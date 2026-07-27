Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το κλιματιστικό αποτελεί σημαντικό μέσο προστασίας από τον καύσωνα, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Η σωστή χρήση της συσκευής απαιτεί τη ρύθμιση της θερμοκρασίας στους 26-27 βαθμούς Κελσίου, αποφεύγοντας τις μεγάλες διαφορές με το εξωτερικό περιβάλλον.

Η έλλειψη τακτικής συντήρησης και ο ακάθαρτος αέρας από τα φίλτρα μπορεί να προκαλέσουν αναπνευστικά προβλήματα και διάφορες άλλες ενοχλήσεις στον οργανισμό.

Η επιλογή της κατάλληλης ισχύος βάσει των τετραγωνικών και των χαρακτηριστικών του χώρου εξασφαλίζει την αποδοτική λειτουργία και την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι ειδικοί συστήνουν τον συστηματικό καθαρισμό των φίλτρων και την ετήσια συντήρηση από πιστοποιημένο τεχνικό για την ασφαλή χρήση του κλιματιστικού.

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Με τον υδράργυρο να παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, το κλιματιστικό αποτελεί για εκατομμύρια πολίτες τη βασική ασπίδα απέναντι στον καύσωνα. Ωστόσο, η λανθασμένη χρήση του μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην υγεία, ενώ αυξάνει σημαντικά και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο καθηγητής Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας του ΕΚΠΑ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, έχει επανειλημμένα τονίσει ότι το κλιματιστικό όχι μόνο δεν πρέπει να αποφεύγεται κατά τη διάρκεια του καύσωνα, αλλά αντιθέτως αποτελεί μέσο προστασίας, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, παιδιά και ασθενείς με καρδιοαναπνευστικά προβλήματα. Εκείνο που πρέπει να αποφεύγεται είναι οι υπερβολικά χαμηλές θερμοκρασίες και οι μεγάλες διαφορές μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος.

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Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο καθηγητής Πνευμονολογίας του ΕΚΠΑ και πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, ο οποίος υπενθυμίζει ότι οι ευπαθείς ομάδες πρέπει να παραμένουν σε δροσερούς, κλιματιζόμενους χώρους κατά τη διάρκεια των ακραίων θερμοκρασιών, αποφεύγοντας τη θερμική καταπόνηση.

Το πρόβλημα δεν είναι το ίδιο το κλιματιστικό, αλλά η κακή χρήση και η ελλιπής συντήρησή του. Ο ξηρός αέρας μπορεί να προκαλέσει αφυδάτωση του δέρματος, ξηρότητα στα μάτια, ερεθισμό στον λαιμό και δυσφορία στους φακούς επαφής. Αν τα φίλτρα δεν καθαρίζονται συστηματικά, συσσωρεύονται σκόνη, γύρη, μούχλα και μικροοργανισμοί που επιβαρύνουν το αναπνευστικό σύστημα, ιδιαίτερα σε όσους πάσχουν από άσθμα ή αλλεργίες. Αντίστοιχες οδηγίες έχει δώσει και ο πνευμονολόγος Νικόλαος Τζόγκας, διευθυντής της Γ΄ Πνευμονολογικής Κλινικής του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center, επισημαίνοντας ότι η ετήσια συντήρηση και ο τακτικός καθαρισμός των φίλτρων είναι απαραίτητα για την ασφαλή λειτουργία της συσκευής.

Πόσα BTU χρειάζεται το κλιματιστικό;

Η επιλογή της σωστής ισχύος είναι εξίσου σημαντική.

Έως 18 τ.μ. : 9.000 BTU

: 18-25 τ.μ. : 12.000 BTU

: 25-35 τ.μ. : 18.000 BTU

: 35-50 τ.μ.: 24.000 BTU

Οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι εκτός από τα τετραγωνικά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η μόνωση, ο προσανατολισμός, η ηλιοφάνεια, το ύψος της οροφής και ο όροφος του κτιρίου. Ένα μικρό κλιματιστικό θα λειτουργεί συνεχώς χωρίς να αποδίδει, ενώ ένα υπερβολικά μεγάλο θα καταναλώνει άσκοπα περισσότερη ενέργεια.

Η ιδανική θερμοκρασία

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Για τους καλοκαιρινούς μήνες, τόσο οι ψυκτικοί όσο και οι πνευμονολόγοι προτείνουν ρύθμιση στους 26-27 βαθμούς Κελσίου, ενώ τον χειμώνα η θέρμανση μέσω κλιματιστικού αποδίδει καλύτερα στους 20-22 βαθμούς. Η διαφορά εσωτερικής και εξωτερικής θερμοκρασίας καλό είναι να μην υπερβαίνει τους 8-10 βαθμούς, ώστε να αποφεύγεται το θερμικό σοκ στον οργανισμό και η υπερκατανάλωση ρεύματος.

Μικρές κινήσεις, μεγάλη οικονομία

Οι ειδικοί συμβουλεύουν:

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καθαρισμό φίλτρων κάθε 2-4 εβδομάδες κατά την περίοδο έντονης χρήσης,

ετήσια συντήρηση από πιστοποιημένο τεχνικό,

χρήση της λειτουργίας inverter , η οποία διατηρεί σταθερή θερμοκρασία με χαμηλότερη κατανάλωση,

, η οποία διατηρεί σταθερή θερμοκρασία με χαμηλότερη κατανάλωση, αποφυγή να φυσά ο ψυχρός αέρας απευθείας πάνω στο σώμα,

κλειστά παράθυρα και κατεβασμένα ρολά τις ώρες έντονης ηλιοφάνειας,

σύντομο αερισμό του σπιτιού νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ.

Το συμπέρασμα των ειδικών είναι κοινό: το κλιματιστικό δεν αποτελεί κίνδυνο για την υγεία όταν χρησιμοποιείται σωστά. Αντίθετα, μπορεί να προστατεύσει από τις συνέπειες του καύσωνα, αρκεί να επιλέγεται η κατάλληλη ισχύς, να συντηρείται τακτικά και να λειτουργεί στις σωστές θερμοκρασίες, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα άνεση και σημαντική εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας.