένες τεχνικές συνθήκες και στην έλλειψη ατμόσφαιρας.

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Πέρυσι η Κιμ Καρντάσιαν είχε προκαλέσει σάλο λέγοντας ότι ο άνθρωπος δεν πάτησε ποτέ στη Σελήνη. Η NASA της είχε απαντήσει, και πολλοί περίμεναν ότι η 46χρονη επιχειρηματίας θα το ξεχνούσε. Δεν το ξέχασε. Στο νέο επεισόδιο του ριάλιτι της οικογένειας είπε ξανά ότι πιστεύει πως η αποστολή του 1969 δεν έγινε ποτέ, και αυτή τη φορά το είπε σε επιστήμονα.

Η Κλόε, οι «δύσκολες ερωτήσεις» και η καθηγήτρια

Όλα ξεκίνησαν από την Κλόε Καρντάσιαν. Η Κλόε κάλεσε τη Δρ. Κέιτ Μπίμπερντορφ, καθηγήτρια για την κατανόηση της επιστήμης από το κοινό στο Πανεπιστήμιο Notre Dame. Η Κλόε είπε ότι είχε να της κάνει «ερωτήσεις που καίνε», και σε μια εξομολόγησή της στην κάμερα παραδέχτηκε ότι το μυαλό της «δεν τα αντέχει όλα αυτά».

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Οι ερωτήσεις κάλυψαν πολλά θέματα. Ρώτησε τι είναι ο πύραυλος, αν διψάνε τα ψάρια, αν υπάρχουν γοργόνες και πώς λειτουργούν οι κάμερες. Η Κλόε αναρωτήθηκε και «πού βρίσκεται το ίντερνετ». Για τους εξωγήινους, η Μπίμπερντορφ είπε ότι πιθανότατα υπάρχει ζωή κάπου αλλού, απλώς δεν υπάρχουν ακόμα αποδείξεις. unilad

«Δεν καταλαβαίνω την επίπεδη Γη, αλλά…»

Το επεισόδιο ξέφυγε όταν ήρθε η ερώτηση για το σχήμα της Γης. Η Κιμ είπε ότι δεν καταλαβαίνει τη θεωρία της επίπεδης Γης, αλλά ότι είναι από αυτούς που πιστεύουν πως «δεν πατήσαμε στο φεγγάρι». Αμέσως μπήκε στη συζήτηση ο Σκοτ Ντίσικ. Είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση η NASA να προσεδαφίστηκε στη Σελήνη και να το μετέδωσε ζωντανά. Η Μπίμπερντορφ απάντησε ότι σίγουρα πήγαμε στη Σελήνη, και μάλιστα έξι φορές.

Ο Ντίσικ δεν έπεισε. Τη ρώτησε για «εκείνη την πρώτη φορά», και εκείνη κράτησε την ίδια θέση. Η Κλόε έκλεισε τη συζήτηση στην εξομολόγησή της με ένα «Πήγαμε στη Σελήνη; Όχι. Εκείνη πιστεύει ότι πήγαμε; Ναι».

Η ιστορία ξεκίνησε το 2025

Η Κιμ δεν το λέει για πρώτη φορά. Το 2025, σε επεισόδιο της ίδιας σειράς, προσπάθησε να πείσει τη Σάρα Πόλσον, συμπρωταγωνίστριά της στο «All’s Fair», ότι η προσελήνωση δεν έγινε ποτέ. Τότε είπε ότι είχε δει βίντεο με τον αστροναύτη του Apollo 11 Μπαζ Όλντριν να λέει πως η προσελήνωση δεν έγινε, ενώ ο Όλντριν έχει περιγράψει πολλές φορές τον περίπατό του στη Σελήνη. Ρωτούσε επίσης γιατί κυματίζει η σημαία και γιατί δεν φαίνονται αστέρια στις φωτογραφίες.

Τότε απάντησε και η NASA. Η υπηρεσία τής θύμισε μέσα από τα social media ότι αστροναύτες πήγαν στη Σελήνη έξι φορές. Και η «ενοχή» φαίνεται ότι ανήκει σε άλλο μέλος της οικογένειας. Αφού τα σχόλια της Κιμ έγιναν viral, η Κλόε είπε στο PEOPLE ότι η «πολύ αμφιλεγόμενη» αυτή άποψη ξεκίνησε από την ίδια: νιώθει άσχημα γιατί πιστεύει ότι εκείνη «ξεσήκωσε» την Κιμ και την έβαλε σε μπελάδες.

Γιατί κυματίζει η σημαία και πού είναι τα αστέρια;

Οι δύο απορίες της Κιμ είναι από τα πιο γνωστά επιχειρήματα όσων αμφισβητούν την προσελήνωση, και έχουν απλή εξήγηση. Η σημαία του Apollo είχε μια οριζόντια ράβδο στο πάνω μέρος για να μένει απλωμένη. Φαινόταν να «κυματίζει» μόνο τη στιγμή που οι αστροναύτες τη στερέωναν στο έδαφος, γιατί στη Σελήνη δεν υπάρχει αέρας να σταματήσει την κίνηση. Τα αστέρια δεν φαίνονται για τον ίδιο λόγο που δεν φαίνονται και στις νυχτερινές φωτογραφίες μιας φωτισμένης πόλης. Οι κάμερες ήταν ρυθμισμένες για το έντονο φως του Ήλιου πάνω στο έδαφος και στις στολές, και τα αμυδρά αστέρια απλώς δεν πρόλαβαν να «γραφτούν» στο φιλμ.

Συνολικά δώδεκα άνθρωποι περπάτησαν στη Σελήνη ανάμεσα στο 1969 και το 1972. Οι ανακλαστήρες λέιζερ που άφησαν εκεί οι αστροναύτες χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα από επιστήμονες για να μετρούν με ακρίβεια την απόσταση Γης–Σελήνης. Αυτό η Μπίμπερντορφ μάλλον δεν πρόλαβε να το πει στο επεισόδιο.