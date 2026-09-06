Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός συνεχίζει να διευρύνει τη διεθνή του παρουσία, προσθέτοντας ακόμη έναν σημαντικό σταθμό στην καριέρα του. Για πρώτη φορά θα εμφανιστεί στο Παρίσι, επιλέγοντας μάλιστα έναν από τους πιο εμβληματικούς χώρους της γαλλικής πρωτεύουσας.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής θα ανέβει στη σκηνή του La Seine Musicale στις 18 Οκτωβρίου. Πρόκειται για ένα σύγχρονο κέντρο μουσικής και παραστατικών τεχνών, το οποίο βρίσκεται στο Île Seguin, στον ποταμό Σηκουάνα, και αποτελεί χαρακτηριστικό σημείο της πολιτιστικής ανανέωσης του Παρισιού.

Advertisement

Advertisement

«Το να τραγουδήσω στο Παρίσι ήταν ανέκαθεν ένα όνειρό μου», ήταν το πρώτο μήνυμα του Κωνσταντίνου Αργυρού. «Δεν μπορώ ακόμα να πιστέψω πως αυτό το όνειρο για γίνει πραγματικότητα! Η πρώτη μου συναυλία στο Παρίσι, στην πιο ρομαντική πόλη του κόσμου, όπου εύχομαι η ελληνική ψυχή να ακουστεί δυνατά. Είμαι ξετρελαμένος!», έγραψε ο επιτυχημένος καλλιτέχνης στα social media και πρόσθεσε: «μπορεί να φαίνεται τρελό ότι πήραμε την απόφαση για τη συναυλία την τελευταία στιγμή, μόλις περίπου έναν μήνα πριν τη διεξαγωγή της, όμως, κάποιες φορές οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να το ζήσουμε όλο αυτό μαζί! Παρίσι, ανυπομονώ να σε δω», συνέχισε.

Η νέα αυτή εμφάνιση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επιτυχημένων συναυλιών του Κωνσταντίνου Αργυρού σε σημαντικούς χώρους του εξωτερικού, όπως το Barclays Center στη Νέα Υόρκη, η Όπερα του Σίδνεϊ, το Αρχαίο Θέατρο της Φιλιππούπολης και το Royal Albert Hall στο Λονδίνο.

Μάλιστα, λίγες ημέρες μετά το ντεμπούτο του στο Παρίσι, ο τραγουδιστής θα επιστρέψει για δεύτερη φορά στο Royal Albert Hall. Εκεί είχε εμφανιστεί και το 2024, πραγματοποιώντας μια sold out συναυλία, η οποία ηχογραφήθηκε και πλέον είναι διαθέσιμη από την Panik Platinum τόσο στις ψηφιακές πλατφόρμες όσο και σε συλλεκτικό βινύλιο.